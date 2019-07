Na Eda Sheerana se fanoušci dostanou jen s občankou a hodně malou taškou

Areál nedaleko konečné metra C Letňany se v obou dnech otevře už v 15 hodin, před sedmou by se na pódiu měla objevit švédská zpěvačka Zara Larssonová, před osmou britský kytarista James Bay a v devět Sheeran sám. Metro a případně autobusy budou jediná šance, jak se na koncert dostat. Parkovat zde nepůjde a okolní silnice budou dokonce dopravě uzavřené.

Majitelé vstupenek by se taky měli připravit na to, že u vstupu se budou muset vytasit s dokladem totožnosti. Sheeran a jeho tým totiž tvrdě bojují proti překupníkům. Vstupenky se tedy prodávaly na jméno a to bude muset odpovídat také údajům v občanském průkazu. „V případě zakoupení několika vstupenek na totožné jméno, musí všichni přijít v doprovodu toho, jehož jméno je na vstupence napsáno. Opakovaný vstup nebude možný a po načtení vstupenka pozbývá platnosti,“ upozorňují pořadatelé z agentury Charmenko CZ.

K velkým akcím, jako je tato, patří také dlouhý seznam předmětů, jež je zakázáno vnášet. U Sheeranova koncertu to jsou pochopitelně zbraně, nože, skleněné předměty, jídlo, pití a alkohol. Dále také iPady, selfie tyče, profesionální audio a videorekordéry i fotoaparáty. Z nových hrozeb jsou zakázané drony nebo laserová ukazovátka. A vše, co návštěvník bude mít s sebou, se musí vejít do zavazadla do formátu A5, což je 15 krát 20 centimetrů, čili až překvapivě málo.

Stejný rozměr nesmějí přesáhnout případné cedule či plakáty. Vzhledem k rozloze areálu a očekávané návštěvnosti v řádu desítek tisíc lidí připadají tedy transparenty v úvahu jen pro fanoušky, kteří se procpou do první řady.

A vzhledem k restrikcím je tu ještě jedna důležitá informace – na místě nebude žádná úschovna ani šatna, takže je potřeba rozměru zavazadla věnovat důkladnou pozornost. Vracet se proti davu do metra se asi nebude chtít nikomu.

Tolik nepříliš dobré zprávy. Zájemce o koncert však potěší informace, že vstupenky na přidaný pondělní termín jsou ještě k dostání a budou k dispozici i na místě před vstupem do areálu. Zaplatit je lze kartou i v hotovosti.

V celém prostoru bude možné platit jen hotově – s výjimkou merchandise stánku, kde lze platit kartou. A pořadatelé upozorňují, že v areálu se nenachází bankomat.