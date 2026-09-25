GLOSA: Česká filharmonie a drobná dáma. Dvořákovu Prahu zavřel hudební ohňostroj

Ženy s taktovkou nejsou dnes už ničím neobvyklým, hostovaly už i u České filharmonie. Elim Chanová pochází z Hongkongu a její životopis sděluje, že studovala v USA a zdokonalovala se mimo jiné na kurzech u Bernarda Haitinka.
Roku 2024 zahajovala londýnský festival Proms a o rok později řídila koncert závěrečný. V uplynulé sezoně dirigovala mimo jiné Concertgebouw Amsterdam, Newyorskou filharmonii či Staatskapelle Dresden. S Českou filharmonií vystoupila poprvé už loni na podzim, když zaskočila za onemocnělého Semjona Byčkova. Tedy slibně se rozjíždějící kariéra.
A jak tato drobná dáma zapůsobila z hlediště Dvořákovy síně Rudolfina? Jako perfektně připravená a svědomitá, ba puntičkářská dirigentka, co se přesnosti a výstižnosti gest týče. To se každopádně vyplatilo v úvodní, rytmicky pulsující, z barokního concerta grossa vycházející Předehře pro orchestr od Bohuslava Martinů. A především v Houslovém koncertu č. 2 od Sergeje Prokofjeva.
Ten je sice v porovnání s některými jinými Prokofjevovými díly spíše „tradičnější“, ale co do interpretace velice rafinovaný. A to počínaje prvními takty, které sólista musí zahrát zcela sám, bez orchestru, přes rytmické komplikovanosti až k dalším technickým záludnostem v houslovém partu i souhře s orchestrem.
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V Praze dobře známý a oblíbený Gil Shaham hrál dílo nejen s lehkostí, ale i hřejivým kulatým tónem a vroucím, ne však sentimentálním výrazem. Tím mohl posluchači připomenout skutečnost zmíněnou i v tištěném programu, totiž že Prokofjev dílo psal v pařížském exilu a možná do něj vložil stesk po rodné zemi, do níž se (roku 1935) chystal vrátit.
Příliš strojový Dvořák
Na rozdíl od spokojenosti s dobře secvičeným Prokofjevem byl můj dojem z Dvořákovy Suity A dur rozpačitější. Skladba vznikla v Americe dva měsíce po autorově triumfu s Novosvětskou symfonií a třebaže v ní nechybí postupy inspirované americkým prostředím, celkově je na rozdíl od dramatické Novosvětské neokázalá a dvořákovsky intimní.
Dirigentčina striktnost však tady začala působit už vyloženě strojově a povrchně - a stejně pro mne dopadla i samotná skladba. Vnímala jsem mnohem víc patos, jakousi upjatost a mechanické střídání jednotlivých částí než lyrickou jímavou hloubku a plynulé proměny různých nálad. Myslím si ovšem, že právě na takovéto „jednoduché“ skladbě se projeví kvality dirigenta(ky)...
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Suita ze Stravinského baletu Pták Ohnivák, která uzavřela večer a tím i celý festival, je ohňostroj sama o sobě a účinkuje sama o sobě - pakliže ji hraje výborný orchestr. Jako přehlídka kontrastních barev, výjevů a atraktivního sytého zvuku České filharmonie a brilance jejích hráčů to byla jistě vhodná skladba na závěr festivalu.
Elim Chanovou jsem zažila dirigovat poprvé a asi by bylo třeba ji slyšet víckrát a v různém repertoáru, aby bylo možno si udělat obrázek, jestli je skutečně výjimečná, nebo je zkrátka v dnešním světě vyzdvihována, protože je žena… Po prvním dojmu mám tendenci klonit se k druhé možnosti, ale nechci jí křivdit.
Cena pro kvarteto
Závěr to byl samozřejmě celkově na úrovni, ostatně Dvořákově Praze se toho dá jen málo vytknout. Někomu by jistě mohla chybět například větší dramaturgická otevřenost směrem k moderní hudbě, potažmo když Dvořák byl ve své době také vlastně moderní autor… To rozhodující, totiž interpretační úroveň, byla u většiny vyslechnutých koncertů nezpochybnitelná, jakkoli diskutovat se dá vždy o všem.
Festival se připomene ještě koncem roku, kdy předá Cenu Antonína Dvořáka. Letos se laureátem stane Pavel Haas Quartet, jeden z našich světově nejúspěšnějších souborů. Ocenění převezme v rámci slavnostního koncertu 2. prosince ve Španělském sále Pražského hradu, kde vystoupí ansámbl Philharmonix, složený z členů Berlínských a Vídeňských filharmoniků, společně s houslovým virtuosem Josefem Špačkem.