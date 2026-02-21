Začalo to tím, že Bob Dylan loni v únoru sdílel na svém instagramovém účtu video z koncertu Machine Gun Kellyho. Překvapil tím nejen své fanoušky, ale i samotného zpěváka. „Kontaktoval jsem jeho manažera a zeptal se, jestli to bylo omylem. A on na to: asi tě má rád,“ prozradil Machine Gun Kelly (MGK) v rozhovoru pro magazín The Times.
Bob Dylan, nejslavnější americký písničkář a nositel Nobelovy ceny za literaturu, totiž svůj instragram používá jen k tomu, aby na někoho zavpomínal nebo mu vyjádřil poctu.
Machine Gun Kelly následně Bobu Dylanovi poslal dlouhý dopis o albu Lost Americana, na kterém zrovna pracoval: „Bylo by úžasné mít skvostný Americký hlas v upoutávce na desku,“ napsal mu.
Dnes už málo vídaný způsob komunikace zabral. Dylan poslal Kellymu hlasovou zprávu a v ní ho chválí za to, jak jeho „hudba oslavuje krásu nalezenou v meziprostorech“. Dylanův hlas MGK skutečně použil v upoutávce na album.
Machine Gun Kelly je americký zpěvák, raper a herec. Narodil se 22. dubna 1990 v Texasu, jeho skutečné jméno je Colson Baker.
Osobně se setkali po Kellyho vystoupení na festivalu Outlaw Music Festival v Hollywoodu, kdy za zpěvákem přišel neohlášeně cizí chlápek celý v černém.
„Řekl: ‚Pojď za Bobem.‘ Šel jsem do jeho autobusu, Dylan měl na sobě mikinu s kapucí a bílé kovbojské boty. A ta energie! Jako Petr Pan a zároveň Homér, který píše starořecký epos. Plodný, mladistvý, plný ducha.“
A co mu velký Bob Dylan řekl? Pochvalu. Doslova: „Dobře ty, chlape.“ ( You really rip it, man.)
Machine Gun Kelly prý dodnes úplně nechápe, jak a proč mu tak uzavřená osobnost jako Bob Dylan umožnila nahlédnout do svého světa.
Výjimečné osobní gesto
Dylan je známý svou zdrženlivostí a odstupem od mediálního ruchu, například se osobně neúčastnil ani premiéry životopisného filmu inspirovaného jeho osudem. Jeho hlas v traileru tak nepůsobí jako běžné promo, ale jako výjimečné osobní gesto. „Jedno vím jistě: on mě nedokáže úplně rozklíčovat, což je pro něj podle mě zajímavé. A já nedokážu rozklíčovat jeho, což je zase velmi zajímavé pro mě,“ uzavírá MGK.
Machine Gun Kelly je držitelem několika platinových desek, na kontě má více než 20,6 miliard streamů a miliony prodaných alb. Ve své hudbě kombinuje hip hop, rock, pop i punk. Do povědomí se dostal debutovým albem Lace Up z roku 2012 s úspěšným singlem Wild Boy. S velmi slušným ohlasem se setkala i následující alba General Admission (2015) a Bloom (2017).
V srpnu roku 2025 vydal album Lost Americana s písní Orpheus, na níž se autorsky podílela hudebníkova bývalá partnerka, herečka Megan Foxová. Herectví se, souběžně s hudbou, věnuje i Machine Gun Kelly. Debutoval v romantickém dramatu Beyond the Lights, ale zahrál si také po boku Sandry Bullockové v hororovém hitu V pasti. V životopisném filmu Hnüs, mapujícím kariéru glam metalové kapely Mötley Crüe, ztvárnil bubeníka Tommyho Leeho.