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Začíná Dvořákova Praha. Nabídne koncerty Kožené i Jakobína s Plachetkou

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  11:18
Na zahajovacím večeru Dvořákovy Prahy zahraje skladby Antonína Dvořáka...

Na zahajovacím večeru Dvořákovy Prahy zahraje skladby Antonína Dvořáka Filarmonica della Scala. | foto: Andrea Veroni

Dirigent Cristian Măcelaru a jeho Orchestre National de France na Dvořákově...
Dirigent Cristian Măcelaru, pianista Rudolf Buchbinder a Orchestre National de...
Basista Jan Martiník a pianista David Mareček na koncertě Dvořákovy Prahy.
Na závěr koncert Mozart y Mambo.se v Nové spirále na pražském Výstavišti...
28 fotografií
Devatenáctý ročník festivalu Dvořákova Praha zahájí v sobotu orchestr Filarmonica della Scala, tvořený členy orchestru milánského operního divadla La Scala, s dirigentem Riccardem Chaillym. Přehlídka letos mimo jiné nabídne koncertní provedení Dvořákovy opery Jakobín a sérii koncertů pěvkyně Magdaleny Kožené.

Proslulý milánský orchestr, který na úvodním večeru zahraje Dvořákovy Koncert pro cello h moll a Novosvětskou symfonii, vystoupí i v neděli, tentokrát s hudbou Rachmaninova a Čajkovského.

Festival, jehož program se odvíjí od odkazu Antonína Dvořáka, letos ze světových orchestrů nabídne ještě Tonhalle-Orchester Zürich a Vídeňské filharmoniky, představí se i přední domácí tělesa včetně České filharmonie.

Na zahajovacím večeru Dvořákovy Prahy zahraje skladby Antonína Dvořáka Filarmonica della Scala.
Dirigent Cristian Măcelaru a jeho Orchestre National de France na Dvořákově Praze
Dirigent Cristian Măcelaru, pianista Rudolf Buchbinder a Orchestre National de France na Dvořákově Praze
Basista Jan Martiník a pianista David Mareček na koncertě Dvořákovy Prahy.
28 fotografií

Jednou z nejočekávanějších událostí má být koncertní provedení Dvořákovy opery Jakobín Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK pod taktovkou Tomáše Netopila a s Adamem Plachetkou a Kateřinou Kněžíkovou v rolích Bohuše a Julie. Při té příležitosti bude také výjimečně vystaven originální autograf této opery na libreto Marie Červinkové-Riegrové. K vidění bude v Muzeu Antonína Dvořáka v ulici Ke Karlovu celé září.

Sólo pro Koženou

Rezidenční umělkyní letošního ročníku je Magdalena Kožená, která vystoupí na čtyřech dramaturgicky odlišných koncertech, které představí její umění v různých stylech. Kromě písňových recitálů s pianistou Kirillem Gersteinem a členy České filharmonie a koncertu barokní hudby uvede naše mezinárodně proslulá mezzosopranistka na jednom z večerů též čtveřici mladých zpěváků, jimž se věnuje v rámci svého nadačního fondu. Ten vyvíjí aktivity na podporu unikátní sítě českých základních uměleckých škol a letos slaví desáté výročí své existence.

Z dalších koncertů jmenujme například recitál pianisty Rafała Blechacze, koncert 12 violoncellistů Berlínských filharmoniků, hudební dialog Kirilla Gersteina a Brada Mehldaua či Koncert ke 100. výročí Symfonického orchestru Českého rozhlasu, na němž pod taktovkou jeho nového německo-japonského šéfdirigenta Eliase Grandyho zazní mimo jiné světová premiéra Koncertu pro housle, violoncello a orchestr od Jana Kučery. Festival uzavře 23. září Česká filharmonie, kterou povede rodačka z Hongkongu Elim Chanová.

Zájem o vstupenky podle organizátorů předčil očekávání. Téměř všechny koncerty jsou vyprodané, pouze na některé zbývají ještě poslední místa.

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Začíná Dvořákova Praha. Nabídne koncerty Kožené i Jakobína s Plachetkou

Na zahajovacím večeru Dvořákovy Prahy zahraje skladby Antonína Dvořáka...

Devatenáctý ročník festivalu Dvořákova Praha zahájí v sobotu orchestr Filarmonica della Scala, tvořený členy orchestru milánského operního divadla La Scala, s dirigentem Riccardem Chaillym. Přehlídka...

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