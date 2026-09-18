Magdalena Kožená už je dnes vyzrálou osobností, která má za sebou třicet let kariéry, během níž si obezřetně pěstovala repertoár, uchovala si hlas a pořád má umělecky co nabídnout. Občasné úkroky, které mně osobně přišly problematické (jako před časem Kurt Weill) byly (zatím) opravdu jen občasné.
Ve světě miniatur
Důležitou část jejího repertoáru vždy tvořily hudební miniatury, včetně písní českých klasiků. Ty vyplnily dva večery. Na tom prvním v Rudolfinu Koženou doprovodil pianista Kirill Gerstein a protože jde o Dvořákovu Prahu, Dvořák samozřejmě nemohl chybět - kromě cyklu V národním tónu pěvkyně zvolila Večerní písně, které jsou známější ve zhudebnění Bedřicha Smetany. Výběrem z Moravské lidové poezie byl zastoupen Leoš Janáček.
Kožená do písní soustředěně vkládala silný emocionální náboj, i když prostý citový výraz typický pro Dvořáka na můj vkus vyzněl přece jen poněkud „přeexponovaně“. Energické pěvecké herectví Kožené naproti tomu ozvláštnilo cyklus Národní písně a tance z Těšínska od Erwina Schulhoffa, skladatele ovlivněného meziválečnou modernou, a barvité Vesnické scény od Bély Bartóka.
Zase jiný kontrast dodalo Šest písní od Sergeje Rachmaninova, které Kožená rozezpívala do působivé lyriky. Pianista Gerstein písně spoluvytvářel u klavíru a byl Kožené spolehlivým partnerem.
Druhý večer se uskutečnil v Anežském klášteře, kde se ke Kožené připojilo kromě pianisty Karla Košárka i Kvarteto České filharmonie. Nutno zdůraznit, že soubor, jejž tvoří houslistky Irena Jakubcová a Petra Brabcová, violistka Eva Krestová a cellista Václav Petr, byl založen teprve loni.
U smyčcového kvarteta trvá sehrávání většinou docela dlouho, přesto tito kolegové z orchestru dělali dojem už dobře sladěné čtveřice, která neměla žádný problém přednést na vysoké úrovni Smyčcový kvartet Maurice Ravela a Dvořákovy Cypřiše v autorově verzi pro smyčcové kvarteto.
Kožená přednesla Věčnou píseň od francouzského skladatele 19. století Ernesta Chaussona, v níž se žena, již opustil milenec, rozhoduje ukončit svůj život. Francouzská zpívaná poezie vždy patřila ke špičkovým kreacím Kožené a také toto dílo podala sugestivně.
Kromě Čtyř písní Antonína Dvořáka se v programu objevil i výběr některých Dvořákových písní, vesměs z cyklu Cigánské melodie, v úpravě britského skladatele a dirigenta Duncana Warda pro smyčcové kvarteto, flétnu, klarinet a klavír, v níž se k účinkujícím přidali ještě flétnistka Andrea Rysová a klarinetista Jan Mach.
Oba dechy vystupovaly zvláštně do popředí a celé to působilo jako salónní muzicírování při setkání přátel, kteří si všichni chtějí zahrát… Ale koneckonců - proč ne. To samé bych podotkla k přídavku, Rusalčině árii o měsíčku. V podání Kožené ji chápu jako svébytnou poklonu autorovi na „jeho“ festivalu od pěvkyně z přece jen jiného světa.
Doma v baroku
Oním světem Kožené v opeře byla vždy hlavně hudba 18. století, jíž patřil závěrečný koncert. Ještě předtím ale Kožená v Anežském klášteře přestoupila do role moderátorky, divačky a především zakladatelky nadace, jež podporuje náš systém základních uměleckých škol. Uvedla dvě mladé sopranistky a jednoho barytonistu (čtvrtý pěvec, tenorista, onemocněl). Všichni tři zatím zpěv studují a k jejich výkonům tedy asi tolik, že mají talent, ale čeká je ještě hodně práce zvláště na technice, která je předpokladem výrazu.
Večer v Rudolfinu nazvaný Una festa barocca (Barokní slavnost) pak byl vyvrcholením rezidence Magdaleny Kožené. Je dobře, že se ke stylu, z něhož kdysi vzešla, vrací. Za doprovodu Komorního orchestru České filharmonie, který vedl renomovaný italský specialista na baroko Andrea Marcon, zazpívala celkem pět árií od Händela a Vivaldiho.
