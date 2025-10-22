Magie a tajemství. Procházka z Divokýho Billa napsal píseň pro Zrození alchymistky

„Jsem poctěn, že můžu být součástí téhle skvělé party a skrze píseň přidat ruku k dílu a náladu k filmu. Když mi zavolali s nabídkou, neváhal jsem ani minutu. Podílet se na jejich tvorbě je opravdová radost,“ říká autor textu, hudby a také interpret filmové skladby Roman Procházka, který v kapele Divokej Bill hraje na akustickou kytaru a zpívá doprovodné vokály.
„Baví mě nadšení a energie, s níž do projektů vstupují. Je skvělé, že v Čechách díky nim vzniká fantasy, které jsem fanouškem. Navíc mi naše dlouhodobá spolupráce umožňuje nahlédnout do filmového světa z druhé strany, což je pro mě velmi zajímavé a inspirativní. Hudba a film mají mnoho společného,“ vysvětluje Roman Procházka. Za zmínku stojí, že skupina Divokej Bill přispěla skladbou Temný král do druhého dílu Princezny zakleté v čase.
|
Při zpěvu mám smutný koncovky, svěřuje se Václav Bláha z Divokýho Billa
„Byla to shoda náhod. Oslovil jsem režiséra Petra Kubíka, jestli by nám nenatočil klip. Přijel jsem na ním zrovna během prací na Princezny zakleté v čase 2 a vypadlo z něj, že zrovna připravuje scénu v hospodě a jestli bych mu do ní nesložil písničku. Řekl jsem, že to zkusím, poslali mi scénář a když jsem mu volal, že to beru, oznámil mi, že ji potřebuje do následujícího týdne. Bylo to narychlo, ale zvládli jsme to,“ vzpomínal v rozhovoru pro iDNES.cz Roman Procházka.
„Oproti pohádkám o Princeznách zakletých v čase zde dostal mnohem větší prostor Archivald. Diváci budou mít možnost se s ním blíže seznámit. V našem příběhu je opravdu moudrý, vysoký a velmi starý. Vnímám ho jako pozitivního průvodce naším příběhem,“ říká o své postavě herec Roman Zach.
|
Dvojka Princezny zakleté v čase má výpravu jako fantasy film, říká režisér Kubík
Opravdové „zrození alchymistky“ zažije v pohádce dvanáctiletá Ariana, kterou ztvárnila Magdalena Müller. V sirotčinci, kde vyrůstala, byla považována za podivínku, čelila šikaně a snila o vlastním domově. Díky Archivaldovi a škole alchymistů získá nejen zázemí, ale vydá se i na cestu plnou kouzel, přátelství a odvahy, díky níž se jí mohou splnit největší sny. „Nejbližší mi na Arianě byla její povaha, nejnáročnější pak natáčení v sirotčinci. Práce s celým štábem byla skvělá. Všichni se k nám chovali úžasně a brali nás jako parťáky, což nás – dětské herce – motivovalo a opravdu bavilo,“ vzpomíná herečka Magdalena Müller.
Za světem Oberonu, do nějž patří obě Princezny zakleté v čase a nově také Zrození alchymistky stojí Petr Kubík a Lukáš Daniel Pařík. Společně vydali dvě knihy a vytvořili unikátní český filmový svět plný kouzel, napětí a hrdinů, který oslovuje malé i velké diváky. Netají se tím, že jejich cílem je přinést našemu publiku moderní fantasy pohádku, jež se může směle měřit se zahraničními tituly, a zároveň vychází z domácích kořenů a tradic.
Lukáš Daniel Pařík, scenárista, spolurežisér a autor filmové hudby vysvětluje: „Zrození alchymistky se od našich předchozích příběhů liší tím, že hlavní trojici tvoří děti. Proto si s Petrem Kubíkem myslíme, že nejen malým divákům, ale i jejich rodičům, bude příběh ještě mnohem bližší.“
„Když jsem byl malý, příběhy se stejně starými hrdiny pro mě byly víc než filmy. Znamenaly pro mě fantazijní světy, ve kterých jsem ve svých představách žil. Věřím, že stejný zážitek přinese Zrození alchymistky všem dětem i dospělým,“ doplňuje režisér, spoluscenárista a producent Petr Kubík.