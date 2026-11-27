V roce 2007 vstoupil na mezinárodní hudební scénu mladý umělec s mimořádným hlasem, bezbřehou fantazií a výrazně barevným světem. Jeho debutové album se stalo jednou z těch vzácných desek, které definují svou dobu a stávají se součástí života milionů lidí. Po dvaceti letech Mika vydá rozšířenou verzi Life in Cartoon Motion – Anniversary Edition s pěti novými skladbami. Na nich spolupracoval s Gregem Wellsem, producentem původního alba z roku 2007.
Zpěvák zároveň vydá velkoformátovou knihu mapující jeho dosavadní vizuální tvorbu, která jeho hudbu provází po celou kariéru. Na publikaci spolupracuje s mezinárodně uznávaným autorem a kurátorem Thierrym-Maximem Loriotem. Jeho bestsellery a úspěšné výstavy se věnovaly například Jean-Paulu Gaultierovi, Thierrymu Muglerovi nebo značce Viktor & Rolf.
„Life in Cartoon Motion vzniklo v Londýně, v suterénu našeho rodinného domu. Uběhlo dvacet let, ale jedno se nezměnilo: tohle album mi změnilo život. Je to mnohem víc než výročí. Je to znovushledání, oslava a také provokace – žít život víc v cartoon motion,“ říká Mika.
Vstupenky na Mikův koncert v Brně se začnou prodávat 4. prosince v 10:00. Jejich cena bude začínat na 1200 korunách.