Psal se 5. srpen 1995 a Strahovský stadion se otřásal pod náporem fanoušků. Přesně před třiceti lety do Prahy přijela kapela Rolling Stones. Událost se zapsala do historie české hudby rekordní návštěvou téměř 130 tisíc diváků. Pro skupinu šlo zároveň o největší publikum, před kterým do té doby hrála.