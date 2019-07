Madonna mi dala vlastní píseň, vzpomíná její bývalá vokalistka DeLory

V rámci mezinárodního diskusního fóra Meltingpot, které se koná pravidelně s festivalem Colours of Ostrava, představila svou hudbu i kurz kundalini jógy.

Proč jste od Madonny odešla?

Nešlo o žádný spor, já si čas s Madonnou velmi vychutnala, ale skoro dvacet let jsem pendlovala mezi svými koncerty, jejími show a dítětem. Když přišel druhý potomek, věděla jsem, že to tak dál nejde a nemůžu dělat vše. Musela jsem se naučit říkat ne velkým a skvělým příležitostem, které stále přicházely.

Kdy přišel zlomový moment?

Když jsme se vydávali na turné Confessions, už jsem tušila, že to bude má poslední šňůra. Chtěla jsem dál jezdit po světě, ale se svou vlastní hudbou. Je skvělé být součástí velké produkce, ale jste jen malým dílem kolosu a nemáte nad ním kontrolu. To mi začalo vadit.

Musel to být i finančně rozdíl, od popu k menšinovému žánru.

To byl, ale už mi nešlo o výdělek. Chtěla jsem začít inspirovat lidi a pomáhat jim. Dělat, co miluju. Čas od času si i teď nějaký pop zazpívám. Mám však pocit, že nedokáže lidi tak hojit jako world music.

Jak se vlastně Madonna stavěla k vaší vlastní kariéře?

Naprosto v pohodě. Vždy když jsem během volných večerů na turné odjížděla na svou show, říkávala – když se ti chce tak moc pracovat, samozřejmě můžeš.

Takže se nebála, že byste mohla mít úspěšnější skladbu než ona?

Ne, dokonce mi jednu ze svých písní dala. Měla rockovější zvuk a to se jí nelíbilo. Věděla, že ke mně by se to tehdy mohlo hodit víc. Tak jsem ji nazpívala. Teď se chystám do studia nahrát ji znovu, protože si to přejí fanoušci a studio Universal mi ji nemohlo poskytnout. Madonna na ní zpívá vokály a celá melodie je velmi emotivní, protože ji psala v dost vypjatém období, kdy se rozcházela se Seanem Pennem.

Bylo to i pro vás těžké období?

Bylo, velmi. Mám k ní totiž dodnes blízko a vnímám ji jako vzor.

Co vás na ní nejvíce fascinuje?

Rozhodně se ji nesnažím v ničem kopírovat, ale vidím v Madonně dobrý příklad, jak daleko může člověk dojít a být úspěšný. Já ovšem vždy chtěla vlastní cestu. Ale teď mám pocit, že i Madonna se začala více snažit a chce hlavně pomáhat.

Daří se jí to?

Bohužel to pro ni musí být velmi složité, protože je tak dlouho slavná, že už běžnou realitu ani nevnímá. Ona nemůže jen tak vyjít na ulici, téměř kdekoliv na světě ji znají. Já bych to asi nezvládla.

Co je v hudbě nejdůležitější pro vás?

Psát o mezilidských vztazích kolem mě a ve světě obecně. O tom, že je nutné poslouchat svůj vnitřní hlas. Zdá se to jako fráze, ale kdyby se podle něj všichni řídili, bylo by tu lépe. Hodně lidí se věkem stává velkými cyniky, je to škoda. Potřebujeme si neustále připomínat, že jsme lidské bytosti. A to myslím akce jako Meltingpot činí. Jsem nadšená, že přeletím půlku planety a najdu lidi, kteří jsou stejně naladění jako já.