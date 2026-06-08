„Richard mě oslovil s tím, že připravuje nové album a že by si dokázal představit, že bych byla součástí jedné z písní. Okamžitě jsem řekla ano. Byl to jeden z těch momentů, kdy si uvědomíte, že se vám plní sny, které jste si jako dítě ani netroufli vyslovit nahlas,“ říká Alagia.
„Když jsem si jako malá zpívala Richardovy písničky, nikdy by mě nenapadlo, že jednou budeme mít společný song!“ dodává s nadšením influencerka, která se v době nahrávání zároveň připravovala na soutěž Miss Czech Republic.
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Plánuji se více rozjet, říká o své kariéře nová Miss Grand Dominique Alagia
Z té si pak odnesla cenu Miss Popularity, pro kterou hlasovali diváci a navíc titul Miss Grand a bude tak Českou republiku reprezentovat na světového soutěži Miss Grand International.
Už na soutěži krásy předvedla v rámci talentové ukázky své pěvecké umění a tuto kariéru by ráda rozvíjela i dál „Plánuji nové písničky, víc se rozjet a nové album,“ slibuje Alagia.
Zatím bude aspoň hostovat na albu skupiny Kryštof, které vyjde 9. října.
„Půlnoční hřích je singl o touze, která ne vždy musí být naplněna. O snech, které přicházejí těsně kolem půlnoci – v okamžiku, kdy to staré ještě neodešlo, a to nové se teprve rodí. O skryté vášni a emocích, které zůstávají pod povrchem,“ říká zpěvák kapely Kryštof Richard Krajčo.
Píseň vznikala v legendárních studiích Real World Studios Petra Gabriela v anglickém městečku Box, přibližně hodinu od Bristolu, rodišti streetartové legendy Banksyho. Právě jeho tvorba inspirovala také novou vizuální image kapely.