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Divokej Bill objede republiku s akustickým turné. Bude na dlouhou dobu poslední

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  11:51
Kapela Divokej Bill

Kapela Divokej Bill | foto: archiv Hrady CZ

Kapela Divokej Bill
Kapela Divokel Bill na akci Český mejdan s Impulsem (19. října 2024).
Kapela Divokej Bill na festivalu Keltská noc (14. srpna 2026)
Fanynky kapely Divokej Bill na festivalu Keltská noc (14. srpna 2026)
17 fotografií
Kapela Divokej Bill po letní sezoně nevydechuje a už nyní chystá své podzimní turné, se kterým rozezní sály klubů a kulturních domů napříč republikou. Své fanoušky potěší muzikanti šňůrou sedmnácti koncertů, které zahájí začátkem listopadu v Hradci Králové a velkolepě zakončí těsně před Vánoci v Praze.

Podzimní série s označením Divokej Bill Akusticky nabídne průřez osmadvacetiletou tvorbou kapely, kde dají hudebníci větší prostor samotným písničkám, jejich textům i kontaktu s publikem.

Divokej Bill – Akustické tour

  • 6. 11. Hradec Králové
  • 7. 11. Karlovy Vary
  • 13. 11. Liberec
  • 14. 11. Kdyně
  • 20. 11. Šumperk
  • 21. 11. České Budějovice
  • 27. 11. Lnáře
  • 28. 11. Hořovice
  • 2. 12. Tábor
  • 3. 12. Kolín
  • 5. 12. Vsetín
  • 11. 12. Brno
  • 12. 12. Havlíčkův Brod
  • 16. 12. Ostrava
  • 17. 12. Olomouc
  • 18.12. Litoměřice
  • 22. 12. Praha

Fanoušci se tak mohou těšit na večery komornějšího charakteru, než jak je znají z letních festivalů a velkých samostatných koncertů. Stejně tak, jak tomu bylo v roce 2024, slibuje uskupení večery, kdy budou mít své příznivce na dosah ruky. Zároveň však slibuje, že se o žádné ztišené koncerty v pravém slova smyslu rozhodně jednat nebude. Energie a náboj, které jsou pro Divokýho Billa typické, je podle hudebníků možné publiku předat i v akustickém provedení.

„Akustické koncerty mají úplně jinou atmosféru. Jsme si s lidmi mnohem blíž a můžeme si dovolit trochu jinak pracovat s písničkami. Ale akusticky u nás rozhodně neznamená potichu nebo v klidu. Fanoušci vědí, že i když sundáme elektriku, pořád je to Divokej Bill a pořádnej nářez. Po minulým akustickým turné jsme navíc věděli, že se k tomu chceme ještě vrátit,“ uvedla v tiskové zprávě kapela.

Úvalští folk-rockeři přikládají podzimnímu projektu velkou váhu. Vzhledem k dalším plánům kapely půjde na několik let o zcela poslední možnost vidět Divokýho Billa v podobně „syrovém“ stavu.

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Turné odstartuje 6. listopadu v Hradci Králové v Kongresovém centru Aldis a zakončí jej večer ve Velkém sálu pražského Paláce Lucerna. Více o koncertech najdeme na oficiálním webu kapely.

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