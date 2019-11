Industriální průkopníci Einstürzende Neubauten přijedou příští rok do Prahy

Nebe nad Berllínem bylo toho dne v roce 1980 obzvláště šedivé. Jistý Christian Emmerich, později známý jako Blixa Bargeld, byl požádán, aby vystoupil v berlínském Moon Clubu.

Vymyslel si skupinu Einstürzende Neubauten, nabídku na koncert přijal a pozval pár přátel. Zrodil se kult, hudební demoliční četa, která pomáhala definovat styl zvaný industrial. Stručně řečeno, místo kytar, kláves nebo bicích plechové barely, kladiva, rozbrušovačky a další železný šrot.

Zmíněná deska Kollaps je dílem, na které je možné se kdykoliv odvolat, následovaly další stylotvorné počiny jako Halber Mensch (1986), Tabula Rasa (1993). Ende Neu (1996) nebo Silence Is Sexy (2000).

Dráha Einstürzende Neubauten se rovněž propojila s kariérou Australana Nicka Cavea, který svého času pobýval v Berlíně a tamní hudební scéna jej velmi zaujala.

Blixou a jeho hudebním projevem byl natolik uhranut, až jej požádal, aby se stal členem jeho doprovodné družiny The Bad Seeds. Blixa svolil, jeho rukopis čteme na deskách The Good Son (1990), Let Love In (1994), Murder’s Ballads (1996) a dalších.

Souběžně ale udržoval v chodu i domovské Neubauten, kteří příští rok vydají novou studiovou desku a na jejíž podporu se vydají na koncertní turné nazvané The Year Of The Rat. To započne 19. dubna v německém Postdamu a skončí 30. září v Londýně.

Pražský koncert bude jeho druhou zastávkou. Vstupenky budou ke koupi od 7. listopadu v sítích Ticketmaster a GoOut.