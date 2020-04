RECENZE: Dua Lipa zpříjemňuje karanténu zpěvným a čistým „futuretrem“

Hlídací kočka Vstupenky Vám chytím vždycky. Pohlídám přednostní prodeje, vstupenky na poslední šanci, začátek prodeje, slevy i konání akce. Sledovat interpreta Dua Lipa

Před časem jeden čtenář na základě mé nepříliš lichotivé recenze alba Adama Mišíka usoudil, že nemám rád moderní pop a nerozumím mu. Nuže tedy, čte-li tyto řádky, rád bych ho ujistil, že rozumí-li se moderním popem třeba aktuální deska Duy Lipy, jsem jednoznačně pro.



Titul Future Nostalgia není zvolen náhodou, Dua Lipa nabízí velkolepou oslavu osmé dekády, ovšem v ryze současném a poučeném zvukovém balení. Zní tu dobové syntezátory, dobové beaty, diskotéková basa, zároveň ale nemáte pocit „retra pro retro“. Krásným případem je hitovka Don’t Start Now s tolika chytlavými háčky a vějičkami, že není problém se na ni zaseknout a točit dokola pořád jen ji.



S ní ovšem album nestojí a nepadá, Dua Lipa, mimo jiné držitelka dvou cen Grammy a nejstreamovanější umělkyně světa za rok 2017, nabízí sebevědomou a soudržnou popovou desku. V době, kdy se hudba stále více parceluje a rozkouskovává, je příjemné zjistit, že ještě někdo věří a dbá na dramaturgii alba.



Future Nostalgia se tím pádem nedrobí na dva tři povinné hity, ale funguje především jako celek. Gró samozřejmě spočívá v chytlavých a zpěvných refrénech, často v kontrastu s poklidnými slokami, což je fígl, který prostě nemůže zabrat.

Slyš třeba údernou Physical, což je totální taneční pecka, která by za běžných okolností demolovala taneční parkety. Takhle akorát rozhoupe lustr sousedovi, který bydlí pod vámi...



Dua Lipa kultivuje pop. Přichází s tím nejlepším, co tento žánr dnes může nabídnout. Dokonale definuje zeitgeist, je tady a teď, má charisma, skvěle se na ni divá (to taky hraje svou roli) a ještě lépe se poslouchá. Frázuje tak, že od mikrofonu lítají špony. Ve slokách Levitating je k sežrání, v refrénu se do jejího zpěvu zamilujete.

Je to holka, která si vždy šla za svým, cílevědomá, pracovitá. Žádná zpovykaná panenka, z níž si kdosi usmyslel udělat hvězdu. To všechno je mezi řádky, tóny, notami a melodiemi slyšet. Proto Due Lipě věřím a fandím, ačkoliv zpravidla usínám a probouzím se s jinými žánry.



Future Nostalgia Dua Lipa Hodnocení­: 85 %

Dobrý pop si ale zaslouží ocenění za všech okolností, protože je to hudba, která může fungovat jako denní tisk. Podává rychle, srozumitelně a chytlavě zprávy o dnešku, o momentální náladě ve společnosti a – pokud je opravdu dobrý – také o stavu vaší duše. Future Nostalgia je v tomto ohledu jedna z nejlepších žánrových desek letoška. To lze s čistým svědomím prohlásit už teď v polovině dubna.