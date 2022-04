RECENZE: Sheeran má na turné kapelu a podivné pódium. Ale nové hity ne

Poprvé v kariéře vystupuje s kapelou a pořídil si i nezvyklé pódium uprostřed stadionu. V Česku ale letos nevystoupí, nejblíže bude na přelomu srpna a září, kdy zavítá do Varšavy, Vídně a Mnichova.

Sheeran vyráží do světa poprvé od srpna roku 2019, kdy završil Divide Tour, která se stala nejvýdělečnějším turné všech dob a přilákala přes osm milionů lidí. Poté se 31letý zpěvák stáhl do ústraní, založil rodinu a na konci loňského října vydal čtvrté studiové album = (Equals, česky rovná se). Na nadcházejících koncertech ovšem nebude propagovat jen novou nahrávku. Jak už složitý název +–=÷x Tour (čte se jako Mathematics Tour) napovídá, jde o průřez všemi alby.

Z valné většiny zpívá stejné skladby jako během posledního turné, z novějších hitů přibyly snad jen písně Bad Habits a Shivers. Nová je ovšem forma zpěvákova vystupování, což je zřejmé hned z pohledu na kruhový tvar pódia, které stojí nezvykle uprostřed plochy stadionu a ne na jednom z jeho krajů jako dříve. Obklopuje ho šest vysokých pilířů s reproduktory a obrazovky ve tvaru kytarového trsátka. Nad samotným pódiem levituje prstenec, na němž se rovněž promítají záběry kamer a vizuální efekty. Vše je laděné do červené a černé – barev alba Equals.

Vláček s dítětem

A jak zvládá Sheeran udržovat kontakt s celým desetitisícovým davem, když trůní uprostřed arény? Odpověď zní, že velmi těžko. Pomáhá mu v tom pojízdný pás po obvodu pódia, na němž zpěvák krouží kolem dokola. Na pár vteřin si jej tak užijete na své straně, ovšem zbytek času sledujete jen jeho záda. A pokud stojíte u bariéry u pódia, vzhledem k výšce stage interpreta často nevidíte vůbec. A tak nevíte, jestli zrovna fanoušky neroztleskává či nevybízí ke zpěvu.

Show tak připomíná železniční dráhu ve tvaru kruhu, na kterou posadíte své dítě, a když jede těsně kolem vás, nadšeně mu máváte, ale po zbytek času nervózně zvedáte hlavu, stojíte na špičkách a snažíte se zahlédnout, jestli je v pořádku.

Nutno dodat, že Sheeran se opravdu snaží obsáhnout celé pódium a všechny strany. Během dvouhodinového koncertu se pořádně naběhá, a když zrovna nekrouží po obvodu stage, má uprostřed vyvýšené místo se dvěma mikrofony. Ale při těchto statických výstupech je opět zády k polovině stadionu. Na rozdíl od dřívějších koncertů se tak možná vyplatí netlačit se zcela dopředu, větší odstup od pódia nabízí komplexnější přehled o celé show včetně sledování vizuálních efektů na obrazovkách.

Odlišná je rovněž zvuková stránka. Sheeran pro letošní turné poprvé ve své hudební kariéře angažoval kapelu, kterou tvoří dva kytaristé, bubeník a pianista. Celou show s nimi začíná, a tak hned úvodní skladba Tides, která zahajuje i album Equals, obecenstvo pořádně rozhýbe. Při následující písni Blow, kterou Sheeran zpívá s Bruno Marsem a Chrisem Stapletonem, máte pocit, že jste na koncertu metalové kapely. Výrazné elektrické kytary doplňují i plameny šlehající z pódia.

Sheeran při koncertu vysvětloval, že se pro vystupování s kapelou rozhodl, protože chtěl přinést něco odlišného od minulého turné. Za doprovodu spoluhráčů odehraje zhruba šest písní, zbylou patnáctku obstará sám se dvěma mikrofony a svým tradičním loop pedálem, který mu umožňuje nahrávat různé zvukové smyčky a pak je kombinovat.

Základ tedy nezměnil, jen se k němu snaží přidat ozvláštnění. A daří se mu to. S kapelou vytvoří na stadionu pořádný hukot, který ještě umocní sólovým podáním hitů Castle On the Hill či Shivers, vzápětí uvrhne publikum do intimní atmosféry romantickou skladbou Perfect, při níž se stadion rozzáří světly mobilních telefonů.

Mathematics Tour Ed Sheeran Croke Park, Dublin 23. dubna 2022 Hodnocení: 80 %

Podobné emoční i žánrové vlny jsou pro něj typické. Sheeran přeskakuje mezi hlasitým rockem, rychlým rapem, popovými klasikami i pomalými baladami, takže se nenudíte a pořád jste ve střehu, co dalšího přijde.

Docházejí hity

Ovšem slabinou nového turné nejspíše bude to nejdůležitější – výběr skladeb. Sheeran totiž nemá čím překvapit. Na starších albech Multiply a Divide přinesl slušnou paletu globálních trháků jako Shape of You, Castle on the Hill, Perfect, Galway Girl nebo Photograph, které prostě musí zahrát na každé show.

A na těchto skladbách vystavěl už předchozí turné. Nyní může přidat jen Bad Habits či Shivers, zbytek nového alba Equals je širšímu publiku neznámý a nevýrazný. I v Dublinu ostatně sklidila největší ovace píseň Shape of You, kterou Sheeran zahájil závěrečnou část přídavků.

Stejně tak už nenadchne opětovným připomínáním svého příběhu mladého kluka, který se v sedmnácti rozhodl odejít do Londýna pronásledovat svůj hudební sen. V začátcích přespával u kamarádů i na ulici a podle svých slov dodnes nechápe, jak se dostal od hraní v hospodách ke stadionům pro desetitisíce lidí.

Proto tedy kapela a nezvyklé pódium. Když už Sheeran nemůže oslnit novými skladbami a příhodami, zkouší zaujmout pro něj neotřelou formou. Potěší tak nové zpracování pecek I Don’t Care, kterou Sheeran nazpíval s Justinem Bieberem, či Galway Girls i s houslistkou, jimž doprovod kapely dodává šmrnc, který při „kytarovém“ Divide Tour postrádaly.

Zůstává ovšem Sheeranův zápal pro živé vystupování a jeho pozice jednoho z největších interpretů současnosti. Proto bude znovu bavit davy po celém světě. Třeba na přelomu června a července odehraje v londýnském Wembley hned pět koncertů. Do Prahy by mohl zavítat v létě 2024, začátek příštího roku totiž stráví v Austrálii, načež nejspíš zamíří do Ameriky.