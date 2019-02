Dominika Hašková založila kapelu a sní o turné světem

Před devíti lety se patnáctiletá Dominika Hašková dostala do finále první řady televizní soutěže Česko Slovensko má talent. Nyní vydává debutový singl Let Me Follow s vlastní kapelou založenou ve Velké Británii.