Začíná Dvořákova Praha. Nabídne světové orchestry i neformální koncerty

Věra Drápelová
  16:10
Dvě nejslavnější díla Antonína Dvořáka - Violoncellový koncert h moll a Novosvětská symfonie - zahájí v pátek večer osmnáctý ročník hudebního festivalu Dvořákova Praha. Frankfurtský rozhlasový symfonický orchestr bude řídit jeho šéfdirigent Alain Altinoglu, koncert odvysílá živě kanál ČT art.
Na Dvořákově Praze vystoupí i uskupení Philharmonix, tvořené členy Berlínských a Vídeňských filharmoniků

Následovat bude dalších osmnáct festivalových dní, během nichž se uskuteční celkem 37 akcí. K nejočekávanějším patří koncerty Gustav Mahler Jugendorchester pod taktovkou Manfreda Honecka, Sächsische Staatskapelle Dresden a jejího šéfdirigenta Daniela Gattiho, Chamber Orchestra of Europe se Sirem Andrásem Schiffem v roli sólisty i dirigenta nebo Orchestre National de France a jeho uměleckého ředitele Cristiana Măcelaru, kteří festival 23. září zakončí. Na dvou koncertech vystoupí i Česká filharmonie.

Mezi sólisty letošního ročníku, na němž kromě děl Dvořákových zazní hudba například Roberta Schumanna, Hectora Berlioze, Jeana Sibelia či Bohuslava Martinů, jsou houslista Renaud Capuçon, cellista Steven Isserlis, klavíristé Kirill Gerstein a Onutė Gražinytė nebo norská houslová hvězda Vilde Frangová.

Řada Dvořák Collection, která postupně představuje kompletní Dvořákovo dílo, se letos soustředí na skladatelovu písňovou tvorbu. Kurátorkou této řady je sopranistka Kateřina Kněžíková, která si do ní pozvala kolegy pěvce i instrumentalisty jako jsou Bella Adamova, Roman Hoza, Jan Martiník, Martin Kasík, Bennewitzovo kvarteto či David Mareček.

Na koncert Bez kravaty

Novinkou letošního ročníku je série koncertů Bez kravaty, která se hlásí k uvolněnosti nejen ve stylu oblečení, ale především v hudbě samotné. „Někdy se zdá, jakoby vážná hudba už svým názvem vylučovala možnost dobře a uvolněně se bavit,“ vysvětlují organizátoři vznik této dramaturgické řady.

Diváci tak budou moci posoudit, zda si Mozart porozumí s rytmy kubánského mamba, zda Antonín Dvořák může být v podání dua Igudesman & Joo živou inspirací pro stále nové světy, zda se dvě violoncella dokážou inspirovat nejen Stingem a Freddiem Mercurym anebo jak dopadne setkání Johanna Sebastiana Bacha s francouzským jazzovým skladatelem Claudem Bollingem. I tyto koncerty však budou v rukách špičkových profesionálů, ať už členů Berlínských či Vídeňských filharmoniků nebo českého cellisty Jiřího Bárty a jeho přátel.

Diváci na takovou nabídku zatím zjevně slyší. „Nesmírně nás potěšil zájem o tuto programovou řadu, ve které představujeme klasickou hudbu neformálně – s nadsázkou, humorem a vlivy jiných žánrů. Některé z nich se pohybují na pomezí performance,“ poznamenává ředitel festivalu Jan Simon.

Novinkou bude i každodenní televizní festivalové zpravodajství s názvem NOTA BENE Dvořákova Praha. Další informace lze nalézt a zbylé vstupenky zakoupit na stránkách akce.

Začíná Dvořákova Praha. Nabídne světové orchestry i neformální koncerty

