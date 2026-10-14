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V Americe jsme bydleli kousek od domu Elvise Presleyho, říkají členové Druhé trávy

Jindřich Göth
  16:00

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Luboš Malina a Robert Křesťan z kapely Druhá tráva | foto: Linda Arbanová

Bluegrassová skupina Druhá tráva si udělala dvoutýdenní výlet do amerického Memphisu a s pomocí renomovaného producenta Matta Ross-Spanga natočila album, nazvané prostě a jednoduše Memphis. O okolnostech vzniku vyprávějí hráč na banjo a mnohé další nástroje Luboš Malina a zpěvák, skladatel a textař Robert Křestan.

Z jakého důvodu se město, kde jste novinku nahrávali – tedy Memphis – ocitlo v samotném názvu?
Křesťan: Zprvu jsme o nahrávání v Americe vůbec neuvažovali, neměli jsme žádný pevně stanovený plán. Hledali jsme producenta, pár jsme jich tady oslovili, proběhla i nějaká jednání, až nás Roman Helcl z kapely November 2nd upozornil na Matta Ross-Spanga z Memphisu, s nímž měl zkušenosti. Oslovili jsme ho, domluvili jsme se a dokonce i já, kterému se už moc nechce nikam cestovat a pro něhož je domácí pohodlí hlavní priorita, jsem nad možností nahrávat v Memphisu ani na vteřinu nezaváhal. Představa, že novou desku nahrajeme prakticky v rodišti populární hudby 20. století, mě okamžitě pohltila a byl jsem ochoten podstoupit cokoliv. A jsem rád, že to zbytek kapely viděl stejně.

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