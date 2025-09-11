GLOSA: Když hudba nabíjí. Od Rusalky až ke Queen a orchestr jako sopka

Věra Drápelová
  15:51
Dvořákova Praha do letošního programu nově zařadila řadu Bez kravaty, která má klasiku nazírat s humorem a nadsázkou. Zatím se uskutečnil první z těchto koncertů, ale byl trefou do černého.
V rámci Dvořákovy Prahy se v Divadle X10 uskutečnil koncert uskupení...

V rámci Dvořákovy Prahy se v Divadle X10 uskutečnil koncert uskupení Philharmonix. | foto: Petra Hajská

V rámci Dvořákovy Prahy se v Divadle X10 uskutečnil koncert uskupení...
Houslista a autor aranží Sebastian Gürtler je i hlavním komikem uskupení...
Sopranistka Kateřina Kněžíková, dirigent Robert Jindra a Symfonický orchestr...
Houslista Renaud Capucon, dirigent Manfred Honeck a členové Gustav Mahler...
6 fotografií

Soubor Philharmonix, složený z členů Vídeňských a Berlínských filharmoniků, předvedl v neděli v pražském Divadle X10 originální show.

Už samotné prostředí, připomínající podzemní betonový bunkr, se ukázalo jako ideální pro hrátky s hudbou, které si připravilo sedm muzikantů (dvoje housle, viola, klarinet, kontrabas, violoncello a klavír).

Ovšem nebyly to hrátky lecjaké, hudebníci nikdy nesklouzli do laciné karikatury. Nabídli prostě nápadité a vkusné aranže klasických skladeb určených původně pro velký orchestr, které propojili s hudbou z jiných žánrů.

A tak vedle Rusalčiny árie o měsíčku či Debussyho skladby La Valse zazněla Měsíční řeka od Henryho Manciniho, hudba k filmům o Růžovém panterovi, píseň Don't Stop Me Now z repertoáru Queen nebo lidové melodie z různých koutů Evropy.

Poctu českým skladatelům vzdali kromě Rusalky i do swingu přetvořenou Dvořákovou Humoreskou a skvěle vypracovanou komorní „suitou“ z Janáčkových Příhod lišky Bystroušky. Autorem většiny aranží byl houslista Sebastian Gürtler, jenž se postaral i o různé herecké legrácky, večer v angličtině uváděl klarinetista Daniel Ottensamer.

Bylo to milé a chytré a připomnělo to, že bývaly doby, kdy „vážná hudba“ především plnila roli zábavy na nejvyšší úrovni. Pakliže mottem souboru je „Mysl se musí radovat, srdce jásat a noha podupávat,“ tak ten večer to platilo stoprocentně.

Příliš operní písně

„Opačná“ aranžmá, tedy z komorní do orchestrální podoby, se shodou okolností dala slyšet následující večer, jenž v Rudolfinu patřil Antonínu Dvořákovi. Jeho skladby přednesly Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Roberta Jindry a sopranistka Kateřina Kněžíková. Ta zazpívala Písně milostné a Cigánské melodie s novým orchestrálním doprovodem od soudobého skladatele Jiřího Gemrota (který již dříve vytvořil orchestrální aranže Dvořákových písní pro Magdalenu Koženou).

To je samozřejmě legitimní, koneckonců i v tomto případě mohou interpreti kouzlit s výrazem. Jenže právě ten mi chyběl. Kateřina Kněžíková zpívala – všechna čest! – zpaměti bez not, ale přesto její projev na mne působil jako poněkud operně uniformní či sošný co se výrazu týče a s větším vibratem, než by mi leckdy bylo posluchačsky příjemné. Orchestr ještě zahrál Dvořákovy skladby Nokturno H dur a cyklus Legendy, ale nějaký velký zážitek třeba z propracované dynamiky a výjimečné souhry s dirigentem jsem si neodnesla.

Lekce z přednesu

Ten se dostavil až další večer, kdy na pódiu Dvořákovy síně usedl proslulý Gustav Mahler Jugendorchester, složený z mladých hudebníků z různých zemí, který vedl dirigent Manfred Honeck. Houslista Renaud Capucon zahrál Koncert pro housle od E. W. Korngolda úchvatně, silným a krásným tónem, za nějž jistě do nemalé míry vděčí svému vzácnému nástroji z roku 1737, ale rozhodně je i znakem virtuosova umění.

A to, co pak mladí hudebníci předvedli, Honeckem očividně inspirováni, na Symfonii č. 9 od Antona Brucknera, to mohla být i pro leckterý „dospělý“ orchestr lekce z výrazu, z toho, jak se má a dá pracovat s dynamikou od nejjemnějších pianissim až po efektní měkká forte a ze souhry s dirigentem.

Ostatně ukázalo se to i na kouzelně jemně zahraném přídavku po první části koncertu, kdy orchestr spolu s Capuconem přednesl skladbu Pabla Casalse Song of the Birds. Sopečná energie, která z orchestrálního mládí celý večer doslova sálala – právě i při energickém tvoření oněch pianissim – nabíjela i posluchače. A o tom hudba jako taková přece je.

Vstoupit do diskuse

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

Nejčtenější

Umělec Banksy odhalil nové dílo. Ukazuje soudce, který bije demonstranta

Velkou pozornost vzbudilo nové dílo britského streetartového umělce Banksyho, které se objevilo na budově londýnského soudu. Graffiti zpodobňující soudce v tradiční paruce, jak paličkou tluče...

Spor o Anděla Páně. Scenáristka žaluje režiséra Stracha, soudci chybí zásadní důkaz

Městský soud v Praze začal v pondělí projednávat žalobu scenáristky filmu Anděl Páně Lucie Konášové na režiséra tohoto snímku Jiřího Stracha. Konášová žádá, aby soud určil, že je jedinou autorkou...

