Irské rádio vyřadilo z rotace písně Eda Sheerana v reakci na palestinskou kauzu

Classic Hits Radio nyní potvrdilo, že v dohledné době nebude vysílat Sheeranovy skladby. Stanice tak reagovala na zpětnou vazbu od posluchačů, která se týkala právě kauzy kolem Macklemorova odchodu z turné.
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Dave Kelly, programový ředitel skupiny Bay Broadcasting, která stanici provozuje, uvedl, že rozhodnutí bylo pečlivě zváženo. „Nejedná se o osobní posouzení Eda Sheerana a bereme na vědomí jeho vlastní vysvětlení okolností nedávných událostí,“ uvedl Kelly.
„Jako nezávislá irská rozhlasová stanice však považujeme za důležité naslouchat našim posluchačům a stát po boku irských umělců, kteří na základě svých vlastních přesvědčení učinili nepochybně významné profesní rozhodnutí,“ dodal.
Rádio zároveň uvedlo, že rozhodnutí o vyřazení Sheeranovy hudby z playlistu zůstává předmětem dalšího přezkoumání.
Macklemore se dostal do sporu po svém vystoupení na stadionu MetLife v New Jersey. Divákům tehdy řekl, že chce, aby lidé v Gaze a na okupovaném Západním břehu věděli, že na ně nebylo zapomenuto. Během koncertu také vyzýval ke svobodě Palestiny a dalších zemí a vystoupil proti americkému imigračnímu úřadu ICE. Uvedl to britský deník The Independent.
Raper následně přišel o místo předskokana na celém americkém turné. Sheeran uvedl, že o jeho vyřazení nerozhodl on, ale pořadatelé po tlaku majitelů některých stadionů. Macklemore mezitím tvrdil, že mu Sheeran dal najevo, že jeho politická vystoupení mohou být pro některé lidi zraňující.
Na Macklemorovu kauzu reagovali také další předskokani. Z amerického turné odstoupili mimo jiné irský písničkář Aaron Rowe a irská kapela Beoga. Právě jejich rozhodnutí zmínilo Classic Hits Radio jako jeden z důvodů, proč se začalo situací zabývat.
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Sheeran uvedl, že o vyřazení Macklemora z turné rozhodli pořadatelé. Zároveň řekl, že má na konflikt vlastní „osobní názory“, o kterých se ale nebude veřejně vyjadřovat.
Ed Sheeran má nejbližší koncert naplánovaný na 19. září ve Filadelfii. Na jeho turné po Severní a Jižní Americe zbývá ještě 17 vystoupení, poslední z nich je naplánované na 11. prosince v Mexico City.