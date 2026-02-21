Dobře ty, vysekl mu poklonu Bob Dylan. MGK dodnes nechápe, jak k tomu došlo

Tereza Hrabinová
  7:00
Americký rapper, zpěvák, muzikant a herec Machine Gun Kelly vystoupí v sobotu 21. února v pražské O2 areně. V rámci svého doposud největšího světového turné umělec představí nové skladby ze sedmého studiového alba Lost Americana, které podpořil i Bob Dylan.
Fotogalerie2

Machine Gun Kelly | foto: Live Nation

Začalo to tím, že Bob Dylan loni v únoru sdílel na svém instagramovém účtu video z koncertu Machine Gun Kellyho. Překvapil tím nejen své fanoušky, ale i samotného zpěváka. „Kontaktoval jsem jeho manažera a zeptal se, jestli to bylo omylem. A on na to: asi tě má rád,“ prozradil Machine Gun Kelly (MGK) v rozhovoru pro magazín The Times.

Bob Dylan, nejslavnější americký písničkář a nositel Nobelovy ceny za literaturu, totiž svůj instragram používá jen k tomu, aby na někoho zavpomínal nebo mu vyjádřil poctu.

bobdylan
27. února 2025 v 4:10, příspěvek archivován: 20. února 2026 v 15:48
oblíbit odpovědět uložit

Machine Gun Kelly následně Bobu Dylanovi poslal dlouhý dopis o albu Lost Americana, na kterém zrovna pracoval: „Bylo by úžasné mít skvostný Americký hlas v upoutávce na desku,“ napsal mu.

Dnes už málo vídaný způsob komunikace zabral. Dylan poslal Kellymu hlasovou zprávu a v ní ho chválí za to, jak jeho „hudba oslavuje krásu nalezenou v meziprostorech“. Dylanův hlas MGK skutečně použil v upoutávce na album.

Machine Gun Kelly je americký zpěvák, raper a herec. Narodil se 22. dubna 1990 v Texasu, jeho skutečné jméno je Colson Baker.

Osobně se setkali po Kellyho vystoupení na festivalu Outlaw Music Festival v Hollywoodu, kdy za zpěvákem přišel neohlášeně cizí chlápek celý v černém.

„Řekl: ‚Pojď za Bobem.‘ Šel jsem do jeho autobusu, Dylan měl na sobě mikinu s kapucí a bílé kovbojské boty. A ta energie! Jako Petr Pan a zároveň Homér, který píše starořecký epos. Plodný, mladistvý, plný ducha.“

A co mu velký Bob Dylan řekl? Pochvalu. Doslova: „Dobře ty, chlape.“ ( You really rip it, man.)

Machine Gun Kelly prý dodnes úplně nechápe, jak a proč mu tak uzavřená osobnost jako Bob Dylan umožnila nahlédnout do svého světa.

Výjimečné osobní gesto

Dylan je známý svou zdrženlivostí a odstupem od mediálního ruchu, například se osobně neúčastnil ani premiéry životopisného filmu inspirovaného jeho osudem. Jeho hlas v traileru tak nepůsobí jako běžné promo, ale jako výjimečné osobní gesto. „Jedno vím jistě: on mě nedokáže úplně rozklíčovat, což je pro něj podle mě zajímavé. A já nedokážu rozklíčovat jeho, což je zase velmi zajímavé pro mě,“ uzavírá MGK.

Machine Gun Kelly je držitelem několika platinových desek, na kontě má více než 20,6 miliard streamů a miliony prodaných alb. Ve své hudbě kombinuje hip hop, rock, pop i punk. Do povědomí se dostal debutovým albem Lace Up z roku 2012 s úspěšným singlem Wild Boy. S velmi slušným ohlasem se setkala i následující alba General Admission (2015) a Bloom (2017).

