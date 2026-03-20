Dvořákova Praha uvítá Koženou, Plachetku i dvanáct zábavných cellistů

Pěvkyni Magdalenu Koženou, Vídeňské filharmoniky, ale i jazzového pianistu Brada Mehldaua a koncerty v lehčím duchu uvede letošní ročník hudebního festivalu Dvořákova Praha. Uskuteční se od 5. do 23. září a vstupenky už se začaly prodávat.
Magdalena Kožená vystoupí na Dvořákově Praze hned několikrát | foto: Česká filharmonie

Festival zahájí 5. září v Rudolfinu jeden z nejlepších evropských orchestrů, Filarmonica della Scala, tvořený hudebníky slavného milánského operního domu. Povede jej dirigent Riccardo Chailly, jako sólista v Dvořákově cellovém koncertu vystoupí Julie Hagenová.

Ze světových orchestrů přijedou rovněž Tonhalle-Orchester Zürich s dirigentem Paavem Järvim a Vídeňští filharmonikové pod vedením Tugana Sokhieva, kteří uvedou mimo jiné Dvořákův Houslový koncert v podání hvězdné houslistky Hilary Hahnové. Česká filharmonie vystoupí na koncertech pod taktovkou Semjona Byčkova či hongkongské dirigentky Elim Chanové.

Rezidenční umělkyní festivalového ročníku 2026 bude mezzosopranistka Magdalena Kožená, která se představí v několika formátech od písňových recitálů po koncert s Českou filharmonií. Naše renomovaná pěvkyně bude i kurátorkou programové řady Dvořák Collection, v níž propojí Dvořákovy písně s díly Janáčka, Ravela, Rachmaninova či Schuberta.

Z dalších sólistů se na festival vrátí houslista Gil Shaham a klavíristé Rafał Blechacz a Alexander Malofeev. Naopak český debut absolvuje v rámci festivalu dvaadvacetiletý klavírní objev z Jižní Koreje Yunchan Lim.

Komorní večery nabídnou také dechové kvinteto Alinde Quintet, vítěze mezinárodní soutěže ARD nebo vystoupení 12 violoncellistů Berlínských filharmoniků. Ti svým koncertem navazují i na programovou řadu Bez kravaty, která festival otevírá širšímu publiku, zábavnou formou navozuje uvolněnější atmosféru, ale to vše bez kompromisů v hudební kvalitě. Dialog na pomezí klasiky a jazzu slibuje společný projekt pianistů Kirilla Gersteina a Brada Mehldaua, nositele Ceny Grammy.

Hudba Antonína Dvořáka prolíná celým festivalem. Ten letos navíc opět zařadil do programu i koncertní provedení jedné ze skladatelových oper. Volba padla na Jakobína, jednu z nejoblíbenějších českých oper, odehrávající se v malém českém městě během francouzské revoluce. S Orchestrem FOK a předními českými sólisty v čele s Adamem Plachetkou a Kateřinou Kněžíkovou ji nastuduje dirigent Tomáš Netopil.

Dvořákova Praha také systematicky podporuje nastupující generaci umělců prostřednictvím řady Pro budoucnost, spolupráce s Českým rozhlasem na soutěži Concertino Praga i pořádáním mistrovských kurzů. Všechny hlavní koncerty se tradičně odehrají v Rudolfinu, další se uskuteční v Anežském klášteře, Artiu na Bořislavce, Divadle X10 a nově také v sále Pražské konzervatoře.

Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha

Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků

Sedmý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague (14. března 2026)

Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také...

Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích

Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta....

Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...

DiCaprio a Lawrencová v krajině plné sněhu. Objevil se první záběr filmu z Česka

První snímek z natáčení filmu What Happens at Night s herci Leorardem DiCapriem...

Americký herec Leonardo DiCaprio a režisér Martin Scorsese zveřejnili na svých sociálních sítích první fotku z natáčení filmu What Happens at Night, které probíhá v Česku.

Soud předběžně zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr v České republice

Kateřina Falbrová ve filmu Sbormistr (2025)

Obvodní soud pro Prahu 4 předběžným opatřením zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr v České republice. Redakci iDNES.cz to sdělil Ivan David, advokát ženy, která na producenty snímku podala...

Sean Penn si pro třetího Oscara nepřišel. Místo toho zamířil na Ukrajinu

Sean Penn v Los Angeles (8. září 2025)

Sean Penn získal v neděli Oscara za nejlepší vedlejší roli. Stal se tak teprve čtvrtým hercem, který se může pochlubit třemi soškami. Penn ale udílení cen záměrně bojkotuje a sošky by prý raději...

GLOSA: Slunce prší do fontán. Reedice desek Futurum potěší nejen pamětníky

Roman Dragoun na koncertě u příležitosti 25 let kapely Futurum

Zatímco lid prostý, obecný v 80. letech bujaře juchal na tanečním parketu v doprovodu silážní nadprodukce ze stáje Petra Hanniga, Františka Janečka a podobných, případně větral řepu na tříakordový...

20. března 2026  8:27

Ministr Klempíř odvolal generální ředitelku Národní galerie Alicji Knast

Alicja Knast

Na postu generální ředitelky Národní galerie končí polská kulturní manažerka Alicja Knast. Ministerstvo kultury by mělo v příštích měsících vypsat na tento post výběrové řízení. Šéf resortu Klempíř...

19. března 2026  15:23,  aktualizováno  21:32

DiCaprio a Lawrencová v krajině plné sněhu. Objevil se první záběr filmu z Česka

První snímek z natáčení filmu What Happens at Night s herci Leorardem DiCapriem...

Americký herec Leonardo DiCaprio a režisér Martin Scorsese zveřejnili na svých sociálních sítích první fotku z natáčení filmu What Happens at Night, které probíhá v Česku.

19. března 2026  19:38

Plyšáci už nestačí. Labubu budou mít vlastní film, natočí jej režisér Paddingtona

Jeho tvůrce popisuje Labubu a jeho kamarády jako „Neposedné, zvídavé elfy...

Začalo to plyšovými panenkami, které vytvořil designér hongkongsko-belgického původu Kasing Lung pro čínskou maloobchodní společnost Pop Mart. Nyní je z Labubu celosvětový fenomén, který se nově...

19. března 2026  17:24

Jak hluboko je do hrobu? Val Kilmer zemřel před rokem a přesto jej nyní čeká natáčení

Val Kilmer prozradil, že měl původně ztvárnit hlavní mužskou roli ve filmu...

Zesnulý herec Val Kilmer bude nejnovější hollywoodskou hvězdou, kterou tvůrci oživí za pomoci umělé inteligence. Herecká legenda, která zemřela loni ve věku 65 let na zápal plic, se objeví v...

19. března 2026  16:33

Netflix proměnil Liberec na nacistické Německo, dorazil i představitel JFK

Filmaři natáčeli i v centru města. Před libereckou radnici pověsili dva prapory...

Kamera, klapka, akce! Hlasité povely se od čtvrtečního dopoledne nesly libereckým náměstím Pod Branou. Filmaři tam pro streamovací službu Netflix natáčeli scény do nového seriálu týkajícího se rodu...

19. března 2026  15:22

Proč milujeme temné hrdiny? Oscarový Cillian Murphy v rozhovoru exkluzivně

Premium
Cillian Murphy na premiéře filmu Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž (v češtině...

Patří mezi herce, kteří dokážou ztělesnit postavy na hraně dobra a zla s neobyčejnou přitažlivostí. Irský herec Cillian Murphy, držitel Oscara za film Oppenheimer, a veterán britské kinematografie...

19. března 2026

Zlo může mít i tvář maminky. Pan Nikdo dostal Oscara po právu, píše ruský historik

Premium
Pavel Talankin, autor filmu Pan Nikdo proti Putinovi

Česko-dánský dokument Pan Nikdo proti Putinovi sice vyhrál Oscara, ale nelíbí se ani Rusům, ani Ukrajincům. Přitom je to fascinující studie banality zla bujícího na malém ruském městě. „Zlo může mít...

19. března 2026  13:35

Naše děti jste točili nezákonně, viní Rusko tvůrce česko-dánského oscarového filmu

Z filmu Pan Nikdo proti Putinovi

Ruská rada pro lidská práva působící při prezidentovi Vladimiru Putinovi ve středu obvinila tvůrce oscarového dokumentárního snímku Pan Nikdo proti Putinovi z toho, že použili záběry nezletilých bez...

18. března 2026  12:36,  aktualizováno  19. 3. 13:20

Nudící se návštěvník? Stavovská hrdost průvodcovská mi to nedovolila, hlásí Plesl

Průvodcem cyklu Skryté skvosty bude opět Jaroslav Plesl. Fotka je ze zámku...

Už potřetí se herec Jaroslav Plesl ujme role průvodce po známých i neznámých památkách, aby televizním divákům představil desítku českých hradů a zámků. Tentokráte nejen státních, ale i soukromých...

19. března 2026  12:45

Boj s jakuzou bez cenzury a v barvě krve. Vrací se Kill Bill, jak jej Tarantino zamýšlel

Snímek z filmu Kill Bill: Kompletní krvavá aféra

Přichází finální zúčtování, do kin se vrací čtvrtý film Quentina Tarantina tak, jak ho legendární režisér původně zamýšlel. Kompletní krvavá aféra Kill Bill spojuje první a druhý díl do...

19. března 2026  11:22