„Pražská“ kniha Dana Browna táhne, lidé ve frontě u radnice i nocovali

Dlouhá fronta lidí čekala v úterý ráno u Staroměstské radnice v Praze na novou knihu Dana Browna Tajemství všech tajemství. Někteří lidé ve frontě stáli přes noc. První zájemci si mohli knihu na...

KVÍZ: Šedesát let na odvrácené straně Měsíce. Znáte tvorbu kapely Pink Floyd?

Před šedesáti lety, úplně přesně 1. září 1965, vznikla v Londýně skupina Pink Floyd. Z původně undergroundového tělesa, tvořící hudební ekvivalent psychedelických tripů, se postupem času stala jedna...

Jeho díla se prodávají za statisíce dolarů, z budovy soudu však Banksyho odstranili

Jeho díla se kradou a prodávají v aukcích za statisíce dolarů. Banksyho nejnovější počin, který se v pondělí objevil na budově londýnského soudu, už ale nikdo neuvidí. Ve středu byl odstraněn. Podle...

Turisté hledají šifry i poklady. Kde už funguje Brownův efekt a co čeká Prahu

Harvardský profesor Robert Langdon právě vyšetřuje v Praze a očekává se, že nová kniha Dana Browna strhne vlnu „brownovského turismu“. Jak se jeho předchozí dobrodružství a pátrání odrazila na...

11. září 2025  16:09

GLOSA: Když hudba nabíjí. Od Rusalky až ke Queen a orchestr jako sopka

Dvořákova Praha do letošního programu nově zařadila řadu Bez kravaty, která má klasiku nazírat s humorem a nadsázkou. Zatím se uskutečnil první z těchto koncertů, ale byl trefou do černého.

11. září 2025  15:51

TRENDY V KLIPECH: Mišík se inspiroval Falcem, Lady Gaga točila s Timem Burtonem

Adam Mišík a Ben Cristovao mají na kontě už jeden společný hit. Teď přicházejí s dalším, k němuž je inspiroval poslech osmdesátkové hvězdy Falca. V Óčko Chart budou soupeřit s klipy, které vydali...

11. září 2025  15:30

Po Hojerovi další těžká role. Petr Uhlík si zahraje kontroverzní atletku Koubkovou

Sportovní hvězda Zdena Koubková byla ve 30. letech titulována jako rekordwoman. V roce 1933 totiž vytvořila světový rekord na osmisetmetrové trati a třetí místo vybojovala na stovce. Jednadvacetiletá...

11. září 2025  14:29

GLOSA: Pražský příběh Dana Browna skončí na Netflixu jako seriál. Může selhat?

Tak to v novodobém zábavním průmyslu končí: od velkofilmů na velkém plátně se přechází k seriálům pro streamovací služby. Čeká to i nejnovější předlohu Dana Browna, pražský příběh Tajemství všech...

11. září 2025  13:22

Festival zrušil kvůli izraelskému dirigentovi koncert. Skandál, zní z Německa

V Německu vyvolalo pobouření rozhodnutí belgického hudebního festivalu, který zrušil koncert Mnichovských filharmoniků naplánovaný na příští týden. Důvodem bylo, že měl orchestr dirigovat Izraelec...

11. září 2025  10:46

Jeho díla se prodávají za statisíce dolarů, z budovy soudu však Banksyho odstranili

Jeho díla se kradou a prodávají v aukcích za statisíce dolarů. Banksyho nejnovější počin, který se v pondělí objevil na budově londýnského soudu, už ale nikdo neuvidí. Ve středu byl odstraněn. Podle...

11. září 2025  10:13

Pereme čtrnáct hodin. Knírků potřebujeme stovky, hlásí kostymérka Cirque du Soleil

V představení KURIOS - Kabinet kuriozit hrají kostýmy zásadní roli. Jen pro tuto show jich vzniklo přes sto kusů. Jejich tvorba a údržba však vyžaduje spoustu úsilí a preciznosti. „Máme tu i...

11. září 2025  8:10

RECENZE: Seriál Zločin na dobré cestě? Zázraky se na poli tuzemské krimi nedějí

55 % Premium

Ne že by snad novinka ČT Zločin na dobré cestě vyloženě selhávala, už se u nás zrodily krimi daleko horší. Spíše názorně dokládá, jak těžké je v daném žánru vymyslet originální půdorys, natožpak...

10. září 2025

Kdybych v tom nehrál, šel bych do kina. Ondřej Sokol se loučí s Dámským krejčím

Dvacet let patří komedie Dámský krejčí s Ondřejem Sokolem k nejúspěšnějším a nejnavštěvovanějším titulům Činoherního klubu. Vyprodaná derniéra se zde koná 11. září a ve stejný den nabídne online...

10. září 2025  16:29

Ondřej Sokol a Aleš Háma večer odstartují hlasování do ankety Český slavík

Moderátoři Českého slavíka Ondřej Sokol a Aleš Háma odstartují v Televizních novinách ve středu 10. září hlasování v letošním ročníku. Fanoušci budou moci svým oblíbencům posílat hlasy až do půlnoci...

10. září 2025  15:02

Ypsilonka není mrtvola! hlásí po odvolání ředitele umělecká rada s Dejdarem v čele

Repertoár pražského Studia Ypsilon bude po pondělním odvolání ředitele Karla Františka Tománka připravovat nově ustavená umělecká rada. Tvořit ji budou členové souboru v čele s hercem Martinem...

10. září 2025  14:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.