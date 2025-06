Ewa Farna si připsala další úspěch: rok dopředu vyprodala stadion v Edenu

Se čtyřicítkou na krku vplouvá do nových vod. V kovbojském klobouku a kožených botách přináší vlastní verzi country rapu – a plánuje ponořit se do světa country ještě hlouběji. „Tu muziku jsem měl...

Nejstarší tuzemský rockový festival TrutnOFF Open Air neboli „Východočeský Woodstock“ letos slaví 41 let od svého vzniku. V areálu Bojiště v Trutnově otevře své brány fanouškům od 21. do 24. srpna....

Kompletní průvodce Let It Roll 2025: Program, doprava, vstupenky a důležité desatero

Největší drum & bassový festival světa Let It Roll hlásí novinku. Ročník 2025, který se uskuteční od 31. července do 2. srpna, bude v novém prostředí u malebného jezera Most.