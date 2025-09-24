GLOSA: Antonín Dvořák na Kubě. Festival, jemuž to sluší i bez kravaty

Věra Drápelová
  17:55
Koncertem Orchestre National de France skončil letošní ročník festivalu Dvořákova Praha. Příjemných zážitků nabídl dost, skvělým dramaturgickým nápadem byla letošní novinka, koncertní řada Bez kravaty.
Hornistka Sarah Willisová představila na Dvořákově Praze spolu se souborem...

Hornistka Sarah Willisová představila na Dvořákově Praze spolu se souborem Havana Lyceum Orchestra projekt Mozart y Mambo. | foto: Petra Hajská

Bicí sekce souboru Havana Lyceum Orchestra, který vystoupil na Dvořákově Praze...
Projekt Mozart y Mambo představila v Nové Spirále na pražském Výstavišti...
Na závěr koncert Mozart y Mambo.se v Nové spirále na pražském Výstavišti...
Z provedení Eposu o Gilgamešovi v podání orchestru Prague Philharmonia,...
10 fotografií

Program závěrečného večera byl spíš uvolněný, francouzský orchestr se svým rumunským šéfem Cristianem Măcelaru na úvod provedl Rumunskou rapsodii od Georga Enesca, barvitou skladbu vycházející z rumunské lidové hudby. Příjemná prskavka na rozjezd.

Následoval Klavírní koncert F dur George Gershwina z roku 1925. Sólo hrál legendární, dnes 78 letý rakouský (narozený v Litoměřicích) pianista Rudolf Buchbinder, ale jeho hře v takovéto skladbě chyběla energie, zůstalo jen u jakési spolehlivé zběžnosti. Také přídavek od Beethovena, finále z jeho Sonáty č. 8 "Patetické“ jakoby provedl s nadhledem možná až příliš vysokým.

GLOSÁŘ: Vtipná dekonstrukce „Novosvětské“ a jeden velký pěvecký talent

Dvořák nemohl chybět, zastoupila ho méně hraná Rapsodie a moll, zahraná s patřičným symfonickým efektem. Večer vyvrcholil slavným La Valse od Maurice Ravela, ale ač „valčík“ rozhodně nedopadl nějak těžkopádně, už jsem ho slyšela hrát s větší „taneční“ lehkostí.

Tu pravou vylehčenost a hudební šarm jsem si nakonec nejvíc užila v přídavku, bakchanáliích z opery Samson a Dalila od Camilla Saint- Saënse. Sice jsem čekala, že orchestr pozvaný na úplný závěr dvořákovského festivalu přidá ještě něco z Dvořáka, ale jejich hra byla tak brilantní, že jsem na to zapomněla.

Podivuhodný Gilgameš

Co z předešlých koncertů poslední třetiny festivalu ještě vyzdvihnout? Rozhodně provedení Eposu o Gilgamešovi od Bohuslava Martinů orchestrem Prague Philharmonia s dirigentem Robertem Kružíkem. Toto podivuhodné, nejednoduché, ale přesto v zásadě přímočaře působící dílo, inspirované starodávnou památkou ze sbírek Britského muzea, hledá odpovědi na otázky týkající se přátelství, života a smrti, zosobněné postavami krále Gilgameše a jeho přítele Enkidua.

Provedení v angličtině se povedlo, od soustředěného výkonu orchestru, přes Pražský filharmonický sbor až po výběr sólistů. Tenorista Kyle van Schoonhoven, sopranistka Lucy Crowe, barytonista Derek Welton a basista Jan Martiník zpívali technicky ukázněně a s působivým výrazem. A nadto tu byl skvělý vypravěč, britský herec Simon Callow. Martinů dost zastínil první část večera, jakkoli v ní účinkovali kvalitní sólisté – pianistka Onuté Gražinyté v Klavírním koncertu a moll Clary Schumannové a cellista Steven Isserlis v Cellovém koncertu Roberta Schumanna.

GLOSA: Když hudba nabíjí. Od Rusalky až ke Queen a orchestr jako sopka

Basista Jan Martiník zazářil i den poté na písňovém večeru v Anežském klášteře. Jeho přednes známých Večerních písní Bedřicha Smetany byl vznosný, působivý a přesto v zásadě prostý a půvabný. Jeho lyrický bas se ještě více zaskvěl v cyklu Severní noci od Jaroslava Křičky z roku 1909, což je stylově zase úplně jiná výzva, mnohem expresivnější, ale Martiník si se svým dobře posazeným hlasem může dělat, co chce, a dlužno dodat, že pro komorní výraz má obzvláštní talent.

