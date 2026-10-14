Z jakého důvodu se město, kde jste novinku nahrávali – tedy Memphis – ocitlo v samotném názvu?
Křesťan: Zprvu jsme o nahrávání v Americe vůbec neuvažovali, neměli jsme žádný pevně stanovený plán. Hledali jsme producenta, pár jsme jich tady oslovili, proběhla i nějaká jednání, až nás Roman Helcl z kapely November 2nd upozornil na Matta Ross-Spanga z Memphisu, s nímž měl zkušenosti. Oslovili jsme ho, domluvili jsme se a dokonce i já, kterému se už moc nechce nikam cestovat a pro něhož je domácí pohodlí hlavní priorita, jsem nad možností nahrávat v Memphisu ani na vteřinu nezaváhal. Představa, že novou desku nahrajeme prakticky v rodišti populární hudby 20. století, mě okamžitě pohltila a byl jsem ochoten podstoupit cokoliv. A jsem rád, že to zbytek kapely viděl stejně.
V Americe jsme bydleli kousek od domu Elvise Presleyho, říkají členové Druhé trávy
Z jakého důvodu se město, kde jste novinku nahrávali – tedy Memphis – ocitlo v samotném názvu?
Tipy z televizního programu
Recenze: Rychle a zběsile 7 60 %, Nevděčné bytosti 60 %, Počátek 60 %, Padesát odstínů šedi 35 %, Filter 70 %, Bourák 45 %, Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley Quinn) 50 %, Smrtihlav 60 %, 22 Jump Street 40 %, Zúčtování 60 %