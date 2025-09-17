GLOSÁŘ: Vtipná dekonstrukce „Novosvětské“ a jeden velký pěvecký talent

Věra Drápelová
  16:55
Druhá třetina letošní Dvořákovy Prahy přinesla zážitek z velkolepého Mahlera z Drážďan či z písní v podání Belly Adamové. Ale vše začalo bláznivým karnevalem, který v Rudolfinu se svým orchestrem rozpoutalo Duo Igudesman & Joo a v jehož epicentru se ocitla nejslavnější symfonie Antonína Dvořáka.
Duo Igudesman a Joo spolu s The Limitless Orchestra předvedli v Rudolfinu show Sound New World. | foto: Petra Hajská

Komediální dvojice, kterou tvoří rusko-německý houslista Aleksey Igudesman a britsko-korejský pianista Hyung-ki Joo čerpá mimo jiné z odkazu Monty Pythonů a podobný humor přenáší svérázně do klasické hudby. Na Dvořákově Praze nehostovala poprvé.

V minulosti ale vystupovala v rámci Rodinného dne, kdy publikum tvořili rodiče s dětmi. Tentokrát se spolu se souborem The Limitless Orchestra představili jako hlavní večerní program, v jehož první části si na objednávku festivalu „pohráli“ s Dvořákovou Symfonií č. 9 „Z nového světa“.

Projekt dostal název Sound New World a Igudesman a Joo v jeho průběhu doslova rozebrali slavnou kompozici a zasadili ji do nečekaných souvislostí. Pochopila jsem to tak, že si „podali“ okolnosti vzniku skladby, tedy hlavně americké vlivy a s tím související objednávkový charakter skladby, jíž se Dvořák samozřejmě chtěl newyorskému publiku líbit (ale pro mne osobně má hlubší skladby, ze symfonií jmenovitě tu s číslem 7).

Na pódiu rozpoutali mimo jiné jakýsi mejdan ve stylu country, přes jeviště procházel pohřební průvod z New Orleansu, rozezněly se i nástroje jako Panova flétna, ale též třeba fujara. Byla to ohromně energická, nablýskaná show, která si v druhé části podobně troufla na Johanna Strausse či na Ludwiga van Beethovena.

GLOSA: Když hudba nabíjí. Od Rusalky až ke Queen a orchestr jako sopka

Ale smí se to dělat z podstaty věci? Tedy smí se to dělat na váženém festivalu? Na váženém festivalu se smí všechno, co je chytré (ještě si vzpomínám na projekt Hoffnung Gala, který roku 1992 dovezlo Pražské jaro). Pravidlem je, že kdo si chce dělat z něčeho vkusnou legraci či dokonce něco parodovat, musí to něco dobře znát.

A Igudesmann a Joo jsou vzdělaní muzikanti a „předlohy“ mají očividně nastudované pečlivě. Ostatně rozhodně nejsou první, kdo po svém zpracoval (mnohdy kýčovitě) třeba Dvořákovo notoricky proslulé Largo… Nechat ho zahrát hrozivě hlubokou tubu bylo neodolatelné. A na Beethovenově „Elišce“, kterou provedli snad celými hudebními dějinami, ukázali, že hudební styly ovládají.

Hrálo se tedy a současně tančilo, skákalo, zpívalo, vynořovala se hudba Evropy, Ameriky, Afriky, do toho filmové soundtracky, ale tento neuvěřitelný koktejl nebyl urážlivý v nějaké vnějškové vtíravosti, nýbrž byl precizně vyvozený a vypracovaný z původní hudby. Nezapomínejme také, že humor v hudbě pěstovali i mnozí velcí skladatelé minulosti, včetně třeba W. A. Mozarta. V řadě Bez kravaty se Sound New World vyjímal skvěle.

Sólo pro dvě pěvkyně

Příjemný šok z inteligentních hudebních klaunů vystřídalo následujícího dne zase jiné příjemné překvapení, tentokrát v rámci písňového večera v Sukově síni Rudolfina. Vystoupily na něm dvě zpěvačky – sopranistka Kateřina Kněžíková, která je i kurátorkou letošní komorní řady, a mezzosopranistka Bella Adamova, původem z Čečenska, ale vyrostlá a žijící v Praze.

Za klavírního doprovodu Davida Švece zazněly písně Antonína Dvořáka, Johannesa Brahmse a Edvarda Griega. Dámy zpívaly společně i sólově, dramaturgicky bylo určitě dobře, že z Dvořáka kromě Moravských dvojzpěvů došlo i na méně známé Písně na slova Rukopisu královédvorského.

Kateřina Kněžíková zazpívala sólově výběr z Brahmsových písní, ale pro mne je tato pěvkyně zkrátka lepší na jevišti v opeře než v komorní tvorbě. V jejím podání na mne písně působí jako sice půvabný, leč mramorový monolit složený z nějakých dvou dynamických odstínů. Opakem je Bella Adamova, v Čečensku narozená, ale v Praze vyrostlá pěvkyně, která jakoby se pro písně narodila.

Trochu jako TikTok. Hudba Bohuslava Martinů osloví i mladé lidi, říká kvarteto

Zpívá menším, ale dobře posazeným a znějícím hlasem, krásně barevným odshora dolů a s jemným, ideálním vibratem. Zaujala už v Dvojzpěvech Johannesa Brahmse a nejvíc pak v sólově předneseném cyklu Edvarda Griega Haugtussa, líčícím příběh mladé pastevkyně. Ze svého hlasu vytěžila bezpočet nuancí, které jakoby rozváděla do dalších a dalších drobností, jedním slovem - vyprávěla.

I její pódiový projev byl živý a niterný, do hudby se umí spontánně ponořit. V našem prostředí je to v písňovém oboru patrně největší talent od časů, kdy se objevila Magdalena Kožená. A ještě poznámka k organizátorům festivalu: Pořádat písňové recitály je záslužná věc, ale v tom případě by měly být samozřejmostí texty a překlady písní v tištěném programu!

Oslnivý Mahler z Drážďan

Niternost a poezie přišly ke slovu zase jinak: v orchestrální a klavírní podobě v neděli, kdy na festivalu hostovala proslulá Staatskapelle Dresden se svým italským šéfdirigentem Danielem Gattim. Klavírní koncert a moll od básníka hudby Roberta Schumanna zahrál v Praze dobře známý Kirill Gerstein - citlivě, lehounce, bez přílišné okázalosti, ale zato s množstvím pastelových barev.

Jako přídavek sólově uvedl Blumenstück rovněž od Schumana. Orchestr v koncertu měkce spoluvytvářel celek, nicméně jeho chvíle přišla po pauze, kdy zazněla Symfonie č. 5 od Gustava Mahlera, obsahující i slavné Adagietto, jež proslavil hlavně film Smrt v Benátkách.

Gatti není typem excentrického dirigenta, jeho gesta jsou spíš úsporná a náznaková, ale orchestr zjevně dobře ví, co chce, takže reaguje okamžitě. Všechno, co mělo být v přednesu, tam bylo, a ještě mnoho navíc.

Přes hodinu trvající kolos střídající extrémní výrazové polohy od drtivého smutečního pochodu až po ono zklidněné, jímavé Adagietto, se na posluchače valil s neutuchajícím napětím, vybroušeným zvukem plným citu, a se špičkově zahranými sóly jmenovitě v dechové sekci. Prostě vrcholný festivalový večer.

