DJ Wich, vlastním jménem Tomáš Pechlák, je součástí české rapové scény od jejích začátků na konci devadesátých let. Během kariéry spolupracoval s PSH, Ektorem, Rytmusem nebo Restem. Tvořil hudbu pro filmy jako Gympl nebo Vyšehrad: Fylm. Jeho koncert je proto mnohými považován za rapovou událost roku.
Na českou scénu přitom naskočil už v roce 2002 v uskupení Indy a Wich s albem My 3. To je dodnes považováno za jedno z nejlepších domácích hiphopových alb. „Období Indy a Wich mě bavilo asi nejvíce, brázdili jsme všechny kluby a festivaly po republice,“ vzpomíná Pechlák. Vystupovali však i na Slovensku, v Polsku a koncert odehrál i v Londýně.
Jste patrně jediný DJ, který si může dovolit udělat koncert v O2 areně. Co to pro vás osobně znamená?
Je to jeden z největších momentů v mé kariéře. Vedly k tomu desítky let práce, jde o takový malý zázrak. Cítím vděk i obří zodpovědnost. Mé obrovské díky patří všem spoluúčinkujícím, bez kterých by nebylo možné koncert uskutečnit.
Na devadesátky vzpomínám rád, ale nechybějí mi. Dokončoval jsem střední školu, hrál v kapele, byl jsem trochu střevo a rozkoukával jsem se.