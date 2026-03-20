Dvořákova Praha uvítá Koženou, Plachetku i dvanáct zábavných cellistů

Festival zahájí 5. září v Rudolfinu jeden z nejlepších evropských orchestrů, Filarmonica della Scala, tvořený hudebníky slavného milánského operního domu. Povede jej dirigent Riccardo Chailly, jako sólista v Dvořákově cellovém koncertu vystoupí Julie Hagenová.
Ze světových orchestrů přijedou rovněž Tonhalle-Orchester Zürich s dirigentem Paavem Järvim a Vídeňští filharmonikové pod vedením Tugana Sokhieva, kteří uvedou mimo jiné Dvořákův Houslový koncert v podání hvězdné houslistky Hilary Hahnové. Česká filharmonie vystoupí na koncertech pod taktovkou Semjona Byčkova či hongkongské dirigentky Elim Chanové.
Rezidenční umělkyní festivalového ročníku 2026 bude mezzosopranistka Magdalena Kožená, která se představí v několika formátech od písňových recitálů po koncert s Českou filharmonií. Naše renomovaná pěvkyně bude i kurátorkou programové řady Dvořák Collection, v níž propojí Dvořákovy písně s díly Janáčka, Ravela, Rachmaninova či Schuberta.
Z dalších sólistů se na festival vrátí houslista Gil Shaham a klavíristé Rafał Blechacz a Alexander Malofeev. Naopak český debut absolvuje v rámci festivalu dvaadvacetiletý klavírní objev z Jižní Koreje Yunchan Lim.
Klasika povede dialogy
Komorní večery nabídnou také dechové kvinteto Alinde Quintet, vítěze mezinárodní soutěže ARD nebo vystoupení 12 violoncellistů Berlínských filharmoniků. Ti svým koncertem navazují i na programovou řadu Bez kravaty, která festival otevírá širšímu publiku, zábavnou formou navozuje uvolněnější atmosféru, ale to vše bez kompromisů v hudební kvalitě. Dialog na pomezí klasiky a jazzu slibuje společný projekt pianistů Kirilla Gersteina a Brada Mehldaua, nositele Ceny Grammy.
Hudba Antonína Dvořáka prolíná celým festivalem. Ten letos navíc opět zařadil do programu i koncertní provedení jedné ze skladatelových oper. Volba padla na Jakobína, jednu z nejoblíbenějších českých oper, odehrávající se v malém českém městě během francouzské revoluce. S Orchestrem FOK a předními českými sólisty v čele s Adamem Plachetkou a Kateřinou Kněžíkovou ji nastuduje dirigent Tomáš Netopil.
Dvořákova Praha také systematicky podporuje nastupující generaci umělců prostřednictvím řady Pro budoucnost, spolupráce s Českým rozhlasem na soutěži Concertino Praga i pořádáním mistrovských kurzů. Všechny hlavní koncerty se tradičně odehrají v Rudolfinu, další se uskuteční v Anežském klášteře, Artiu na Bořislavce, Divadle X10 a nově také v sále Pražské konzervatoře.