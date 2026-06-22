80. léta si nepamatuju, byl jsem divoký hoch, přiznává John Taylor z Duran Duran

„Já sám jsem byl hodně velký divoch, dělal jsem vážně šílené věci. Třeba jsem sjel na kole z mostu jako slavný kaskadér Evel Knievel. V osmdesátkách jsem se choval jako blázen – něčím jsem se zmastil a vytuhl jsem na podlaze tanečního klubu. Byl jsem důvěřivý, udělal jsem hodně pitomostí před lidmi, které jsem ani pořádně neznal. Až se divím, že jsem to vůbec přežil,“ svěřuje se v John Taylor v rozhovoru pro Óčko Star.
„Teď jsem mnohem víc v klidu, už dvacet let jsem střízlivý, což se na mém chování a vůbec přístupu k životu rozhodně podepsalo,“ dodává John Taylor.
Na předchozí koncert Duran Duran v Praze v červnu 2012 vzpomíná baskytarista jenom v nejlepším. „Byla to úplně šílená show, dodnes vzpomínám na tu intenzitu, která šla z publika. Pamatuju si, že se nám úplně kývala aparatura a už se nemůžu dočkat, až to zopakujeme. Vy Češi hudbu opravdu milujete, jste velmi emocionální a užíváte si ji na koncertech možná víc než Britové,“ svěřuje se baskytarista a zakládající člen kapely.
O INTERVIEW
Společně s Depeche Mode patří Duran Duran k nemnoha „západním“ skupinám, které koncertovaly v socialistickém Československu. V roce 1988 zažila Praha koncert jak prvně jmenovaných, tak i Duran Duran, na což už si ale John Taylor, jak upřímně přiznává, příliš nevzpomíná.
„Z osmdesátek si toho vážně moc nepamatuju. Co se týče Depeche Mode, v té době jsme se potkávali na večírcích, trávili jsme čas na stejných místech. Je možné, že jsme společně odehráli i nějaké koncerty. S Davem Gahanem jsme se nějakých dvacet let zpátky vídali docela často, ale teď už moc ne,“ dodává John Taylor.