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RECENZE: Elegantní popoví gentlemani Duran Duran koncertní kouzlo neztratili

Jindřich Göth
  9:51
Koncert kapely Duran Duran v O2 areně (24. června 2026, Praha)

Koncert kapely Duran Duran v O2 areně (24. června 2026, Praha) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Koncert kapely Duran Duran v O2 areně (24. června 2026, Praha)
Koncert kapely Duran Duran v O2 areně (24. června 2026, Praha)
Koncert kapely Duran Duran v O2 areně (24. června 2026, Praha)
Koncert kapely Duran Duran v O2 areně (24. června 2026, Praha)
13 fotografií
Jistěže to byl večer plný nostalgie a vzpomínání. Ale také znamenitého muzikantství, skvěle napsaných písniček a nápadité pódiové show. Britští Duran Duran předvedli pražské O2 areně gentlemanskou, místy až aristokraticky vznešenou vizi novoromantického popu s funkovým odpichem.

Začalo se zostra ráznými údery do bicí soupravy Rogera Taylora, které odstartovaly hned na úvod jeden z největších hitů Is There Something I Should Know. Při ní jako kdyby si kapela tak trochu osahávala terén, působila ještě malinko nejistě, ale už následující střela The Wild Boys letěla přímo do středu terče. Pozitivní zjištění – hlas frontmana Simona Le Bona se v tom nejlepším slova smyslu zasekl v osmdesátých letech. Živě je stále silný, sebejistý, s typickým naříkavým zabarvením.

Kouzlo, které funguje, hrábnou-li společně do nástrojů, dosud nevyprchalo.

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