Až po poslechu desky mi došlo, co jste myslel tím, že chystaná deska Monkey Business bude popový underground a že na posluchače čekají překvapení. Mě osobně už velmi příjemně překvapila první ukázka Nenaděláš nic.
Už jsme tu písničku párkrát hráli živě a překvapila nás taky. Tím, jaké jsou na ni reakce. Strašně dobře funguje, lidi u ní opravdu v tom nejlepším slova smyslu šílejí. Až bych se odvážil říct, že se nám povedl fakt hiťák. A další věc, která překvapuje hlavně mě, je, odkud Roman Holý pořád bere nápady. Jsme spolu v kapele šestadvacet let a udělali jsme dvanáctou desku. Řekl bych, že už mě nic nemůže zaskočit, ale Roman to demosnímky nových písniček opět dokázal. A přitom se nepouští do žádných bezhlavých experimentů, ale drží se písničkové formy. Pořád je to pop se silnými refrény, krásné balady a podobně.
Každá generace má svoje, nemohl jsem si třeba nevšimnout, že moje dcery mega brutálním způsobem nadužívají slovo „mega“. A přesně si pamatuju, jak mě můj táta v dětství cepoval, když jsem pořád na všechno říkal „pohoda“.