Dodo Doležal připomíná zlatou éru Vitacitu. Je to radost, říká

Je to 35 let, kdy kytarista a zpěvák Miloš Dodo Doležal odehrál svůj první koncert jako člen kapely Vitacit. Byl to počátek fungování sestavy, kterou kromě Doležala tvořili kytarista Pavel Kuře Hejč, baskytarista Luděk Adámek a bubeník Ivan Polák.