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Situace v Gaze je neospravedlnitelná, řekl Ed Sheeran po vlně protestů na turné
Projev s heslem „Svobodu Palestině“ pronesl Macklemore jako předskokan Eda Sheerana na stadionu Gillette Stadium v New Jersey. Osobnosti jako zpěvačka Pink nebo členové Izraelsko-americké rady, stejně jako majitel stadionu Gillette Robert Kraft shledali tento projev „hluboce urážlivý a zraňující pro židovskou komunitu.“ To vedlo následně k odvolání Macklemora z turné Eda Sheerana.
Krok ovšem rozlítil mnoho Sheeranových fanoušků, kteří začali vracet vstupné. Odstoupili i náhradní předskokani a doprovodná kapela a zpěvák se ocitl zcela sám. Netušil, jestli turné dokáže dokončit.
K celé situaci se nakonec obsáhle vyjádřil na koncertě ve Filadelfii. Omluvil se fanouškům, že udělal chybu.
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„Jsem zvyklý na to, že je moje hudba kritizována, a vždy to rád přijímám, protože mám štěstí, že se mé skladby líbí spoustě z vás, a upřímně řečeno, jsem tím překvapen. Že se to jiným lidem nelíbí, je normální,“ řekl Sheeran na začátku koncertu. „Ale tento týden se kritika týkala něčeho mnohem důležitějšího a já jsem musel přijmout a učinit těžká rozhodnutí. Dělám chyby a je mi to opravdu, opravdu líto,“ pokračoval pohnutý zpěvák k davu fanoušků a během proslovu se rozplakal.
Celá situace ho donutila, aby sám učinil veřejné vyjádření týkající se konfliktu v Gaze. „To, co se stalo v Izraeli na hudebním festivalu Nova 7. října, bylo strašné a ještě prohloubilo staletí utrpení Židů. To, co se děje v Gaze, je katastrofální, neospravedlnitelné a nepřiměřené,“ prohlásil Sheeran.
„Zlomilo mi srdce, když jsem viděl rozsah zkázy a ztráty životů civilistů, životů dětí. A nelze přehlédnout ani systémovou nespravedlnost, která se odehrává na Západním břehu,“ pokračoval zpěvák.
„Mluvím s lidmi z celého spektra, abychom společně vymysleli, jak přispět na pomoc obětem těchto strašných časů, a naslouchám a učím se, protože toho vím příliš málo. Upřímně jsem velmi vděčný, že jste tu dnes večer se mnou,“ dodal zpěvák s tím, že na jeho koncertech jsou vítáni všichni lidé s odlišnými názory, protože jeho písně jsou o lásce, naději a jednotě.
Nejhorší týden života
Sheeran se na koncertech začal po vlně protestů obávat i o vlastní bezpečnost. Přestal proto chodit na pódium umístěné přímo mezi fanoušky. „Nevěděl jsem, jestli po mně budou házet věci. Nevěděl jsem, jestli na mě budou lidi naštvaní,“ řekl.
Kvůli odstoupení kapely musel shánět kamarády, kteří se nebudou bát s ním vystupovat. „Zavolal jsem jedné své kamarádce, která je úžasná a s níž jsem celý minulý rok koncertoval, a zeptal jsem se jí: ‚Vyšla bys se mnou na pódium?‘ A ona řekla ano. Zeptal jsem se jí, jestli má nějaké kamarády muzikanty, a ona řekla, že má. Měli tři dny na to, aby se ty písničky naučili. A souhlasili, že vystoupí, i když věděli, že je svět možná bude nenávidět,“ popsal zpěvák.
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Na konci vystoupení fanouškům sdělil, že to byl asi jeho nejlepší koncert vůbec. „Poslední týden mého života patřil k těm nejhorším v mém životě a dnešek byl jedním z nejpodivnějších dnů. Dnešní večer byl upřímně řečeno nejlepším koncertem mého života. Opravdu jsem nevěděl, jestli tohle turné bude pokračovat, jestli se ještě někdy vrátím na pódium, jestli vůbec chci být umělcem,“ uvedl Sheeran.
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„Ale v takových situacích se opravdu dozvíte, kdo jsou vaši přátelé. A byl to podivný týden. Mám prostě pocit, že se všechno seběhlo velmi rychle,“ řekl ještě. „Celou dobu mi spousta lidí říká, abych tohle turné zrušil, a z mého života mizí spousta lidí, které znám už roky a roky a roky, lidé se ode mě odtahují. Ale na konci týdne tu vidím 50 tisíc lidí, kteří mě neopustili,“ řekl Sheeran a poděkoval fanouškům za jejich soudržnost a vyjádřil vděčnost, že svým koncertem může spojit lidi různých ras, náboženství i politických názorů.