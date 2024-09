Radostný popový důvtip. Dua Lipa odehraje příští rok v Praze dva koncerty

Celosvětové turné podporuje třetí studiové album Radical Optimism, které vyšlo 3. května 2024. Album se dostalo rovnou na první příčku v jedenácti zemích včetně Velké Británie, kde se stalo největším albovým debutem britského umělce v roce 2024 a zaznamenal nejvyšší týdenní prodeje britské umělkyně od roku 2021.

V USA album debutovalo na 1. místě v žebříčku Billboard Top Album Sales a na 2. místě v žebříčku Billboard 200, což znamenalo dosud největší prodejní týden. Deník The New York Times jej označil za „album nonstop bonbónků pro uši“, stejně jako časopis Variety, který prohlásil, že jde o „radostný výbuch popového důvtipu“. The New Yorker navíc ocenil, že „instrumentace je zářivá a neproniknutelná a hlavním lákadlem je Lipa“.

Dua Lipa debutovala v roce 2017 bezejmenným albem a o tři roky později vydala desku Future Nostalgia. V roce 2023 přispěla hitem Dance The Night na soundtrack filmového trháku Barbie.

Počátkem letošního roku si zahrála záporačku LaGrande ve špionážním thrilleru Argylle britského režiséra Matthewa Vaughna.

Vstupenky na pražské koncerty budou v předprodeji od 20. září od 10:00 hodin za cenu od 1790 Kč.

Z důvodu omezení přeprodeje vstupenek třetími stranami se management zpěvačky rozhodl distribuovat digitální a fyzické vstupenky kupujícím až 48 hodin před samotným vystoupením.