Těhotná Megan Foxová se opět rozešla s partnerem, píše zahraniční bulvár

V srpnu roku 2025 vydal album Lost Americana s písní Orpheus, na níž se autorsky podílela hudebníkova bývalá partnerka, herečka Megan Foxová. Herectví se, souběžně s hudbou, věnuje i Machine Gun Kelly. Debutoval v romantickém dramatu Beyond the Lights, ale zahrál si také po boku Sandry Bullockové v hororovém hitu V pasti. V životopisném filmu Hnüs, mapujícím kariéru glam metalové kapely Mötley Crüe, ztvárnil bubeníka Tommyho Leeho.

Vstoupit do diskuse

Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha

Nejčtenější

Herci mají hrát a mlčet! opřel se Kozub do angažovaných umělců. Pak otevřel diář

Štěpán Kozub neustále buší v posilovně

Štěpán Kozub vyvolal bouřlivou debatu videem, v němž se opřel do angažovaných umělců. Nadával hercům, muzikantům a jiným umělcům do lepšolidí a řekl, že by měli mlčet. V diskusi pod videem se strhla...

Věnec od prezidenta, záběry z filmů. Lidé se loučili s Brejchovou, rodina ji už pohřbila

Záběr z rozloučení ze zesnulou Janou Brejchovou. Ve Velkém sále kina Lucerna...

V pražském kině Lucerna se v úterý uskutečnilo poslední rozloučení s Janou Brejchovou. Ze známých tváří dorazili Jaroslav Satoranský, Aleš Cibulka či Ondřej Kepka. Samotná rodina se s herečkou...

Zemřel herec Eric Dane, bojoval s ALS. Hvězdě Chirurgů bylo 53 let

Eric Dane ve Washingtonu (1. října 2025)

Americký herec Eric Dane, známý ze seriálů Chirurgové a Euforie, zemřel necelý rok poté, co odhalil, že trpí amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). Bylo mu 53 let. Poslední měsíce svého života...

Stačily dvě věty. Souboj Toma Cruise a Brada Pitta šokoval Hollywood

AI video ukazuje souboj Brada Pitta a Toma Cruise.

Rozruch, pobouření a strach. Takové emoce Hollywoodu vyvolal jen patnáctisekundový snímek souboje mezi Bradem Pittem a Tomem Cruisem vytvořený pomocí umělé inteligence. Špičky filmového průmyslu...

Čekali na mne dvacet let, ale já si pořád připadám mlaďounká, hlásí Ivana Chýlková

Premium
Ivana Chýlková

Na vysněnou roli pro Ivanu Chýlkovou si autor musel počkat dvacet let. Herečka totiž nechtěla věk v roli hollywoodské scenáristky jen předstírat. Pořád si připadám mlaďounká, ale to nevadí, popisuje...

Dobře ty, vysekl mu poklonu Bob Dylan. MGK dodnes nechápe, jak k tomu došlo

Machine Gun Kelly

Americký rapper, zpěvák, muzikant a herec Machine Gun Kelly vystoupí v sobotu 21. února v pražské O2 areně. V rámci svého doposud největšího světového turné umělec představí nové skladby ze sedmého...

21. února 2026

Museum Kampa láká na konkretisty sochaře i nevídanou kolekci od Špály

Výstava autorů Valeriana Karouška a Jiřího Nováka Nitro země, křídla, dálky v...

Museum Kampa servíruje milovníkům umění hned trojnásobnou porci nových výstav. V hlavní budově v areálu v Sovových mlýnech se představí dvojice sochařů Jiří Novák a Valerián Karoušek, tvůrčí manželé...

20. února 2026  16:31

Herci mají hrát a mlčet! opřel se Kozub do angažovaných umělců. Pak otevřel diář

Štěpán Kozub neustále buší v posilovně

Štěpán Kozub vyvolal bouřlivou debatu videem, v němž se opřel do angažovaných umělců. Nadával hercům, muzikantům a jiným umělcům do lepšolidí a řekl, že by měli mlčet. V diskusi pod videem se strhla...

