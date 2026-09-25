Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

GLOSA: Česká filharmonie a drobná dáma. Dvořákovu Prahu zavřel hudební ohňostroj

Věra Drápelová
  15:50
Dirigentka Elim Chanová a houslista Gil Shaham na závěrečném koncertě Dvořákovy...

Dirigentka Elim Chanová a houslista Gil Shaham na závěrečném koncertě Dvořákovy Prahy | foto: Petra Hajská

Houslista Gil Shaham a dirigentka Elim Chanová na závěrečném koncertě Dvořákovy...
Houslista Gil Shaham a dirigentka Elim Chanová na závěrečném koncertě Dvořákovy...
Dirigentka Elim Chanová na závěrečném koncertě Dvořákovy Prahy řídila Českou...
Dirigentka Elim Chanová a Česká filharmonie při děkovačce po závěrečném...
5 fotografií
Závěr letošní Dvořákovy Prahy patřil České filharmonii, před níž se postavila Elim Chanová. Hvězdnou úroveň pojistil houslista Gil Shaham a kromě “povinného” Dvořáka se Rudolfinem prolétl i Stravinského Pták Ohnivák.

Ženy s taktovkou nejsou dnes už ničím neobvyklým, hostovaly už i u České filharmonie. Elim Chanová pochází z Hongkongu a její životopis sděluje, že studovala v USA a zdokonalovala se mimo jiné na kurzech u Bernarda Haitinka.

Roku 2024 zahajovala londýnský festival Proms a o rok později řídila koncert závěrečný. V uplynulé sezoně dirigovala mimo jiné Concertgebouw Amsterdam, Newyorskou filharmonii či Staatskapelle Dresden. S Českou filharmonií vystoupila poprvé už loni na podzim, když zaskočila za onemocnělého Semjona Byčkova. Tedy slibně se rozjíždějící kariéra.

Dirigentka Elim Chanová a houslista Gil Shaham na závěrečném koncertě Dvořákovy Prahy
Houslista Gil Shaham a dirigentka Elim Chanová na závěrečném koncertě Dvořákovy Prahy
Houslista Gil Shaham a dirigentka Elim Chanová na závěrečném koncertě Dvořákovy Prahy
Dirigentka Elim Chanová na závěrečném koncertě Dvořákovy Prahy řídila Českou filharmonii.
5 fotografií

A jak tato drobná dáma zapůsobila z hlediště Dvořákovy síně Rudolfina? Jako perfektně připravená a svědomitá, ba puntičkářská dirigentka, co se přesnosti a výstižnosti gest týče. To se každopádně vyplatilo v úvodní, rytmicky pulsující, z barokního concerta grossa vycházející Předehře pro orchestr od Bohuslava Martinů. A především v Houslovém koncertu č. 2 od Sergeje Prokofjeva.

Ten je sice v porovnání s některými jinými Prokofjevovými díly spíše „tradičnější“, ale co do interpretace velice rafinovaný. A to počínaje prvními takty, které sólista musí zahrát zcela sám, bez orchestru, přes rytmické komplikovanosti až k dalším technickým záludnostem v houslovém partu i souhře s orchestrem.

GLOSA: Kožená ozdobila barokní slavnost, Vídeňáci si pohráli s Dvořákem

V Praze dobře známý a oblíbený Gil Shaham hrál dílo nejen s lehkostí, ale i hřejivým kulatým tónem a vroucím, ne však sentimentálním výrazem. Tím mohl posluchači připomenout skutečnost zmíněnou i v tištěném programu, totiž že Prokofjev dílo psal v pařížském exilu a možná do něj vložil stesk po rodné zemi, do níž se (roku 1935) chystal vrátit.

Příliš strojový Dvořák

Na rozdíl od spokojenosti s dobře secvičeným Prokofjevem byl můj dojem z Dvořákovy Suity A dur rozpačitější. Skladba vznikla v Americe dva měsíce po autorově triumfu s Novosvětskou symfonií a třebaže v ní nechybí postupy inspirované americkým prostředím, celkově je na rozdíl od dramatické Novosvětské neokázalá a dvořákovsky intimní.

Dirigentčina striktnost však tady začala působit už vyloženě strojově a povrchně - a stejně pro mne dopadla i samotná skladba. Vnímala jsem mnohem víc patos, jakousi upjatost a mechanické střídání jednotlivých částí než lyrickou jímavou hloubku a plynulé proměny různých nálad. Myslím si ovšem, že právě na takovéto „jednoduché“ skladbě se projeví kvality dirigenta(ky)...

