Áčkoví rapeři jsou milionáři, vyprodávají haly, aniž by je hráli v rádiích, říká DJ Wich

Fotogalerie 4

DJ Wich | foto: archiv DJ Wiche

  20:00
Bezmála třicet let na scéně, přes dvacet vydaných desek, stovky skladeb a aktuálně vyprodaná O2 arena. Jednoho z nejvýznamnějších českých dýdžejů a hudebních producentů DJ Wiche čeká 19. září největší koncert kariéry. Pro fanoušky má připravený symfonický orchestr, více než 25 hostů i scénografii od Matyáše Vordy.

DJ Wich, vlastním jménem Tomáš Pechlák, je součástí české rapové scény od jejích začátků na konci devadesátých let. Během kariéry spolupracoval s PSH, Ektorem, Rytmusem nebo Restem. Tvořil hudbu pro filmy jako Gympl nebo Vyšehrad: Fylm. Jeho koncert je proto mnohými považován za rapovou událost roku.

Na českou scénu přitom naskočil už v roce 2002 v uskupení Indy a Wich s albem My 3. To je dodnes považováno za jedno z nejlepších domácích hiphopových alb. „Období Indy a Wich mě bavilo asi nejvíce, brázdili jsme všechny kluby a festivaly po republice,“ vzpomíná Pechlák. Vystupovali však i na Slovensku, v Polsku a koncert odehrál i v Londýně.

Jste patrně jediný DJ, který si může dovolit udělat koncert v O2 areně. Co to pro vás osobně znamená?
Je to jeden z největších momentů v mé kariéře. Vedly k tomu desítky let práce, jde o takový malý zázrak. Cítím vděk i obří zodpovědnost. Mé obrovské díky patří všem spoluúčinkujícím, bez kterých by nebylo možné koncert uskutečnit.

Na devadesátky vzpomínám rád, ale nechybějí mi. Dokončoval jsem střední školu, hrál v kapele, byl jsem trochu střevo a rozkoukával jsem se.

