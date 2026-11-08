Zpěvačka u příležitosti 85. narozenin vydala dosud nejobsáhlejší výběr svých nejoblíbenějších písniček. Čtyřdisk Řeka lásky/To nejlepší obsahuje příhodně 85 skladeb, mapujících dosavadní kariéru ostravské Lady Soul.
Chystáte nějakou bujarou narozeninovou oslavu?
Nechystám, nejsem ten typ. Slavit budu komorně s rodinou, členy kapely a nejbližšími spolupracovníky.
Hanka Zagorová tam tenkrát zastupovala lázně Karlovy Vary a já tamní porcelánku. Byly jsme kapitánkami družstev z těch firem. A obě jsme měly nazpívat nějaký duet.