GLOSA: Dvořák z La Scaly byl čítankový. Ale třeba by unesl víc italské vášně

Suita ze Stravinského baletu Pták Ohnivák, která uzavřela večer a tím i celý festival, je ohňostroj sama o sobě a účinkuje sama o sobě - pakliže ji hraje výborný orchestr. Jako přehlídka kontrastních barev, výjevů a atraktivního sytého zvuku České filharmonie a brilance jejích hráčů to byla jistě vhodná skladba na závěr festivalu.

Elim Chanovou jsem zažila dirigovat poprvé a asi by bylo třeba ji slyšet víckrát a v různém repertoáru, aby bylo možno si udělat obrázek, jestli je skutečně výjimečná, nebo je zkrátka v dnešním světě vyzdvihována, protože je žena… Po prvním dojmu mám tendenci klonit se k druhé možnosti, ale nechci jí křivdit.

Cena pro kvarteto

Závěr to byl samozřejmě celkově na úrovni, ostatně Dvořákově Praze se toho dá jen málo vytknout. Někomu by jistě mohla chybět například větší dramaturgická otevřenost směrem k moderní hudbě, potažmo když Dvořák byl ve své době také vlastně moderní autor… To rozhodující, totiž interpretační úroveň, byla u většiny vyslechnutých koncertů nezpochybnitelná, jakkoli diskutovat se dá vždy o všem.

Festival se připomene ještě koncem roku, kdy předá Cenu Antonína Dvořáka. Letos se laureátem stane Pavel Haas Quartet, jeden z našich světově nejúspěšnějších souborů. Ocenění převezme v rámci slavnostního koncertu 2. prosince ve Španělském sále Pražského hradu, kde vystoupí ansámbl Philharmonix, složený z členů Berlínských a Vídeňských filharmoniků, společně s houslovým virtuosem Josefem Špačkem.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nezvyklý klid, krabice a odér tisíců cigaret. Projděte si uzavřené Vinohradské divadlo

Vinohradské divadlo před generální rekonstrukcí (17. září 2026)

Divadlo na Vinohradech uzavřelo na dlouhých 33 měsíců své brány kvůli generální rekonstrukci za přibližně 1,66 miliardy korun. Soubor se prozatím na necelé tři roky přesune do blízkého Radiopaláce,...

Díky a čau. Stallone odmítl Trumpovu výzvu, dozvěděl se o ní až z televize

Donald Trump se zdraví se svým podporovatelem Sylvesterem Stallonem (14....

Americký prezident Donald Trump loni prohlásil, že herce Mela Gibsona, Sylvestera Stallonea a Jona Voighta učiní speciálními ambasadory Hoollywoodu a budou jeho „očima a ušima.“ Stallone nyní...

Zrádci 2026: kdy se vysílá 3. řada a kdo jsou hráči. Vysílá se v jiný den než loni

Zrádci 2026 měli premiéru 20. září.

Hra plná lží, podezření a nečekaných zvratů je hlavním magnetem podzimní sezony televize Prima. Třetí řada úspěšné detektivní reality show Zrádci zavedla soutěžící na hrad Křivoklát, kde se snaží...

KVÍZ: Žílo! Někdo tě volal, taťko. Znáte dobře hereckou kariéru Miloně Čepelky?

Miloň Čepelka

Devadesáti let se dožívá herec, scenárista, básník, textař a především jeden z pilířů Divadla Járy Cimrmana. Nezapomenutelný jako šikovatel Vogeltanz v Záskoku, v dvojroli princů Jasoně a Drsoně v...

Ani Kopta, ani Gondíková. Sázkaři mají jasno o nových moderátorech StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková ve StarDance VIII (2016)

Po ohlášení konce moderátorů Terezy Kostkové a Marka Ebena po aktuálním ročníku StarDance je stále žhavým tématem jejich důstojné zastoupení. Sázková společnost Fortuna podle prvních kurzů...

GLOSA: Česká filharmonie a drobná dáma. Dvořákovu Prahu zavřel hudební ohňostroj

Dirigentka Elim Chanová a houslista Gil Shaham na závěrečném koncertě Dvořákovy...

Závěr letošní Dvořákovy Prahy patřil České filharmonii, před níž se postavila Elim Chanová. Hvězdnou úroveň pojistil houslista Gil Shaham a kromě “povinného” Dvořáka se Rudolfinem prolétl i...

25. září 2026  15:50

RECENZE: Velikovsky, nebo Třeštíková? To je fuk, s literaturou to nemá co dělat

Premium
Spisovatelka Radka Třeštíková vydala svou novou knihu pod pseudonymem.

