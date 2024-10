Poslouchám kolegy, abych věděl, do čeho nejít, říká Václav Bláha z Divokýho Billa

Letos v lednu jste v O2 areně odehráli koncert k 25. narozeninám. Jak ho teď s odstupem času hodnotíte?

Bylo to už naše druhé samostatné „outůčko“, zrovna oba zpracováváme na DVD, takže jsem v obraze. Ten druhý koncert přišel mně, a myslím i všem klukům z kapely, lepší. Byli jsme víc v klidu, už jsme si arénu oťukali... Jestli to takhle bude pokračovat, znamená to, že naše třetí O2 k třicetinám Divokýho Billa bude vůbec nejlepší.

Za pár dní se do O2 areny vrátíte na Český mejdan s Impulsem. Jak si s kapelou užíváte takovou akci?

Nebudeme na ní poprvé a minule to bylo úplně parádní, takže se moc těšíme. Zahrát si před takovou spoustou lidí v takovém prostoru je vždycky zážitek. Rozdíl je tedy v tom, že na mejdanu hrajeme zhruba hodinku, což je takový fofr, že než se člověk rozkouká, už jde dolů. Samostatné koncerty, které mají přes dvě hodiny, jsou samozřejmě náročnější. Ale když se to povede, je to fakt parádní pocit.

Poslechnete si vystoupení některého z dalších účinkujících na Mejdanu? Kromě dalších tam budou mít společné vystoupení Lenka Filipová s dcerou Lenny.

No stoprocentně, je tam parádní sestava, poslechnu si, co nejvíc toho stihnu. Mě kolem muziky zajímá vlastně všechno, rád se inspiruju. Doufám že v zákulisí potkám zrovna Lenku Filipovou. S ní se na festivalech zrovna moc nepotkáváme a já jsem její velký fanda, tak si skočím pro podpis.

Dále bude na mejdanu hrát kapela Queenie, tedy revival Queen. Jak se díváte na revivaly a tributy obecně?

Na rovinu, tohle mě moc nebere. Od malička jsem měl jasno v tom, že jsem chtěl hrát v kapele na kytaru a psát vlastní písničky. Že k tomu i zpívám je spíš shoda okolností a nedostatek lepších zpěváků. Ale neříkám že si Queenie neposlechnu. Už jsme se s nimi na pódiích párkrát potkali, hraje jim to skvěle. Já mám muziku ale tak rád, že kdybych neměl Divokýho Billa a přišla příležitost si zahrát v nějakém revivalu, šel bych do toho.

Čí revival by vás nejvíc lákal?

Sice nemám takový hlas bas, ale kdyby na to přišlo, nejraději bych hrál v revivalu Johnnyho Cashe nebo v české obdobě Michala Tučného.To jsou nadčasové písničky, které s poslechnu nebo zahraju vždycky rád.

Jste posluchač rádií?

Docela ano. Měl jsem období, kdy jsem měl raději ticho, ale teď si rádio poslechnu rád. Baví mě sledovat, kdo to jak dělá – texty, aranže, provedení písniček a teď hlavně zvuk. Pomalu začínáme pracovat na další studiové desce a rádi bychom jako vždy přišli s něčím novým, takže poslouchám kolegy, abych věděl kudy nejít.