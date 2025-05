Britská popová univerzita jménem Pet Shop Boys kdysi vyřkla, co jí vadí na rockových koncertech a jak k živé prezentaci svých písní přistupuje ona: „Je skvělé, když na začátku zhasnou světla, objeví se zpěvák a celé to exploduje. Ale potom už je to pořád dokola – stačí vám pár skladeb a jako byste to už viděli celé. My se na koncertech snažíme o to, aby každá písnička byla jako ta otevírací.“

Po všech možných uvozhřených tuzemských snahách o koncertní „světáckost“ jsme viděli, jak to má skutečně vypadat.