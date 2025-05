„Stalo se to včera (v úterý – pozn. red.) poté, co jsem se potkala s Dua Lipou po koncertě. A ona řekla: ‚Nechceš si to dát se mnou?‘“ přiblížila Farna na svém instagramovém profilu.

Česká zpěvačka v úterý navštívila první ze dvou pražských zastávek turné. Stejně jako další fanoušci, i ona reagovala nadšením a údivem, když britská hudebnice s albánskými kořeny začala zpívat její hit Na ostří nože.

Dua Lipa je ostatně známá tím, že na aktuálním turné zpívá cover verze písní místních umělců. Například v Melbourne zazpívala Highway to Hell od AC/DC a v Madridu Héroe od Enrique Iglesiase, připomněl hudební server Headliner .

Trojnásobná držitelka cen Grammy a sedminásobná držitelka Brit Awards vydala své třetí studiové album Radical Optimism loni. Dostalo se na první příčku hitparád rovnou v 11 zemích včetně Velké Británie, kde získalo nejvyšší týdenní prodeje britské umělkyně od roku 2021.

V USA album debutovalo na prvním místě v žebříčku Billboard Top Album Sales a na druhém místě v žebříčku Billboard 200. Časopis Variety nahrávku označil za „radostný výbuch popového důvtipu“.

Lipa je také jedním z nejpopulárnějších interpretů na platformě Spotify. Průlom ve své kariéře zaznamenala v roce 2017 písní New Rules, která byla jejím prvním singlem na první příčce britské hitparády.

Její úspěch pokračoval o rok později vydáním singlu One Kiss s Calvinem Harrisem, který se stal celosvětovým hitem a získal cenu Brit Award za píseň roku. Před třemi roky Dua Lipa ovládla britské hudební ceny Brit Awards, získala ocenění pro nejlepší britské album za desku Future Nostalgia i pro nejlepší umělkyni.