Kapela Dymytry má nového zpěváka, chce prorazit v zahraničí

Stávající Jan Protheus Macků bude fungovat v ČR, v exportní verzi bude frontmanem skupiny nový zpěvák Alen A.L. Ljubić, rodák z německého Mannheinu. Jeho hlas zní na anglické verzi zatím posledního alba Revolter s pozměněným názvem Revolt.

Ljubić před nástupem do Dymytry působil v německé alternativně-metalové kapele Gloomball, s níž vydal alba The Distance (2013) a The Quiet Monster (2015). Se členy Dymytry se seznámil přes producenta Kristiana Kohlmannslehnera, s nímž kapela pracovala na zmíněné desce Revolter.

Jednoho dne mu sdělil, že jistá kapela z Prahy shání zpěváka. Dymytry neznal, nechal si tedy poslat demosnímek s několika skladbami. Naučil se je, následoval pobyt ve studiu u Kohlmannslehnera, kde Ljubić s Dymytry natočil tři anglicky zpívané věci, a bylo rozhodnuto.

Následně vznikla již zmíněná anglická verze Revolt, přičemž podle nového zpěváka nejde o jen anglicky přezpívaný Revolter. V některých skladbách jsou pozměněné vokální linky a pozorný posluchač prý objeví i několik drobných nových detailů. V rámci zachování výrazné kapelové image dostal Alen také svou vlastní masku.

V žádném případě to ale nemají fanoušci brát tak, že byl dosavadní frontman Protheus odstaven na druhou kolej. On sám ostatně tvrdí, že fungování v kapele mu občas koliduje s civilním zaměstnání, což je věda a výzkum na Lesnické fakultě na ČZU v Praze, čili angažování dalšího zpěváka uvítal.

O Ljubićových pěveckých a frontmanských kvalitách se vyjadřuje velmi pochvalně. Navíc připravuje na letošek vydání sólového alba, na němž si hodlá odpočinout od hřmotných kytarových riffů. Takže čas, který budou Dymytry trávit na cestách v zahraničí, využije prací na vlastním hudebním projektu, od něhož nemáme čekat nic ve stylu domovské skupiny.

V současné době kapela pracuje na nové desce, která samozřejmě vyjde rovněž ve dvou jazykových verzích.