Sedl si pod bar na zem a hrál pro radost. Na Hansarda vzpomínají Irové i Češi

Své zarmoucení nad jeho nečekaným úmrtím vyjádřila řada známých osobností. Irský moderátor Ryan Tubridy sdílel emotivní vzpomínku, kde zavzpomínal, jak velkou inspirací pro něj Hansard byl.
„Byl jsem fanouškem, obdivovatelem a díky četným rozhovorům v televizi a rádiu i tazatelem tohoto mimořádně talentovaného zpěváka a vypravěče. Kromě svého uměleckého talentu se také staral o lidi. Staral se o bezdomovce a staral se o Irsko. Oscar, úspěchy a lidskost, to vše bylo součástí dobře prožitého života,“ uvedl moderátor na svém instagramu.
Se vzpomínkou se přidal i bývalý irský prezident Michael D. Higgins, jenž Hansarda označil za skvělého hudebníka a trubadúra, jehož dar vyprávět příběhy přinesl radost publiku po celém světě. Ve svém prohlášení Higgins hovořil také o Glenových kariérních úspěších a jeho charitativní práci s bezdomovci.
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„Dovolte mi vyjádřit nejhlubší soustrast Glenově manželce Maire, jeho synovi Christymu a celé jeho rodině, přátelům, spoluhráčům z kapely, hudebním kolegům a fanouškům, o kterých vím, že je tato šokující zpráva velmi zarmoutí,“ uvedl bývalý irský prezident.
Pro české publikum byl známý díky spojení s hudebnicí Markétou Irglovou, se kterou získali v roce 2008 prestižní cenu Oscar za nejlepší filmovou píseň k filmu Once. Krom ocenění je mezi lety 2006 a 2009 pojil také partnerský vztah. Později se však zpěvák nechal slyšet, že jim více vyhovuje přátelství.
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Společně nadále umělecky spolupracovali, Hansard s Irglovou například vystoupil loni v květnu a listopadu na čtyřech společných koncertech. Sama zpěvačka se k tragickému úmrtí dosud nevyjádřila.
Pro hudebního publicistu Pavla Klusáka, který se s Hansardem osobně znal, je jeho nečekané úmrtí naprosto šokující.
„Trochu šok, lepší je teď nic k tomu nepsat. Díky za všechno u nás, nejvíc snad za soukromé hraní a zpívání nemocnému Jiřímu Černému u postele,“ uvedl na Facebooku.
Moderátor Saša Michailidis zavzpomínal na koncert, který divákům kapela The Frames servírovala v divadle Archa na začátku tisíciletí. „Jeden z nejsilnějších koncertů. Glen Hansard si nás vyloženě vodil svým charismatem a jemně suchým humorem. A jak z tichých začátků pak na konci songů vybuchla sopka emocí,“ uvedl moderátor na svém facebookovém účtu.
Jako na skromnou osobnost vzpomíná na Hansarda i jihočeský promotér Ondřej Doležal. Společně se před lety potkali na koncertě v tehdejším českobudějovickém klubu Solnice.
„Po koncertě, když už se lidi rezešli domu, si sednul pod bar na zem a hrál dal jen tak pro radost a pár lidí, co zůstali. Díky tomu potom u nás v Horké Vaně zahrála i Markéta a to už po tom Oskarovi. Pak jsem Glenna po letech potkal na ulici v Krumlově a to mě dostal, když mě hned poznal a řekl mi Čau Ondra, jak se máš? To mě hrozně potěšilo, že si mě pamatoval z jednoho večera, co jsme si zazpívali,“ uvedl Doležal na Facebooku.