V témž roce jako „Subtract“ vydal Sheeran ještě velmi osobní a niterné album Autumn Variations, na němž se vyzpívával ze svých chmur a těžkostí. O Play pak zpěvák prohlásil, že jde o upřímnou reakci na nejtemnější období jeho života a jako taková to má být deska plná radosti, barev a energie.
RECENZE: Vše při starém. Na albu Play je Ed Sheeran takový, jakého jej fanoušci chtějíPremium
Po Hojerovi další těžká role. Petr Uhlík si zahraje kontroverzní atletku Koubkovou
Sportovní hvězda Zdena Koubková byla ve 30. letech titulována jako rekordwoman. V roce 1933 totiž vytvořila světový rekord na osmisetmetrové trati a třetí místo vybojovala na stovce. Jednadvacetiletá...
Umělec Banksy odhalil nové dílo. Ukazuje soudce, který bije demonstranta
Velkou pozornost vzbudilo nové dílo britského streetartového umělce Banksyho, které se objevilo na budově londýnského soudu. Graffiti zpodobňující soudce v tradiční paruce, jak paličkou tluče...
Spor o Anděla Páně. Scenáristka žaluje režiséra Stracha, soudci chybí zásadní důkaz
Městský soud v Praze začal v pondělí projednávat žalobu scenáristky filmu Anděl Páně Lucie Konášové na režiséra tohoto snímku Jiřího Stracha. Konášová žádá, aby soud určil, že je jedinou autorkou...
Pereme čtrnáct hodin. Knírků potřebujeme stovky, hlásí kostymérka Cirque du Soleil
V představení KURIOS - Kabinet kuriozit hrají kostýmy zásadní roli. Jen pro tuto show jich vzniklo přes sto kusů. Jejich tvorba a údržba však vyžaduje spoustu úsilí a preciznosti. „Máme tu i...
Jeho díla se prodávají za statisíce dolarů, z budovy soudu však Banksyho odstranili
Jeho díla se kradou a prodávají v aukcích za statisíce dolarů. Banksyho nejnovější počin, který se v pondělí objevil na budově londýnského soudu, už ale nikdo neuvidí. Ve středu byl odstraněn. Podle...
RECENZE: Vše při starém. Na albu Play je Ed Sheeran takový, jakého jej fanoušci chtějí
Albem – (čteno jako „Subtract“) z roku 2023 ukončil zpěvák Ed Sheeran řadu desek nazvaných podle matematických symbolů a novinkou Play startuje sérii novou, inspirovanou tlačítky na přehrávačích....
Kapela Kryštof končí po třinácti letech s koncerty. Krajčo si dá pauzu i v divadle
Na dva tři roky si kapela Kryštof dává pauzu od souvislého koncertování. Jak iDNES.cz potvrdil frontman Richard Krajčo, kapela si po třinácti letech intenzivních turné potřebuje odpočinout. Zároveň...
Sám doma i James Bond. Slavný houslista Filip Jančík přiváží show filmové hudby
Vystupoval s Avril Lavigne i Karlem Gottem, cestoval po světě a loni vyprodal několik českých koncertů. Jeden z nejzásadnějších současných slovenských houslistů Filip Jančík se vrací do Česka, aby...
Už jsem nic točit nechtěl, přiznal Svatopluk Skopal. Názor změnil kvůli seriálu na Nově
Herec Svatopluk Skopal měl jasno, že žádné další natáčení ve svých 74 letech už podstupovat nebude. Po desítkách let před kamerou si říkal, že už toho bylo dost. Jenže pak přišla nabídka na roli dědy...
RECENZE: Uctivé loučení. Ukončí opravdu ságu Panství Downton: Velké finále?
Scenárista Julian Fellowes, který seriál Panství Downton stvořil před patnácti lety, se o premiérovém filmu Panství Downton: Velké finále vyjádřil šalamounsky. Sám prý sice cítí, že je to definitivně...
Nezúčastníme se příští Eurovize, pokud tam bude i Izrael, vyhrožuje Irsko
Irsko se nezúčastní 70. ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize v roce 2026, pokud Evropská vysílací unie (EBU) povolí účast Izraele. Na svém webu o tom ve čtvrtek informoval irský veřejnoprávní...
Boj za svůj klan. Držitelem ceny Knižního klubu se stal Filip Roháč s Královnou racků
Laureátem 30. ročníku Literární ceny Knižního klubu se stal Filip Roháč s knihou Královna racků o střetu pouličních gangů a o touze milovat v brutálním světě. Jeho rukopis se prosadil v konkurenci 78...
Turisté hledají šifry i poklady. Kde už funguje Brownův efekt a co čeká Prahu
Harvardský profesor Robert Langdon právě vyšetřuje v Praze a očekává se, že nová kniha Dana Browna strhne vlnu „brownovského turismu“. Jak se jeho předchozí dobrodružství a pátrání odrazila na...
GLOSA: Když hudba nabíjí. Od Rusalky až ke Queen a orchestr jako sopka
Dvořákova Praha do letošního programu nově zařadila řadu Bez kravaty, která má klasiku nazírat s humorem a nadsázkou. Zatím se uskutečnil první z těchto koncertů, ale byl trefou do černého.
TRENDY V KLIPECH: Mišík se inspiroval Falcem, Lady Gaga točila s Timem Burtonem
Adam Mišík a Ben Cristovao mají na kontě už jeden společný hit. Teď přicházejí s dalším, k němuž je inspiroval poslech osmdesátkové hvězdy Falca. V Óčko Chart budou soupeřit s klipy, které vydali...
Prodej stavebního pozemku, 4.038 m2, obec Sedliště u Frýdku-Místku
Sedliště, okres Frýdek-Místek
4 400 000 Kč
GLOSA: Pražský příběh Dana Browna skončí na Netflixu jako seriál. Může selhat?
Tak to v novodobém zábavním průmyslu končí: od velkofilmů na velkém plátně se přechází k seriálům pro streamovací služby. Čeká to i nejnovější předlohu Dana Browna, pražský příběh Tajemství všech...