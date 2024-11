Už zase charitativní píseň pro Afriku? Vždyť to spíš škodí, naznačuje Sheeran

Skladbu Do They Know It’s Christmas napsali Bob Geldof a Midge Ure, frontman novoromantické kapely Ultravox. Na singlu vyšla v roce 1984 a kromě samotných autorů ji nazpívali Bono, Boy George, Simon Le Bon z Duran Duran, Francis Rossi ze Status Quo, Phil Collins a mnozí další.

Během prvního týdne se malé desky s touto nahrávkou prodalo milion výlisků a až do roku 1997, kdy Elton John vydal Candle In The Wind 1997, šlo o nejprodávanější singl v britské historii.

Výtěžek z prodeje šel na pomoc hladomorem sužované Etiopie a Geldof s Urem coby organizátoři na vydání písně v roce 1985 navázali charitativním dvojkoncertem Live Aid, na němž vystoupili Madonna, David Bowie, Mick Jagger, Led Zeppelin, Queen, U2, Eric Clapton, Black Sabbath nebo Paul McCartney.

Do They Know It’s Christmas z roku 1984:

V roce 2004 vyšla u příležitosti dvacetiletého výročí nová verze Do They Know It’s Christmas. Inicioval ji Chris Martin, frontman Coldplay, přičemž Midge Ure a Bob Geldof se do procesu nahrávání velmi záhy zapojili také.

Hudebně se na ní podíleli Paul McCartney, bubeník Supergrass Danny Goffey, Thom Yorke s Jonnym Greenwoodem z Radiohead a bratři Dan a Justin Hawkinsové z kapely The Darkness. Zpěvu se kromě Chrise Martina, Bona či Skye Edwards ze skupiny Morcheeba ujali raper Dizzee Rascal, Robbie Williams, dívčí pěvecká trojice Sugababes nebo skladatel a zpěvák, Neil Hannon, mimo jiné autor hudby k seriálu Ajťáci nebo snímku Wonka.

Do They Know It’s Christmas z roku 2004:

Midge Ure a Bob Geldof v návaznosti na novou verzi uspořádali sérii benefičních koncertů Live 8, na nichž vystoupili Linkin Park, U2, Green Day, Robbie Williams a po 24 letech také Pink Floyd v kompletní čtyřčlenné sestavě, tedy i s Rogerem Watersem.

O deset let později vznikla třetí verze, kterou nazpívali starý známý Bono, Seal, Ed Sheeran, Sinéad O’Connorová, Ellie Gouldingová, kapela One Direction nebo Rita Ora.

Do They Know It’s Christmas z roku 2014:

Letošní 2024 Ultimate Mix bude mash-upem všech dosavadních verzí a výtěžek půjde na konto organizace Band Aid Charitable Trust, která podporuje iniciativy v oblasti boje proti chudobě v celé Africe.

Produkci letošní verze měl na starosti Trevor Horn, na něhož si Bob Geldof myslel už při nahrávání původní podoby písně v roce 1984. Vznikne i videoklip režiséra Olivea Murrayho, v němž se budou prolínat historické koncertní záznamy. Podobně Murray postupoval při práci na klipu skladby Now And Then od Beatles.

Teaser k verzi z roku 2024:

Ne každému je ovšem tato na první pohled chvályhodná aktivita po chuti. Ještě před vydáním se ozval zpěvák Ed Sheeran s tím, že má se svou účastí v letošním Ultimate Mixu problém a býval by prý raději, kdyby na ní jeho zpěv nezněl.

„O souhlas s využitím mého zpěvu nikdo nepožádal a pokud by se tak stalo, se vší úctou bych odmítl. Uplynulo deset let a mé chápání příběhu spojeného s touto písní se změnilo,“ napsal Sheeran na svém Instagramu a sdílel příspěvek britsko-ghanského zpěváka Fuse ODG, který podle Sheerana dost výmluvně shrnuje, oč ve skutečnosti šlo.

Fuse ODG na konto podobných charitativních akcí prohlásil, že i když vygenerují finanční pomoc, udržují stereotypy, které ve výsledku dusí hospodářský růst, cestovní ruch a investice v Africe. Což tento kontinent stojí obří částky, ničí jeho důstojnost, hrdost a identitu.

„Podobně jako mnozí další jsem znechucený z toho, že se na Afriku jakožto kontinent bohatý na přírodní zdroje s neomezeným potenciálem stále nahlíží jako na nemocný, zamořený a chudý,“ nechal se rozhořčeně slyšet Fuse ODG.