Nadžánrové hudební scenérie. Do Prahy přijede koncertovat raper Don Toliver

Rodák z Houstonu, multiplatinový umělec a držitel nominace na Grammy Don Toliver se snaží posouvat žánrové hranice. Ve své tvorbě propojuje hip hop, rap, R&B a filmově působící storytelling, díky čemuž vytváří jedinečné a pohlcující hudební světy.
Po úspěšné sérii desek Heaven or Hell (2020), Life of a DON (2021), Love Sick (2023) a Hardstone Psycho (2024) vstoupil do roku 2026 novinkou Octane.
Album okamžitě ovládlo žebříčky a debutovalo na prvním místě žebříčku Billboard 200. Překonalo hranici jedné miliardy streamů na Spotify a zařadilo se mezi nejstreamovanější hiphopová a rapová alba roku.
Jeho kulturní dopad potvrzuje i fakt, že všechny skladby z alba se současně umístilo v žebříčku Billboard Hot Rap Songs, díky čemuž se Don Toliver stal teprve šestým umělcem v historii, kterému se podařilo během jediného týdne umístit sedmnáct či více písní v tomto žebříčku. Virální fanouškovské favority jako E85 a Body nadále dominují streamovacím platformám i hitparádám po celém světě a potvrzují status alba jako jedné z definujících nahrávek roku 2026.
Vstupenky na pražský koncert v ceně od 2 100 Kč budou v prodeji od 26. června.