Ze čtyř koncertů řady Dvořák Collection, letos věnované (nejen) Dvořákovým písním, jejíž kurátorkou byla Kateřina Kněžíková, jsem vyslechla tři a kromě mezzosopranistky Belly Adamové byl právě výkon Jana Martiníka tím, co si představuji pod interpretací písní v klasické hudbě.

Divadlo plné hornistů

A pak tu byl projekt Mozart y Mambo, další z koncertů série Bez kravaty, který diváky zavedl do Nové spirály na pražském Výstavišti. Hornistka Berlínských filharmoniků Sarah Willisová, která je milovnicí latinskoamerických tanců, si přivedla přátele z Kuby, soubor Havana Lyceum Orchestra a předvedla s ním různé hrátky s Mozartem, Bizetem a samozřejmě i s Dvořákem - čím by se klasici asi inspirovali, kdyby zavítali na Kubu?

Hrála se ale i čistokrevná latinskoamerická hudba. Havana Lyceum Orchestra, tvořený přáteli a spolužáky ze dvou havanských uměleckých institucí, jistě nelze porovnávat se špičkovými tělesy v oblasti klasické hudby, ale o to ani nešlo, muzikanti hráli dobře a s nadšením a pulsující rytmus se přenášel na publikum.

Tahounkou večera byla ovšem Willisová, nejen krásným tónem svého nástroje, ale i vtipným komentářem, s nímž zvládla i vlastní zmatenost v poněkud nepřehledném labyrintu divadla. Celý večer vyvrcholil společným vystoupením osmdesáti hornistů z celého Česka nejrůznějších věkových kategorií a vzájemnými bouřlivými ovacemi. Koncert tedy mohl zafungovat i jako propagace tohoto nástroje.

Vůbec řada Bez kravaty byl dobrý nápad. Projekty, které jsem v jejím rámci zhlédla (Philharmonix, Sound New World a Mozart y Mambo) přes všechen důraz na zábavnost a (hlavně v případě Sound New World) teatrálnost potvrdily, že je nevytvořili pouzí baviči, ale vzdělaní hudebníci, kteří navíc umí i bavit. Bude dobře, pokud se Dvořákova Praha rozhodne v tomto cyklu pokračovat.

Samozřejmě podstata festivalu zůstává v nabídce špičkové kvality a dramaturgii otáčející se kolem Antonína Dvořáka, respektive jeho doby – plus minus pár desítek let. Ale i v tomto ohledu se letos na festivalu událo hodně. Za sebe mohu kromě výše zmíněného připomenout aspoň Šostakoviče v podání hudebníků z Frankfurtu, Brucknerovu Devátou symfonii v podání Gustav Mahler Jugendorchestra či večer Staatskapelle Dresden s dirigentem Danielem Gattim.

Otázkou samozřejmě zůstává, zda, jak daleko a jakým směrem se případně od Dvořáka vzdalovat. Interpretační úroveň festivalu však zůstává vysoká.

Vstoupit do diskuse

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

Nejčtenější

Zemřela herečka Claudia Cardinalová, „božská divoška“ italské kinematografie

Zemřela známá italská herečka Claudia Cardinalová. Bylo jí 87 let. Společně s Ginou Lollobrigidou či Sophií Lorenovou patřila k nejznámějším ženským tvářím italské poválečné kinematografie.

Komedie Copak je to za vojáka... se dočká pokračování. A opět s Langmajerem

Pokračování proslulé komedie Copak je to za vojáka... z roku 1987 se začne natáčet v příštím roce a do kin by mělo přijít v roce 2027. V hlavní roli Milana Kouby se opět představí Jiří Langmajer. Na...

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2 a kdo vypadnul

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...

Film roku? Obraz dneška? Akční drama s DiCapriem zatím sklízí jen samou chválu

Jedna bitva za druhou, tak se jmenuje očekávaný film režiséra Paula Thomase Andersona s Leonardem DiCapriem v hlavní roli. Kritici předních britských a amerických webů jsou zatím ze snímku, který...

Ležel nahý na posteli, já dělala, že nic nevidím, popisuje Hollandová obtěžování

Vysíláme

Agnieszka Hollandová se v novém filmu Franz ponořila do Kafkovy duše. Neskládá však klasický životopis, ale kaleidoskop z fragmentů snů a dopisů, který vrací Kafku zpátky do Prahy i současnosti. V...

