Blíží se zahájení Dvořákovy Prahy. Přijede i slavný pianista Pogorelich

Před blížícím se zahájením festival hlásí sedmdesátiprocentní obsazenost sálů. Zcela či téměř vyprodány jsou například komorní večery v Anežském klášteře, koncert České filharmonie se Semjonem Byčkovem 13. září, vystoupení Izraelské filharmonie se Zubinem Mehtou nebo Essenských filharmoniků s Tomášem Netopilem.



Od 2. září otevírá festival vlastní pokladnu v Rudolfinu, kde lze kupovat zbylé vstupenky. Program zahájí 8. září Orchestra sinfonica Nazionale della RAI s dirigentem Christophem Eschenbachem, kteří provedou Dvořákův Koncert pro cello h moll a Symfonii č. 8. Koncert bude přenášen i na plátno před Rudolfinem a na kanálu ČT art. Už od 17 hodin nabídne venkovní scéna program s rozhovory a s hudebními vstupy.



K nejočekávanějším hvězdám letošního ročníku patří chorvatský pianista Ivo Pogorelich, jenž je kromě svého umění pověstný i odříkáním koncertů. Podle programového ředitele Jana Simona však zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se měl naplnit obávaný scénář. Pogorelich nicméně má své specifické požadavky. „Je například zvyklý cvičit za zavřenými dveřmi sálu téměř do začátku koncertu, takže je pak nutné publikum usadit co nejrychleji,“ vysvětluje Simon. Koncert Izraelské filharmonie budou zase doprovázet zvýšená bezpečnostní opatření, podle organizátorů by však neměla diváky nijak omezit.



Za Dvořákem do Plzně

Dramaturgickým středobodem letošního ročníku je uvedení Dvořákovy méně známé rané opery Král a uhlíř, a to v podobě, kterou z našich současníků nikdo neslyšel. Dvořák totiž své hudebně obtížné dílo, jež při zkouškách narazilo na limity tehdejšího souboru Prozatímního divadla, napsal na stejný text zcela znovu. Zatímco druhá verze se i později příležitostně uváděla či nahrávala, první sice nasadilo v sezoně 1929/1930 Národní divadlo, ale od té doby už nezazněla.



Festival chystá i různé doprovodné akce, jako je Rodinný den nebo výlet do Plzně po zdejších Dvořákových stopách.