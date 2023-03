Dvořákova Praha představí Vídeňské filharmoniky i Ďábelský rozmar

Letošní program byl sestaven nejen jako pocta Antonínu Dvořákovi, ale i Johannesu Brahmsovi, od jehož narození uplyne v květnu 190 let.

„Brahms byl Dvořákův letitý přítel, doporučil ho i svému nakladateli Simrockovi, což mělo pro Dvořákovu kariéru zásadní význam,“ vysvětluje ředitel přehlídky Jan Simon. Brahmsova hudba se objeví v několika večerech, včetně vystoupení Izraelské filharmonie, která přijede se svým novým šéfdirigentem Lahavem Shanim, jenž nastoupil po proslulém Zubinu Mehtovi.

Zahajovací koncert ovšem bude ryze dvořákovský. Zazní Koncert pro violoncello h moll a Novosvětská symfonie v podání Tohhalle-Orchester Zürich a dirigenta Paava Järviho, sólový part zahraje Anastasia Kobekina.

Z dalších světových orchestrů přijedou Vídeňští filharmonikové. „Jejich hostování už není v Praze takovou zvláštností, ale tentokrát to bude poprvé, co je v Česku bude řídit Čech, a to Jakub Hrůša,“ zdůrazňuje Simon. Kromě Brahmsova Klavírního koncertu č. 2 se sólistou Igorem Levitem uvedou i Dvořákovu Symfonii č. 8.

Slavit bude pianista i Český rozhlas

Stálé místo na přehlídce má Česká filharmonie, která je jejím rezidenčním orchestrem. Mimo jiné přednese Brahmsovo Německé requiem a bude se podílet i na koncertu, jímž začne slavit své 70. narozeniny dirigent a především pianista András Schiff.

Slavnostní ráz bude mít i koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který připomene letošní 100.výročí zahájení pravidelného vysílání Československého rozhlasu. Tradice festivalových operních večerů letos pokračuje průřezem árií z více i méně hraných českých oper, které za doprovodu Orchestru Národního divadla zazpívají Kateřina Kněžíková a Adam Plachetka.

Na komorních koncertech vystoupí například naše přední kvarteta, která budou pokračovat v kompletním provedení Dvořákových smyčcových kvartet, anebo mladí interpreti zapojení do projektu Akademie komorní hudby. Za ním stojí cellista Tomáš Jamník, jenž její členy uvede na koncertu, v jehož průběhu zazní i světová premiéra skladby od Jiřího Gemrota Ďábelský rozmar pro cello, dechové nástroje a bicí. Co se pod názvem skrývá, zatím neví ani sami interpreti.

Většina koncertů se uskuteční v Rudolfinu, některé v Betlémské kapli a v Centru Bořislavka, kde sídlí Rodinná nadace Karla Komárka, hlavního mecenáše festivalu. Rozpočet přehlídky je 60 milionů korun, z čehož na honoráře jde přibližně polovina. Ceny vstupenek se pohybují v rozpětí od 200 korun na některé komorní akce až po 3 990 korun za nejlepší místa na koncert Vídeňských filharmoniků.

„O tom, jak nastavit cenovou úroveň, jsme vedli četné debaty. Jsme si vědomi toho, jaká je v současnosti ekonomická situace, s cenami jsme proto nešli nijak razantně nahoru. Na druhou stranu vysokou kvalitu, kterou nabízíme, musíme i zaplatit,“ podotýká ředitel Simon.