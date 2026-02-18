Duran Duran míří do Česka. Nadčasoví inovátoři v Praze zahrají po 14 letech

Kapela se s více než 100 miliony prodaných nahrávek řadí k legendám britské i světové hudby. Za své 48 let dlouhé působení na hudebních pódiích zaznamenala 18 hitů v amerických žebříčcích a 21 skladeb v britské Top 20. Jejich album Rio (1982) se pravidelně objevuje v prestižních žebříčcích nejlepších britských i světových alb všech dob.
Na kontě má osm ocenění za celoživotní přínos, dvě ceny Grammy, dvě Ivor Novello Awards i dvě BRIT Awards včetně ceny za mimořádný přínos hudbě. V roce 2022 byla uvedena do Rock and Roll Hall of Fame a získala také hvězdu na hollywoodském chodníku slávy.
Do Prahy Duran Duran přivezou svůj aktuální projekt Danse Macabre, který propojuje nové skladby, coververze i alternativní podoby klasických hitů. Znovu tím fanouškům dokazují, že inovace a hledání nového jsou pro ně přirozenou součástí identity.
Vstupenky budou na webech Ticketportal a Ticketmaster k prodeji od 23. února v 10:00. V exkluzivním fanouškovském předprodeji budou již od čtvrtka.