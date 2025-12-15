V padesáti to jde pomalu. Divokej Bill má dvojitou platinu, chystá turné i album

Následující rok bude u Divokýho Billa ve znamení série osmi samostatných letních koncertů Osm divokejch, v rámci níž zahrají v amfiteátrech, parcích, zámeckých zahradách a podobných prostorách. Odstartují 19. června v Litvínově, zajedou do Vratislavic, Pardubic, Českého Krumlova, Lokte, domovských Úval, Boskovic a zakončí 11. září koncertem v Příbrami.
Tím kapela podle vlastních slov ukončí éru alba Bazilišek a bude se pozvolna připravovat na turné k třiceti letům trvání kapely. Chystá ho na rok 2028, přičemž ono výročí se, jak prozradil zpěvák Václav Bláha, váže k vydání demosnímku Sedm statečných a koncertu v Českém Brodě, který Divokej Bill odehrál 7. června 1998 a který to všechno začal.
Při zpěvu mám smutný koncovky, svěřuje se Václav Bláha z Divokýho Billa
Kromě narozeninového turné skupina na rok 2028 také plánuje vydání nového alba. Bude to po pěti letech od vydání Baziliška, což frontman Bláha okomentoval následovně: „Ve dvaceti napíšete dobrou desku s prstem v nose, ale v padesáti už to tak snadno nejde. Takže tempo jedna deska za plus mínus pět let nám připadá optimální.“
Osmičlenná kapela Divokej Bill debutovala v roce 2000 albem Propustka do pekel s hity jako Plakala, Rozárka nebo Divokej Bill. Následovaly desky Svatá pravda (2001), Mezi nima (2003), Divokej Bill (2006), Mlsná (2009), 15 (2013), Tsunami (2017) a Bazilišek (2023).