VIDEO: Skupiny Dymytry a Traktor natočily společnou píseň a videoklip

Některé z plánovaných pětadvaceti koncertů od března do září 2020 zřejmě čeká přesun do náhradních termínů vzhledem k aktuálním omezením kulturních akcí, nicméně turné míří na několik zimních stadionů, do tradičních amfiteátrů a dalších míst po celé republice vhodných pro velké koncerty.

Jako první ochutnávku celoroční spolupráce vydaly obě kapely společnou píseň a videoklip Spolu se cítíme živí.

„Píseň vznikla úplně přirozeně. Rozhodně to nebylo tak,že bychom si sedli ke kulatému stolu a řekli si, že teď musíme napsat společnou věc, protože si to dav žádá.

Jsme dvě spřátelené party, potkáváme se na festivalech, ale taky spolu zajdeme na pivo, na ryby... Máme rádi rockovou muziku, svoje fanoušky a chceme je bavit,“ vysvětluje frontman Dymytry Jan „Protheus“ Macků.

„Společný pobyt ve studiu, byl velmi příjemný a pozitivní. Oba frontmani nás důkladně zásobovali pořádnou dávkou vtipu, některé z nich opravdu nepatří na besídku. Mimo jiné jsme u piva probrali minulost i současnost obou kapel a samozřejmě všechny pomluvili, jak to v této branži chodí. Každopádně věřím, že tímto počinem uděláme fanouškům radost, protože, jak se zpívá v songu, tyhle monstra se na jednom pódiu sejdou jednou za sto let,“ doplňuje Pavel Balko z Traktoru.