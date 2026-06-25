Začalo se zostra ráznými údery do bicí soupravy Rogera Taylora, které odstartovaly hned na úvod jeden z největších hitů Is There Something I Should Know. Při ní jako kdyby si kapela tak trochu osahávala terén, působila ještě malinko nejistě, ale už následující střela The Wild Boys letěla přímo do středu terče. Pozitivní zjištění – hlas frontmana Simona Le Bona se v tom nejlepším slova smyslu zasekl v osmdesátých letech. Živě je stále silný, sebejistý, s typickým naříkavým zabarvením.
Kouzlo, které funguje, hrábnou-li společně do nástrojů, dosud nevyprchalo.