V padesáti to jde pomalu. Divokej Bill má dvojitou platinu, chystá turné i album

  15:45
Kapela Divokej Bill převzala krátce před koncertem ve Velkém sále pražské Lucerny z rukou zástupce vydavatelské společnosti Supraphon dvakrát platinovou desku za prodej alba Bazilišek z roku 2023 a nastínila plány na příští rok i ty další.
Divokej Bill s platinovými deskami

Divokej Bill s platinovými deskami | foto: Martin Kolembář

Kapela Divokej Bill
Divokej Bill s platinovými deskami
Divokej Bill s platinovými deskami
Kapela Divokej Bill na festivalu Hrady CZ na Bezdězu (29. srpna 2025)
10 fotografií

Následující rok bude u Divokýho Billa ve znamení série osmi samostatných letních koncertů Osm divokejch, v rámci níž zahrají v amfiteátrech, parcích, zámeckých zahradách a podobných prostorách. Odstartují 19. června v Litvínově, zajedou do Vratislavic, Pardubic, Českého Krumlova, Lokte, domovských Úval, Boskovic a zakončí 11. září koncertem v Příbrami.

Tím kapela podle vlastních slov ukončí éru alba Bazilišek a bude se pozvolna připravovat na turné k třiceti letům trvání kapely. Chystá ho na rok 2028, přičemž ono výročí se, jak prozradil zpěvák Václav Bláha, váže k vydání demosnímku Sedm statečných a koncertu v Českém Brodě, který Divokej Bill odehrál 7. června 1998 a který to všechno začal.

Při zpěvu mám smutný koncovky, svěřuje se Václav Bláha z Divokýho Billa

Kromě narozeninového turné skupina na rok 2028 také plánuje vydání nového alba. Bude to po pěti letech od vydání Baziliška, což frontman Bláha okomentoval následovně: „Ve dvaceti napíšete dobrou desku s prstem v nose, ale v padesáti už to tak snadno nejde. Takže tempo jedna deska za plus mínus pět let nám připadá optimální.“

Osmičlenná kapela Divokej Bill debutovala v roce 2000 albem Propustka do pekel s hity jako Plakala, Rozárka nebo Divokej Bill. Následovaly desky Svatá pravda (2001), Mezi nima (2003), Divokej Bill (2006), Mlsná (2009), 15 (2013), Tsunami (2017) a Bazilišek (2023).

Můj syn mě má zakázaného. TMBK o tom, proč by ho nepustili do USA i nové výstavě

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

OBRAZEM: Děkující Mareš, dojatý Bouček. S Hezuckým se loučili moderátoři i herci

Leoš Mareš přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké obřadní...

V pátek se rodina, přátelé, kolegové i mnoho fanoušků přišlo rozloučit s moderátorem Patrikem Hezuckým (†55) do krematoria v pražských Strašnicích. Přišel jeho parťák z éteru Leoš Mareš i většina...

Při nehodě na D2 zemřel známý slovenský hudebník, spolupracoval s Elánem i Bílou

Zpěvák Adam Urban tragicky zahynul při autonehodě u Velkých Němčic (9....

Úterní tragická nehoda na D2 na Břeclavsku otřásla slovenskou kulturní scénou. Řidičem, který zemřel po nárazu dodávky do kamionu, byl totiž nadaný hudebník Adam Urban. Proslavil se v televizní...

Patrik věděl, že je to špatné a připravoval nás na to, říká Pokorný o Hezuckém

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je moderátor Miloš Pokorný.

Když moderátor Miloš Pokorný mluvil v Rozstřelu o svém kolegovi a kamarádovi Patriku Hezuckém, střídal se smutek s úsměvem. Vzpomínal na jejich večírky z éry Evropy 2, na legendární ranní show s...

Měl držet na uzdě Mareše, ale dopadlo to opačně, vzpomínali na Hezuckého před síní

Na rozloučení přišel i Michel Fleischmann, který stvořil duo Mareš-Hezucký. Na...

Za všech okolností v dobré náladě, vtipný, pohotový, vzdělaný. Tak na zesnulého Patrika Hezuckého vzpomínali jeho přátelé a kolegové na pátečním posledním rozloučení v krematoriu v pražských...

15. prosince 2025  15:45

Harold a Maude. Daniel Krejčík si myslel, že se musí Elišce Balzerové vyrovnat

Daniel Vymětal Krejčík a Eliška Balzerová v inscenaci Harold a Maude ve Studiu...

Na jeviště se v novém kabátě pražského divadla Studia DVA vrací slavná komediální hra Harold a Maude, která se zaměřuje na neobvyklý vztah dvou protikladných postav. V ústřední roli diváci uvidí...

