V roce 2000 to mohla být jen jedna z mnoha nových britských kapel, které zaujaly silným debutem a pak zapadly v průměru, protože stále jen opakovaly to samé. Trojice Doves z malého městečka Wilmslow v hrabství Cheshire ale od počátku psala jiný příběh. Kapela totiž v 90. letech začínala s taneční hudbou do klubů. Teprve poté, co dvojčatům Williamsovým (kytarista a bubeník budoucích Doves) vyhořelo studio, přeorientovala se na rockovou hudbu.

Tento vývoj je na skupině od počátku znát. Zatímco jiné kytarovky té doby sázely na frontmanův hlas, charizma a silné struny, Doves vždy nezúčastněně budovali elektronické plochy, zpoza kterých až v druhém sledu prosakovaly kytary a zmíněný specifický Goodwinův hlas. Zaujali. Na úvodní vynikající album Lost Souls (2000) navázaly další dvě desky, které už zamířily rovnou na první místa britské hitparády.

Osobně jsem ale za jejich vrchol považoval až čtvrtý soubor písní z roku 2009, tedy album nazvané Kingdom of Rust. Teprve tady totiž Doves naplno rozbalili svůj potenciál a přestali se přespříliš rozpíjet v nekonečných melancholických náladách. Kingdom of Rust má až nezvyklý drive, rytmus, a přitom neztrácí nic z charakteristického zvuku této specifické kapely. Po vrcholu ale nastal konec a Doves se na nějakých osm devět let úplně odmlčeli. Návrat s deskou The Universal Want v covidovém roce 2020 spíše zapadl, kapela dokonce musela zrušit propagaci alba pro Goodwinovy zdravotní problémy, a tak jsou podle mne Doves zpátky v plné síle až letos.

Koncem února totiž vydali vynikající desku Constellations for the Lonely. Čtvrtstoletí po debutu přicházejí s dalším silným albem, které snese zařazení na roveň zmíněné Kingdom of Rust. Nové album začíná zhurta temnou písní Renegade, jejíž apokalyptický nádech prý inspiroval snímek Blade Runner. Kapela přiznává, že problémy posledních let se při tvorbě nového materiálu projevily – deska je temná, sevřená, písně na sebe náladou navazují.

Navíc ukrývá to, co já považuji za posluchačský grál – na první poslech kolem vás jednotlivé tracky prošumí v homogenní zvukové hmotě. Na ten druhý se už objevují výrazné motivy a od třetího dále budete s dalším a dalším poslechem objevovat hlubší a hlubší vrstvy tohoto díla.

Poslech nových Doves tedy chvíli zabere, ale odměna za tu trpělivost stojí.