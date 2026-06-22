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80. léta si nepamatuju, byl jsem divoký hoch, přiznává John Taylor z Duran Duran

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  15:30
Britská kapela Duran Duran se po čtrnácti letech vrací do pražské O2 areny, aby v rámci turné Danse Macabre zahrála směs klasických hitů v čerstvých aranžmá i novinek a coververzí. Chybět samozřejmě nebude ani skladba The Wild Boys, byť, jak v rozhovoru pro Óčko Star prozradil baskytarista John Taylor, doby divočení jsou už dávno pryč.

„Já sám jsem byl hodně velký divoch, dělal jsem vážně šílené věci. Třeba jsem sjel na kole z mostu jako slavný kaskadér Evel Knievel. V osmdesátkách jsem se choval jako blázen – něčím jsem se zmastil a vytuhl jsem na podlaze tanečního klubu. Byl jsem důvěřivý, udělal jsem hodně pitomostí před lidmi, které jsem ani pořádně neznal. Až se divím, že jsem to vůbec přežil,“ svěřuje se v John Taylor v rozhovoru pro Óčko Star.

Britská hudební skupina Duran Duran
Britská hudební skupina Duran Duran
Britská hudební skupina Duran Duran
Britská hudební skupina Duran Duran
14 fotografií

„Teď jsem mnohem víc v klidu, už dvacet let jsem střízlivý, což se na mém chování a vůbec přístupu k životu rozhodně podepsalo,“ dodává John Taylor.

Na předchozí koncert Duran Duran v Praze v červnu 2012 vzpomíná baskytarista jenom v nejlepším. „Byla to úplně šílená show, dodnes vzpomínám na tu intenzitu, která šla z publika. Pamatuju si, že se nám úplně kývala aparatura a už se nemůžu dočkat, až to zopakujeme. Vy Češi hudbu opravdu milujete, jste velmi emocionální a užíváte si ji na koncertech možná víc než Britové,“ svěřuje se baskytarista a zakládající člen kapely.

O INTERVIEW

Britská hudební skupina Duran Duran

Celý rozhovor s Johnem Taylorem z kapely Duran Duran a jejich největší hity jako The Wild Boy, Ordinary World nebo Come Undone odvysílá Óčko Star v den koncertu ve středu 24. června od 13:00 hodin

Společně s Depeche Mode patří Duran Duran k nemnoha „západním“ skupinám, které koncertovaly v socialistickém Československu. V roce 1988 zažila Praha koncert jak prvně jmenovaných, tak i Duran Duran, na což už si ale John Taylor, jak upřímně přiznává, příliš nevzpomíná.

„Z osmdesátek si toho vážně moc nepamatuju. Co se týče Depeche Mode, v té době jsme se potkávali na večírcích, trávili jsme čas na stejných místech. Je možné, že jsme společně odehráli i nějaké koncerty. S Davem Gahanem jsme se nějakých dvacet let zpátky vídali docela často, ale teď už moc ne,“ dodává John Taylor.

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