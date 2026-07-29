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Sedl si pod bar na zem a hrál pro radost. Na Hansarda vzpomínají Irové i Češi

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  14:40aktualizováno  15:17
Koncert Glena Hansarda a Markéty Irglové ve Foru Karlín (21. května 2025,...

Koncert Glena Hansarda a Markéty Irglové ve Foru Karlín (21. května 2025, Praha). | foto: Anna Kristová, MAFRA

Koncert Glena Hansarda a Markéty Irglové ve Foru Karlín (21. května 2025,...
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Glen Hansard a Markéta Irglová
17 fotografií
Upřímnou soustrast a podporu rodině vyjadřují po tragické smrti Glena Hansarda osobnosti Irska i České republiky. Irský oscarový zpěvák zemřel při nehodě na motorce ve věku 56 let ve středu brzy ráno na předměstí Dublinu.

Své zarmoucení nad jeho nečekaným úmrtím vyjádřila řada známých osobností. Irský moderátor Ryan Tubridy sdílel emotivní vzpomínku, kde zavzpomínal, jak velkou inspirací pro něj Hansard byl.

„Byl jsem fanouškem, obdivovatelem a díky četným rozhovorům v televizi a rádiu i tazatelem tohoto mimořádně talentovaného zpěváka a vypravěče. Kromě svého uměleckého talentu se také staral o lidi. Staral se o bezdomovce a staral se o Irsko. Oscar, úspěchy a lidskost, to vše bylo součástí dobře prožitého života,“ uvedl moderátor na svém instagramu.

instatubridy

It’s with the heaviest of hearts I post a few words about Glen Hansard who has died.
I’ve been a fan, an admirer and thanks to multiple chats on tv and radio, an interviewer of this extraordinarily talented singer and storyteller.
Apart from his talent as an artist, he also cared. He cared about the homeless and he cared about Ireland.
The Oscar, the achievements and the humanity were all part of a life well lived.
Condolences to Glen’s family and his legion of fans. We have lost one of the greats.
May he rest in peace.

29. července 2026 v 12:47, příspěvek archivován: 29. července 2026 v 14:06
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Se vzpomínkou se přidal i bývalý irský prezident Michael D. Higgins, jenž Hansarda označil za skvělého hudebníka a trubadúra, jehož dar vyprávět příběhy přinesl radost publiku po celém světě. Ve svém prohlášení Higgins hovořil také o Glenových kariérních úspěších a jeho charitativní práci s bezdomovci.

Zemřel Glen Hansard, irský zpěvák spojený s Českem. Havaroval na motorce

„Dovolte mi vyjádřit nejhlubší soustrast Glenově manželce Maire, jeho synovi Christymu a celé jeho rodině, přátelům, spoluhráčům z kapely, hudebním kolegům a fanouškům, o kterých vím, že je tato šokující zpráva velmi zarmoutí,“ uvedl bývalý irský prezident.

Pro české publikum byl známý díky spojení s hudebnicí Markétou Irglovou, se kterou získali v roce 2008 prestižní cenu Oscar za nejlepší filmovou píseň k filmu Once. Krom ocenění je mezi lety 2006 a 2009 pojil také partnerský vztah. Později se však zpěvák nechal slyšet, že jim více vyhovuje přátelství.

Už není čas blbnout, říkal Glen Hansard. V Česku našel kus domova

Společně nadále umělecky spolupracovali, Hansard s Irglovou například vystoupil loni v květnu a listopadu na čtyřech společných koncertech. Sama zpěvačka se k tragickému úmrtí dosud nevyjádřila.

the_cinephile_files

Movie Music Monday: Once

Lyrics I love: You have suffered enough
And warred with yourself
It's time that you won -Falling Slowly

IMDb Trivia:
A little movie called Once gave me enough inspiration to last the rest of the year -Spielberg
After they filmed Falling Slowly, Glen Hansard jokingly said "and the Oscar for Best Song goes to...". This proved to be prophetic because they won the Oscar. Best Achievement in Music Written for Motion Pictures, Original Song
This flick was filmed in 17 days. That's all folks
#Once #GlenHansard #MarketaIrglova #JohnCarney #OscarWinner #FallingSlowly #MovieMusicMonday #MovieMusic #MovieLover #MusicLover #Guitar #Piano #Cinephile #CinephileCommunity #CineFamily #CinephileFiles #Filmie #MoviesMoviesMovies ❤️

12. července 2016 v 8:07, příspěvek archivován: 29. července 2026 v 13:50
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Pro hudebního publicistu Pavla Klusáka, který se s Hansardem osobně znal, je jeho nečekané úmrtí naprosto šokující.

„Trochu šok, lepší je teď nic k tomu nepsat. Díky za všechno u nás, nejvíc snad za soukromé hraní a zpívání nemocnému Jiřímu Černému u postele,“ uvedl na Facebooku.

Moderátor Saša Michailidis zavzpomínal na koncert, který divákům kapela The Frames servírovala v divadle Archa na začátku tisíciletí. „Jeden z nejsilnějších koncertů. Glen Hansard si nás vyloženě vodil svým charismatem a jemně suchým humorem. A jak z tichých začátků pak na konci songů vybuchla sopka emocí,“ uvedl moderátor na svém facebookovém účtu.

Jako na skromnou osobnost vzpomíná na Hansarda i jihočeský promotér Ondřej Doležal. Společně se před lety potkali na koncertě v tehdejším českobudějovickém klubu Solnice.

„Po koncertě, když už se lidi rezešli domu, si sednul pod bar na zem a hrál dal jen tak pro radost a pár lidí, co zůstali. Díky tomu potom u nás v Horké Vaně zahrála i Markéta a to už po tom Oskarovi. Pak jsem Glenna po letech potkal na ulici v Krumlově a to mě dostal, když mě hned poznal a řekl mi Čau Ondra, jak se máš? To mě hrozně potěšilo, že si mě pamatoval z jednoho večera, co jsme si zazpívali,“ uvedl Doležal na Facebooku.

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