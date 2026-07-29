V 50 letech náhle zemřel francouzský DJ Kavinsky. Nedávno zazářil na Colours

Ještě než se Vincent Belogrey vrhl na dráhu dýdžeje a producenta elektronické taneční hudby, působil jako herec. Účinkoval mimo jiné v několika snímcích francouzského režiséra Quentina Dupieuxe, známého rovněž jako tvůrce taneční hudby pod pseudonymem Mr. Oizo. Ten také použil Belogreyovu hudbu do filmu Steak a přiměl jej, aby se hudební kariéře začal věnovat intenzivně.
Vincent Belogrey si vytvořil alter ego pojmenované Kavinsky a začal vydávat první nahrávky v duchu francouzské house music a synthwave, přičemž inspirací mu mimo jiné byly soundtracky a hudba z videoher z osmdesátých let.
Průlomovým hitem byla skladba Nightcall, kterou produkoval Guy-Manuel de Homem-Christo z francouzského dua Daft Punk. Objevila se na soundtracku stylového noirového krimi dramatu Drive režiséra Nicolase Windinga Refna s Ryanem Goslingem v hlavní roli.
V roce 2024 Kavinsky tuto skladbu zahrál na závěrečném ceremoniálu Letních olympijských her v Paříži.
|
Skončil dvacátý ročník Colours of Ostrava, provázely jej zrušené koncerty
Postava Kavinského, který se podobná Vincentu Belogreyovi, ale má červené oči a modrou kůži, se prolíná všemi skladbami, které pod tímto pseudonymem Belogrey nahrál.
„Nesedělo mi umisťovat na obaly desek můj obličej, tak jsem stvořil Kavinského. Skrze hudbu vyprávím příběhy, protože tóny, zvuky a melodie se mi automaticky pojí s obrazy. Vybavuju si filmy a televizní pořady, které jsem sledoval v dětství, a Kavinsky všechny tyhle vzpomínky spojuje do souvislého audiovizuálního celku,“ vysvětloval v jednom rozhovoru Vincent Belogrey vznik své virtuální identity.
V roce 2023 Kavinsky vystoupil na festivalu Colours of Ostrava. Umělecký ředitel festivalu Filip Košťálek před zahájením letošního ročníku festivalu popisoval mimo jiné odlehčené momenty ze zákulisí, přičemž zmínil, že Kavinsky před třemi lety po vystoupení na hlavní scéně nadšením proskočil překližkovým panelem oddělujícím prostory zákulisí. Možná i proto, že se tehdy stal neplánovaně hvězdou druhého dne festivalu, když se jeho vystoupení po odřeknutí jiného interpreta přesunulo na hlavní scénu.