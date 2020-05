Dvořákova Praha musí oželet světové hvězdy, představí tuzemskou elitu

15:55 , aktualizováno 15:55

Festival Dvořákova Praha by se měl uskutečnit v naplánovaném termínu od 4. do 20. září. Kvůli koronavirové krizi však rezignoval na zahraniční hvězdy. O to větší prostor dá tuzemské špičce.