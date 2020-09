V 49 letech zemřel Erick Morillo, autor tanečního hitu I Like to Move It

10:12

Autor devadesátkového tanečního hitu I Like to Move It DJ Erick Morillo už nežije. Jeho tělo v úterý nalezli doma ve městě Miami Beach. Co způsobilo smrt devětačtyřicetiletého hudebníka, řeší policie.