Své nové próze Někdo to udělat musel umetla její autorka parádní cestu ke komerčnímu úspěchu. Nenapsala ji žádná Radka Třeštíková, napsal/a ji Velikovsky! Je to sice fajn nápad, tak se Třeštíková...

25. září 2026

RECENZE: I kdyby dalšího Oscara nevyhrál, patří český film Volklore na trůn sezony

Z filmu Volklore

Vtěsnat tolik vtipu, důvtipu, nápadů, hravosti, ironie a sebeironie do pouhé čtvrthodinky je až marnotratnost, ale snímek Volklore, za nějž Viktorie Štěpánová získala stříbrného studentského Oscara,...

25. září 2026  12:30

Padesátiletí U2 mají zase radost. Na novém albu zazní naposledy hlas Dolly Partonové

U2 vydáním novinky Songs of Innocence překvapili.

Bylo to 25. září 1976 v irském Dublinu, kdy se čtveřice Bono, The Edge, Larry Mullen Jr. a Adam Clayton začala sypat na hromadu první společné hudební nápady. Po padesáti letech jsou U2 jednou z...

25. září 2026  10:50

Zemřela Marina Vladyová. Manželka Vysockého točila i v Československu

Marina Vladyová (1955)

Ve čtvrtek ve věku 88 let zemřela ve Francii herečka s ruskými kořeny Marina Vladyová. Manželka Vladimira Vysockého byla známá i v předrevolučním Československu. Zahrála si ve stovce filmů a byla i...

25. září 2026  9:34

Marvel věští další hit. Svět už pomalu šílí z Avengers: Doomsday a zjevně má proč

Snímek z filmu Avengers: Doomsday

Filmový svět Marvelu čeká letos v prosinci největší událost od Avengers: Endgame. Do kin totiž zamíří nová týmovka s podtitulem Doomsday a již nyní je jasné, že půjde o jednu z nejdůležitějších...

25. září 2026  8:50

RECENZE: Co dělat, když se bratr upíjí? Nic, zjistil náš oscarový kandidát

Premium
Z dokumentu Kdyby se holubi proměnili ve zlato režisérky Pepy Lubojacki

Na Berlinale vyhrál cenu za nejlepší dokument a s přívlastkem „brutálně upřímný“ teď snímek Kdyby se holubi proměnili ve zlato míří za Česko do oscarové bitvy. Je stejně nevšední jako nepříjemný,...

24. září 2026

Rusák, soused nebo exmanžel? Bát se jich nebudeme, vzkazuje novým albem Koller

Premium
Hudebník a zpěvák David Koller

David Koller vydá v pátek album Nebudem se bát. Ještě než se do něj budou moci fanoušci zakousnout, uspořádal zpěvák, skladatel a bubeník poslechovou akci ve svém nahrávacím studiu v MeetFactory, kde...

24. září 2026

Mozek v chilli i popírání morálních zákonů. Novinář Bartáček napsal provokující knihu

Spisovatel Jan Bartáček a Miloš Čermák při křtu knihy Celková záležitost ve...

Jako jedna z čerstvých novinek měsíce září přichází na knižní trh prvotina novináře Jana Bartáčka Celková záležitost. Pozoruhodnou knihu krátkých próz a poezie s originálním grafickým doprovodem si...

24. září 2026  13:20

Nezvyklý klid, krabice a odér tisíců cigaret. Projděte si uzavřené Vinohradské divadlo

Vinohradské divadlo před generální rekonstrukcí (17. září 2026)

Divadlo na Vinohradech uzavřelo na dlouhých 33 měsíců své brány kvůli generální rekonstrukci za přibližně 1,66 miliardy korun. Soubor se prozatím na necelé tři roky přesune do blízkého Radiopaláce,...

24. září 2026  12:24

Problémy se srdcem. Lionel Richie podstoupil zákrok a odvolal tři koncerty

Koncert Lionela Richieho v O2 areně (6. července 2025, Praha).

Zpěváka Lionela Richieho souží zdravotní záležitosti. Kvůli problémům se srdcem byl nucen zrušit tři americké koncerty s kapelou Earth, Wind & Fire plánované na přelom září a října. Dobrou zprávou...

24. září 2026  11:11

RECENZE: Pražské nostalgické vzpomínání The Pussycat Dolls. Popu už dominují jiní

Premium
Koncert skupiny The Pussycat Dolls v O2 areně (23. září 2026, Praha)

V redukované tříčlenné sestavě povstala z popela dívčí skupina The Pussycat Dolls a v rámci turné PCD Forever přijela aktuální koncertní program předvést i do pražské O2 areny. Spíše než k...

24. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde