Nezbývá mi čas. Nemocný kytarista Duran Duran natočí s kapelou nové album

Kapela smutnou zprávu oznámila při svém uvedení do rokenrolové síně slávy v Microsoft Theatre v Los Angeles na začátku loňského listopadu. Andy Taylor na slavnostním večeru, na němž se vybralo 1,6 milionu liber (43,6 milionu Kč) pro výzkum rakoviny, chyběl právě ze zdravotních důvodů. Zprávu o jeho boji s nemocí zveřejnil lídr a zpěvák kapely Simon Le Bon. „Andy už tu s námi dlouho nebude,“ přečetl z dopisu od kytaristy. Upřesnil, že hudebník se léčí s metastázující rakovinou prostaty ve čtvrtém stadiu, kterou mu lékaři diagnostikovali před čtyřmi lety.

„Mnoho ostatních zažilo, jak tato nemoc nad tělem vítězí, nikdo vůči tomu samozřejmě není imunní,“ citoval dále z kytaristova dopisu Le Bon. Přestože jeho současný stav není bezprostředně ohrožující život, neexistuje žádný lék, přečetl Le Bon z dopisu.

Zpěvák kapely ve svém prohlášení zároveň poděkoval fanouškům za jejich dlouholetou podporu. Uvedl, že rok 2022 byl pro Duran Duran výjimečný hlavně díky nim. Kapela loni mimo jiné vystoupila také na královnině platinovém jubilejním koncertu v Buckinghamském paláci.

Nová deska s Andym

„Právě teď pracujeme na novém albu, které vyjde na konci roku a Andy na něm bude hrát na kytaru. Takže je to docela fajn,“ oznámil nyní basový kytarista John Taylor.

Na něm se má objevit řada coververzí písní, jimiž se Duran Duran inspirovali v dětství. John Taylor také naznačil, že případný dokumentární film, který vznikne při příležitosti natáčení toto alba, by mohl obsahovat některé záběry ze setkání s Andym. „Někdo s sebou během natáčení bude určitě mít iPhone,“ prozradil basový kytarista.

Kapela rovněž oznámila turné po arénách ve Velké Británii a Irsku. Jejich první koncert se má uskutečnit 29. dubna 2023 v Manchesteru. „Na jaře příštího roku se opět vrátíme na domácí půdu. Je pozoruhodné, že stále zdoláváme nové milníky a pořád jsme schopni představovat zvuk DD novým generacím milovníků hudby,“ uvedl na podzim zpěvák kapely.

Podle časopisu Billboard prodala kapela Duran Duran přes 100 milionů desek. Během své kariéry získala řadu ocenění, dvě ceny Brit Awards včetně ceny za mimořádný přínos hudbě v roce 2004, dvě ceny Grammy a cenu MTV Video Music Award za celoživotní dílo. Kapela má také hvězdu na hollywoodském chodníku slávy.

Zatím poslední, v pořadí již patnácté studiové album jménem Future Past, vydali Duran Duran v říjnu roku 2021. Skupina vznikla v roce 1978, v průběhu let měnila své obsazení, hrála i jako trio. Kytarista Andy Taylor patří do nejslavnější pětičlenné sestavy, která vznikla v roce 1980. Hrál s ní až do roku 2006, od letoška je opět jejím členem. Turné se však ze zdravotních důvodů nezúčastní.