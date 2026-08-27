Divokej Bill objede republiku s akustickým turné. Bude na dlouhou dobu poslední

Podzimní série s označením Divokej Bill Akusticky nabídne průřez osmadvacetiletou tvorbou kapely, kde dají hudebníci větší prostor samotným písničkám, jejich textům i kontaktu s publikem.
Divokej Bill – Akustické tour
Fanoušci se tak mohou těšit na večery komornějšího charakteru, než jak je znají z letních festivalů a velkých samostatných koncertů. Stejně tak, jak tomu bylo v roce 2024, slibuje uskupení večery, kdy budou mít své příznivce na dosah ruky. Zároveň však slibuje, že se o žádné ztišené koncerty v pravém slova smyslu rozhodně jednat nebude. Energie a náboj, které jsou pro Divokýho Billa typické, je podle hudebníků možné publiku předat i v akustickém provedení.
„Akustické koncerty mají úplně jinou atmosféru. Jsme si s lidmi mnohem blíž a můžeme si dovolit trochu jinak pracovat s písničkami. Ale akusticky u nás rozhodně neznamená potichu nebo v klidu. Fanoušci vědí, že i když sundáme elektriku, pořád je to Divokej Bill a pořádnej nářez. Po minulým akustickým turné jsme navíc věděli, že se k tomu chceme ještě vrátit,“ uvedla v tiskové zprávě kapela.
Úvalští folk-rockeři přikládají podzimnímu projektu velkou váhu. Vzhledem k dalším plánům kapely půjde na několik let o zcela poslední možnost vidět Divokýho Billa v podobně „syrovém“ stavu.
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Turné odstartuje 6. listopadu v Hradci Králové v Kongresovém centru Aldis a zakončí jej večer ve Velkém sálu pražského Paláce Lucerna. Více o koncertech najdeme na oficiálním webu kapely.