A třebaže stále zvládá i vysoce virtuózní čísla, jakým byla závěrečná árie z Händelova Ariodanta, byly to pomalejší a hluboce citové kusy, především z Vivaldiho oper Il Giustino a Il Farnace, v níž se její vyzrálý hlas rozzářil naplno. Magdalena Kožená má bezesporu před sebou ještě roky špičkové umělecké práce. Bude zajímavé sledovat, kudy se bude ubírat.
Hudebníci České filharmonie stvrdili, že se pod inspirativním dirigentem, jakým Marcon bezesporu je, umějí převtělit i do role specialistů na barokní hudbu jak v doprovodu, tak v instrumentálních číslech. Z nich vyzdvihněme aspoň Vivaldiho Koncert g moll pro dvě cella, v němž se předvedli Václav Petr a Ivan Vokáč.
Když nástroje tančí
Orchestrální řada přivedla letos do Prahy mimo jiné Vídeňské filharmoniky, s nimiž přijela i nizozemská hvězdná houslistka Hilary Hahnová jako sólistka Dvořákova Koncertu pro housle a orchestr. Dirigoval Tugan Sokhiev (neboli Sochijev), původem z Osetie, jehož umělecký životopis sice není zanedbatelný, ale ani vyloženě hvězdný.
Nechci tvrdit, že byl na pódiu „do počtu“, ale nějaký zásadní vliv na interpretaci myslím neměl, jakkoli hudbu dokresloval leckdy expresivními gesty. Je to jistě spolehlivý hudebník a tak trochu showman a možná i proto bude řídit Novoroční koncert Vídeňských filharmoniků roku 2027.
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„Vídeňáci“, kteří nemají šéfdirigenta, ovšem rádi hrají sami a svým způsobem to mělo větší efekt, než když Filarmonica della Scala hrála Dvořáka pod pevným vedením Riccarda Chaillyho. Čímž nechci snižovat význam dirigenta, spíš jde o obecný poměr mezi vkladem či vůlí dirigenta a kreativitou hudebníků.
Vídeňští filharmonikové si Dvořáka zahráli po svém. Byl trochu jiný než ten „náš“, ale zato nádherně elegantní, s vyšlechtěně štíhlým, jemným a měkkým zvukem ve všech nástrojových skupinách, a především plný života ve smyslu radosti z muzicírování. Všechny na pódiu to očividně bavilo.
Hilary Hahnová souzněla s orchestrem neméně jemným, půvabným, až sladkým tónem (v tištěném programu ani na webu nebylo uvedeno, na jaký nástroj hraje, dle dostupných informací používá nástroj z významné francouzské dílny 19. století), lahodným frázováním a samozřejmostí, s níž zvládala náročné pasáže.
Chvílemi, hlavně když měly housle vyzpívat prostou melodii, možná působila její hra trochu odtažitě, a to i v kontrastu k temperamentnímu orchestru, ale na celkovém dojmu z jejího výkonu to neubralo. Publiku nakonec zahrála ještě dva bachovské přídavky.
V druhé půli večera orchestr uvedl suitu z Prokofjevova baletu Romeo a Julie, který měl světovou premiéru koncem roku 1938 v Brně. Suit z něj existuje několik, včetně dvou od samotného Prokofjeva, tuto vytvořil dirigent Sochijev. Nesledoval přesně děj, spíš výrazové kontrasty. Celek zarámoval dvěma asi nejslavnějšími a zvukově nejefektnějšími čísly - tancem Monteků a Kapuletů a smrtí Tybalta.
Zrovna tato zmíněná čísla se dají jistě hrát dramatičtěji či ježatěji, Vídeňáci dramatické hrany vždy jakoby uhlazují, ale přitom člověk od jejich zvuku, ladnosti a atraktivní vzájemné komunikace takříkajíc nemůže odtrhnout uši.
A když došlo na jímavá a hravá lyrická čísla, jako třeba Děvčátko Julie, byla jejich hra tak měkounká a lehounká, že doslova stvořila obraz křehké baletky, jež radostně tančí a jeviště se skoro nedotýká… Večer uzavřel zemitější přídavek, jedna z polek Johanna Strausse. Vídeňští filharmonikové jsou u nás v posledních letech poměrně častými hosty. To je skvělé, jen tak dál.