15. prosince 2025  12:54

Rhythm of the Dance přivážejí do Česka irský oheň, rytmus a tradice

V listopadu do Česka přijede taneční soubor Rhythm of the Dance a přiveze...

Do České republiky se již potřetí vrací jedna z nejúspěšnějších irských tanečních a hudebních show – Rhythm of the Dance. Tentokrát v únoru 2026 přiveze do Prahy, Brna a Ostravy zcela nový,...

15. prosince 2025  11:34

Na Rock for People si český koncertní debut odbude americká zpěvačka Halsey

Halsey na cenách Emmy v Los Angeles (14. září 2025)

Festival Rock for People oznámil jméno posledního headlinera 31. ročníku, který se bude konat ve dnech 10. až 14. června příštího roku. Bude jím americká zpěvačka, skladatelka a...

15. prosince 2025  10:54

A co kdybych ráno potratila? Elizaveta Maximová o nevhodných dotazech i filmu Máma

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je herečka Elizaveta Maximová.

Když loni v zimě mrzla v lesích při natáčení filmu Máma režiséra Jiřího Stracha, netušila, že o rok později jí bude ve stoje za výkon v hlavní roli tleskat plná Lucerna. Elizaveta Maximová v...

15. prosince 2025

Režiséra Roba Reinera s manželkou zavraždili. Policie vyslýchá jejich syna

Rob Reiner a jeho žena Michele na snímku z roku 2018.

Americký režisér Rob Reiner a jeho manželka Michele Singer Reinerová jsou mrtví. V neděli byli nalezeni ve svém domě v Los Angeles. Policisté kvůli útoku nožem vyslýchají jejich společného syna Nicka...

15. prosince 2025  6:54,  aktualizováno  8:06

Mireille Mathieu se v březnu vrací do Prahy s koncertem Goodbye My Love Prague

Mireille Mathieu opět zavítá do Prahy. V březnu 2026 vystoupí v Kongresovém...

Legendární francouzská zpěvačka Mireille Mathieu opět zavítá do Prahy. V březnu vystoupí v Kongresovém centru. Koncerty nazvané „Goodbye My Love Prague“ budou pravděpodobně poslední pražská...

15. prosince 2025  7:38

RECENZE: Básnické skřeky z časů, kdy se na chvíli zastavil svět

Básnická sbírka Hrajku, jejímž autorem je Slávek Hamaďák.

Poezii dnes lidé moc nečtou, ale toto by jim nemělo uniknout, píše naše recenzentka Alena Slezáková o útlé knížce nazvané Hrajku, jejímž autorem je hudebník, textař, básník Slávek Hamaďák.

15. prosince 2025  7:30

RECENZE: Silný prožitek. Jiří Strach s filmem Máma zariskoval, ale vyplatilo se

80 % Premium
Elizaveta Maximová ve filmu Máma (2025)

Byl to hodně riskantní krok, pozvat nedělního diváka k příběhu, v němž figurují tak nepříjemné prvky jako mentální postižení, dětský domov či smrt, ale vyplatil se. Příběh Máma si totiž podmaňuje...

14. prosince 2025  21:45

Martin Hilský: Miltonův Ztracený ráj se podobá dnes populární fantasy

Premium
Martin Hilský

Monumentální epos ze 17. století byl jedním z našich největších překladatelských dluhů. Mimořádně obtížné dílo přeložil do češtiny počátkem 19. století Josef Jungmann, o sto let později Josef David a...

14. prosince 2025

GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow
GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow

Jaké to je, když tři redaktorky otestují tři ikonické produkty GERnétic? Vyzkoušely jsme liftingovou kúru Tenseur Flash, jemný Cold Cream Mousse a...

Občas mám výčitky, jestli doma moc nechybím, svěřuje se Lenka Dusilová

Premium
Zpěvačka Lenka Dusillová

Zpěvačka Lenka Dusilová oslaví koncem roku kulaté narozeniny a nejen při té příležitosti rekapituluje svůj dosavadní hudební příběh dvojalbem Retrospektiva LD_50. Chystá rovněž speciální „sváteční“...

14. prosince 2025

RECENZE: Krajčovy písně si s orchestrem sedly, juchání bylo spíš na škodu

Premium
koncert Richarda Krajča se symfonickým orchestrem v Kongresovém centru v Praze,...

Koncertní pauzu skupiny Kryštof se její frontman Richard Krajčo mimo jiné rozhodl vyplnit předvánočním turné se symfonickým orchestrem. Na prvním ze dvou koncertů v pražském Kongresovém centru nabídl...

14. prosince 2025