20. února 2026  15:24

Na letním hudebním festivalu Hrady CZ letos fanoušky čeká novinka

Oblíbený festival Hrady CZ se koná i na loukách v podhradí zámku v Hradci nad...

Letošní 21. ročník festivalu Hrady CZ opět zamíří k osmi historickým památkám po celém Česku. Letos na fanoušky kromě tradiční pořádné porce interpretů čeká i jedna novinka. Na programu jsou už...

20. února 2026  14:13

Po Melanii přichází Livia. Film o bývalé první dámě natočil režisér VyVolených

Livia Klausová (září 2025)

Do českých kin v březnu zamíří dokumentární film o bývalé první dámě Livii Klausové. Má ambici ji představit jako výjimečnou ženu, která zastala mnoho životních rolí. Film režíroval Adrian Stojkov,...

20. února 2026  14:03

Měla jsem období temna, říká k dění okolo Sbormistra herečka Kateřina Falbrová

Premium
Herečka Kateřina Falbrová (11. února 2026)

Titulem objev loňské sezony se po premiéře filmu Sbormistr může s jistotou pyšnit Kateřina Falbrová. Původně členka Kühnova dětského sboru (KDS) přesvědčila svou autenticitou nejen režiséra filmu...

20. února 2026

Drželo nás to v hajpu, popisuje Piškula přípravy epických Proměn ve Státní opeře

Z inscenace Proměny: Filip Březina (Bakchus), Tomáš Havlínek (Bakchus), Pavlína...

Režijní duo SKUTR (Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský) přineslo na jeviště Státní opery Ovidiovo mytologické vyprávění v imaginativní scénické interpretaci pro 21. století. V Proměnách našli autoři...

20. února 2026  12:51

Po boku Lustiga. Česká historička Hájková vyhrála v USA prestižní literární cenu

Historička Anna Hájková z Centra pro studium holokaustu a židovské literatury

Česká historička Anna Hájková letos vyhrála prestižní literární cenu National Jewish Book Award v kategorii výzkum o holokaustu za knihu Lidé bez dějin jsou prach: Queer touha a holokaust. Ocenění...

20. února 2026  11:52

RECENZE: Klidně Čecha, ale muslima! Jak u nás 10 let vyrůstají děti syrských migrantů

65 %
Z filmu Amiřiny děti

Budou z nich inženýři a lékaři, plánovala hrdinka snímku Amiřiny děti, která s potomky a manželem po útěku z válečné Sýrie zakotvila v Česku. Deset let sledovala režisérka Markéta Ekrt Válková, jak...

20. února 2026  9:02

Zemřel herec Eric Dane, bojoval s ALS. Hvězdě Chirurgů bylo 53 let

Eric Dane ve Washingtonu (1. října 2025)

Americký herec Eric Dane, známý ze seriálů Chirurgové a Euforie, zemřel necelý rok poté, co odhalil, že trpí amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). Bylo mu 53 let. Poslední měsíce svého života...

20. února 2026  7:30

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Kdo vytvořil nejlepší komiks? Ceny Muriel po deseti letech opět ovládl Oscar Ed

Grafika komiksových cen Muriel za rok 2025

Devatenáctý ročník komiksových cen Muriel zná své vítěze. V pražském kině Atlas si své ocenění ve čtvrtek převzali tvůrci v celkem osmi soutěžních kategoriích. Slavnostním večerem provázel moderátor...

19. února 2026  21:30

Sweeney Todd, Běsi i Smrt v Benátkách. Národní divadlo představilo novou sezonu

Robert Mikluš během inscenace divadelní hry Privatizace v Národním divadle

Návrat režisérů Jana Friče, Ondřeje Havelky či Jana Nebeského rámuje příští sezonu Národního divadla. Naše první scéna totiž prozradila své plány na nadcházející divadelní rok. Diváci se mohou těšit...

19. února 2026  15:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.