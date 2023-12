Ed Sheeran znovu v Česku. Přednostní nákup vstupenek na koncert právě probíhá

Ačkoli prodej vstupenek na druhý koncert Eda Sheerana začíná až v pondělí 4. prosince od 12 hodin, čtenáři iDNES.cz a členové iDNES Premium mají jedinečnou možnost zakoupit si vstupenky již nyní. Stačí se zcela zdarma zaregistrovat přes zlaté tlačítko jako člen iDNES Premium a přístup k přednostnímu nákupu se otevře.

Všechny vyprodané koncerty Eda Sheerana v Česku 12. února 2015 První vystoupení Eda Sheerana v České republice proběhlo v roce 2015 v Tipsport Areně. „Přestože hrál bez jakéhokoliv doprovodného hudebníka a „jenom“ písničky o lásce, hala vibrovala skákáním a skandováním nadšených fanoušků,“ psali jsme v tehdejší recenzi. 7. a 8. července 2019 Podruhé a potřetí už vystoupil Ed Sheeran v pražských Letňanech. Šlo o turné k albu ÷. V recenzi jsme napsali, že „koncerty Eda Sheerana jsou zážitek, u kterého se vyplatí být“.

Cena lístků se neliší od prvního koncertu, začíná na částce 1990 Kč. Organizátoři bojují proti neetickým přeprodejům vstupenek tím, že po nákupu je zákazníci dostanou až dva týdny před koncertem. Jsou také vázané na jméno kupujícího.

Koncert, který nemá ve východních Čechách obdoby

Dvojici koncertů Eda Sheerana, které na východě Čech nemají obdoby, chystá město Hradec Králové ve spolupráci s Ameba Production a Parkem 360 na hradeckém letišti, kde se každoročně koná jedna z největších tuzemských hudebních akcí Rock for People. Michal Thomes, majitel spolupořádající agentury Ameba Production, už dříve uvedl, že přípravy na koncerty Eda Sheerana jsou nesrovnatelně větší záležitostí, než i jejich největší ročník festivalu.

V areálu Park 360 nevyroste jen obří pódium, které zpěváka doprovází na celém Mathematics Tour, ale také stánky nebo stanové městečko pro návštěvníky. Organizátoři plánují vybudovat celou fanzónu s doprovodným programem a aktivitami. Program bude už od dopoledních hodin. Návštěvníci budou mít dále několik možností ubytování, široké gastronomické možnosti, ale i třeba možnost využít kyvadlovou dopravu z centra Hradce Králové.

Se spuštěním oficiálního prodeje vstupenek pro veřejnost, od pondělí 4. prosince, bude zahájen také prodej ubytování a velkokapacitního parkování na oba koncerty.

Písničkář Ed Sheeran je jednou z nejvýraznějších postav současné světové hudební scény. Narodil se 17. února 1991 v Halifaxu v Anglii, a hudební kariéru začal budovat již v mladém věku. Jeho unikátní hudební styl, který kombinuje prvky folku, popu a hip-hopu, spolu s osobitým textařským talentem, mu vydobyl světovou popularitu.

Jeho průlomové album +, z roku 2011 obsahovalo hity jako The A Team nebo Lego House, které ho rychle katapultovaly na vrchol hudebních žebříčků. Sheeranův vliv na hudební průmysl pokračoval s následujícími alby × a ÷, která přinesla celosvětové hity Shape of You nebo Perfect. Schopnost spojit intimní vyprávění s melodickou chytlavostí mu vynesla mnoho ocenění, včetně několika cen Grammy.