GLOSA: Antonín Dvořák na Kubě. Festival, jemuž to sluší i bez kravaty

Koncertem Orchestre National de France skončil letošní ročník festivalu Dvořákova Praha. Příjemných zážitků nabídl dost, skvělým dramaturgickým nápadem byla letošní novinka, koncertní řada Bez...

24. září 2025  17:55

Srdcovka s Bolečkem a Mirečkem, chválí si Zedníček seriál s Polívkou a Donutilem

Nový osmidílný seriál Muži v letu, který začala natáčet TV Nova, sleduje příběh tří celoživotních přátel-pilotů, dvou mladých milenců a jednoho ultralehkého letadla. Hlavní role obsadily legendy...

24. září 2025  17:07

Exkluzivní čtení ze scénáře chystaného filmu. Kino láká na setkání s Mirou Fornay

Mezinárodně oceněná filmová režisérka Mira Fornay se ve čtvrtek setká se svými příznivci v pražském kině Edison. Kromě promítání nejúspěšnějších snímků nabídne také exkluzivní nahlédnutí do příprav...

24. září 2025  13:52

Další splněné sny. Na Rock for People dorazí Iron Maiden či Bring Me The Horizon

Festival Rock for People oznámil první hvězdná jména ročníku 2026. Do Hradce Králové dorazí Iron Maiden, Bring Me The Horizon, Papa Roach, Electric Callboy nebo Megadeth. Prvním českým ohlášeným...

24. září 2025  12:49

Film roku? Obraz dneška? Akční drama s DiCapriem zatím sklízí jen samou chválu

Jedna bitva za druhou, tak se jmenuje očekávaný film režiséra Paula Thomase Andersona s Leonardem DiCapriem v hlavní roli. Kritici předních britských a amerických webů jsou zatím ze snímku, který...

24. září 2025  11:42

Minisérie Gerta Schnirch podle Kateřiny Tučkové zahájila festival Serial Killer

Premiéra prvního dílu televizní minisérie Gerta Schnirch v úterý zahájila osmý ročník brněnského festivalu Serial Killer. Sledoval ji zaplněný sál Divadla Reduta. Minisérie se natáčela v Brně a na...

24. září 2025  11:21

Rembrandt se v Noční hlídce inspiroval jiným malířem, psa ztvárnil podobně

Rembrandt ve svém slavném díle Noční hlídka z roku 1642 vyobrazil psa podle dřívější kresby jiného nizozemského umělce. Kurátorka amsterdamského muzea Rijksmuseum Anne Lendersová sdělila, že podobu...

24. září 2025  10:07

Ležel nahý na posteli, já dělala, že nic nevidím, popisuje Hollandová obtěžování

Vysíláme

Agnieszka Hollandová se v novém filmu Franz ponořila do Kafkovy duše. Neskládá však klasický životopis, ale kaleidoskop z fragmentů snů a dopisů, který vrací Kafku zpátky do Prahy i současnosti. V...

24. září 2025

Dojatý Kimmel se vrátil na obrazovky. Demokratický odpad, vzkázal Trump

Talk show Jimmyho Kimmela, kterou ABC dočasně stáhla po moderátorových komentářích souvisejících se smrtí konzervativního aktivisty Charlieho Kirka, se vrátila do vysílání. Americký prezident Donald...

24. září 2025  8:46,  aktualizováno  9:44

KVÍZ: Věčná sněženka. Znáte dobře filmografii oslavenkyně Veroniky Freimanové?

U dámy se sice věk prozrazovat nesluší, ale snad se stále šarmantní herečka Veronika Freimanová nebude durdit, když ji pogratulujeme k 70. narozeninám, které oslaví 24. září. Slavit můžete alespoň...

vydáno 24. září 2025

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Zemřela herečka Claudia Cardinalová, „božská divoška“ italské kinematografie

Zemřela známá italská herečka Claudia Cardinalová. Bylo jí 87 let. Společně s Ginou Lollobrigidou či Sophií Lorenovou patřila k nejznámějším ženským tvářím italské poválečné kinematografie.

23. září 2025  22:46,  aktualizováno  23:05

Voldemort jako žena? Ohledně seriálového Pottera se mluví o překvapivém obsazení

Natáčení nové, tentokrát seriálové adaptace kouzelnického světa Harryho Pottera už začalo, a castingový tým tak stojí před nelehkým úkolem. Potřebují vybrat herce pro roli hlavní záporné postavy...

23. září 2025  15:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.