GLOSA: Antonín Dvořák na Kubě. Festival, jemuž to sluší i bez kravaty

Program závěrečného večera byl spíš uvolněný, francouzský orchestr se svým rumunským šéfem Cristianem Măcelaru na úvod provedl Rumunskou rapsodii od Georga Enesca, barvitou skladbu vycházející z rumunské lidové hudby. Příjemná prskavka na rozjezd.
Následoval Klavírní koncert F dur George Gershwina z roku 1925. Sólo hrál legendární, dnes 78 letý rakouský (narozený v Litoměřicích) pianista Rudolf Buchbinder, ale jeho hře v takovéto skladbě chyběla energie, zůstalo jen u jakési spolehlivé zběžnosti. Také přídavek od Beethovena, finále z jeho Sonáty č. 8 "Patetické“ jakoby provedl s nadhledem možná až příliš vysokým.
Dvořák nemohl chybět, zastoupila ho méně hraná Rapsodie a moll, zahraná s patřičným symfonickým efektem. Večer vyvrcholil slavným La Valse od Maurice Ravela, ale ač „valčík“ rozhodně nedopadl nějak těžkopádně, už jsem ho slyšela hrát s větší „taneční“ lehkostí.
Tu pravou vylehčenost a hudební šarm jsem si nakonec nejvíc užila v přídavku, bakchanáliích z opery Samson a Dalila od Camilla Saint- Saënse. Sice jsem čekala, že orchestr pozvaný na úplný závěr dvořákovského festivalu přidá ještě něco z Dvořáka, ale jejich hra byla tak brilantní, že jsem na to zapomněla.
Podivuhodný Gilgameš
Co z předešlých koncertů poslední třetiny festivalu ještě vyzdvihnout? Rozhodně provedení Eposu o Gilgamešovi od Bohuslava Martinů orchestrem Prague Philharmonia s dirigentem Robertem Kružíkem. Toto podivuhodné, nejednoduché, ale přesto v zásadě přímočaře působící dílo, inspirované starodávnou památkou ze sbírek Britského muzea, hledá odpovědi na otázky týkající se přátelství, života a smrti, zosobněné postavami krále Gilgameše a jeho přítele Enkidua.
Provedení v angličtině se povedlo, od soustředěného výkonu orchestru, přes Pražský filharmonický sbor až po výběr sólistů. Tenorista Kyle van Schoonhoven, sopranistka Lucy Crowe, barytonista Derek Welton a basista Jan Martiník zpívali technicky ukázněně a s působivým výrazem. A nadto tu byl skvělý vypravěč, britský herec Simon Callow. Martinů dost zastínil první část večera, jakkoli v ní účinkovali kvalitní sólisté – pianistka Onuté Gražinyté v Klavírním koncertu a moll Clary Schumannové a cellista Steven Isserlis v Cellovém koncertu Roberta Schumanna.
Basista Jan Martiník zazářil i den poté na písňovém večeru v Anežském klášteře. Jeho přednes známých Večerních písní Bedřicha Smetany byl vznosný, působivý a přesto v zásadě prostý a půvabný. Jeho lyrický bas se ještě více zaskvěl v cyklu Severní noci od Jaroslava Křičky z roku 1909, což je stylově zase úplně jiná výzva, mnohem expresivnější, ale Martiník si se svým dobře posazeným hlasem může dělat, co chce, a dlužno dodat, že pro komorní výraz má obzvláštní talent.
Ze čtyř koncertů řady Dvořák Collection, letos věnované (nejen) Dvořákovým písním, jejíž kurátorkou byla Kateřina Kněžíková, jsem vyslechla tři a kromě mezzosopranistky Belly Adamové byl právě výkon Jana Martiníka tím, co si představuji pod interpretací písní v klasické hudbě.
Divadlo plné hornistů
A pak tu byl projekt Mozart y Mambo, další z koncertů série Bez kravaty, který diváky zavedl do Nové spirály na pražském Výstavišti. Hornistka Berlínských filharmoniků Sarah Willisová, která je milovnicí latinskoamerických tanců, si přivedla přátele z Kuby, soubor Havana Lyceum Orchestra a předvedla s ním různé hrátky s Mozartem, Bizetem a samozřejmě i s Dvořákem - čím by se klasici asi inspirovali, kdyby zavítali na Kubu?
Hrála se ale i čistokrevná latinskoamerická hudba. Havana Lyceum Orchestra, tvořený přáteli a spolužáky ze dvou havanských uměleckých institucí, jistě nelze porovnávat se špičkovými tělesy v oblasti klasické hudby, ale o to ani nešlo, muzikanti hráli dobře a s nadšením a pulsující rytmus se přenášel na publikum.
Tahounkou večera byla ovšem Willisová, nejen krásným tónem svého nástroje, ale i vtipným komentářem, s nímž zvládla i vlastní zmatenost v poněkud nepřehledném labyrintu divadla. Celý večer vyvrcholil společným vystoupením osmdesáti hornistů z celého Česka nejrůznějších věkových kategorií a vzájemnými bouřlivými ovacemi. Koncert tedy mohl zafungovat i jako propagace tohoto nástroje.
Vůbec řada Bez kravaty byl dobrý nápad. Projekty, které jsem v jejím rámci zhlédla (Philharmonix, Sound New World a Mozart y Mambo) přes všechen důraz na zábavnost a (hlavně v případě Sound New World) teatrálnost potvrdily, že je nevytvořili pouzí baviči, ale vzdělaní hudebníci, kteří navíc umí i bavit. Bude dobře, pokud se Dvořákova Praha rozhodne v tomto cyklu pokračovat.
Samozřejmě podstata festivalu zůstává v nabídce špičkové kvality a dramaturgii otáčející se kolem Antonína Dvořáka, respektive jeho doby – plus minus pár desítek let. Ale i v tomto ohledu se letos na festivalu událo hodně. Za sebe mohu kromě výše zmíněného připomenout aspoň Šostakoviče v podání hudebníků z Frankfurtu, Brucknerovu Devátou symfonii v podání Gustav Mahler Jugendorchestra či večer Staatskapelle Dresden s dirigentem Danielem Gattim.
Otázkou samozřejmě zůstává, zda, jak daleko a jakým směrem se případně od Dvořáka vzdalovat. Interpretační úroveň festivalu však zůstává vysoká.