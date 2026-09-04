Začíná Dvořákova Praha. Nabídne koncerty Kožené i Jakobína s Plachetkou

Proslulý milánský orchestr, který na úvodním večeru zahraje Dvořákovy Koncert pro cello h moll a Novosvětskou symfonii, vystoupí i v neděli, tentokrát s hudbou Rachmaninova a Čajkovského.
Festival, jehož program se odvíjí od odkazu Antonína Dvořáka, letos ze světových orchestrů nabídne ještě Tonhalle-Orchester Zürich a Vídeňské filharmoniky, představí se i přední domácí tělesa včetně České filharmonie.
Jednou z nejočekávanějších událostí má být koncertní provedení Dvořákovy opery Jakobín Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK pod taktovkou Tomáše Netopila a s Adamem Plachetkou a Kateřinou Kněžíkovou v rolích Bohuše a Julie. Při té příležitosti bude také výjimečně vystaven originální autograf této opery na libreto Marie Červinkové-Riegrové. K vidění bude v Muzeu Antonína Dvořáka v ulici Ke Karlovu celé září.
Sólo pro Koženou
Rezidenční umělkyní letošního ročníku je Magdalena Kožená, která vystoupí na čtyřech dramaturgicky odlišných koncertech, které představí její umění v různých stylech. Kromě písňových recitálů s pianistou Kirillem Gersteinem a členy České filharmonie a koncertu barokní hudby uvede naše mezinárodně proslulá mezzosopranistka na jednom z večerů též čtveřici mladých zpěváků, jimž se věnuje v rámci svého nadačního fondu. Ten vyvíjí aktivity na podporu unikátní sítě českých základních uměleckých škol a letos slaví desáté výročí své existence.
Z dalších koncertů jmenujme například recitál pianisty Rafała Blechacze, koncert 12 violoncellistů Berlínských filharmoniků, hudební dialog Kirilla Gersteina a Brada Mehldaua či Koncert ke 100. výročí Symfonického orchestru Českého rozhlasu, na němž pod taktovkou jeho nového německo-japonského šéfdirigenta Eliase Grandyho zazní mimo jiné světová premiéra Koncertu pro housle, violoncello a orchestr od Jana Kučery. Festival uzavře 23. září Česká filharmonie, kterou povede rodačka z Hongkongu Elim Chanová.
Zájem o vstupenky podle organizátorů předčil očekávání. Téměř všechny koncerty jsou vyprodané, pouze na některé zbývají ještě poslední místa.